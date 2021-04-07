主管「1 on 1」不要只做工作匯報，你應該盡量講些尷尬的事情

在美國科技公司工作，很多公司都有規定定期和上級1 on 1會議。舉例來說，目前我和我的直屬經理，每週有一個 30分鐘的見面討論。很多人不知道每週要和經理聊什麼，於是就只做工作匯報。這其實很可惜，浪費寶貴的機會得到更多支持及提攜。

在你的寶貴1 on 1，盡量講一些尷尬（awkward）的事情

關於1 on 1，我讀過許多文章，其中我最推薦的就是敝司VP Mark Rabkin寫的〈The Art of the Awkward 1 on 1〉。這篇文章重點就是說，別在你寶貴1 on 1時候，和你的經理聊任何可以在公開場合，或是其他公司同事在場可以聊的事情，盡量講一些尷尬（awkward）的事情。

比如說，文章建議你可以聊你的情緒、感覺或是恐懼，尋求一些honest feedback，並且深入討論自己正在努力提升的地方。這篇文章蠻短的，推薦大家從文章連結點進去閱讀原文來細細品嚐體會。

我目前的1 on 1，通常一開始都會和我的經理大概聊一下這週的情況，可能是工作上或是生活上的事情。比如說，上週五我因為女兒的保母不舒服，需要請幾個小時的假，我也和我的經理講到工作生活平衡、小孩在COVID-19疫情期間的活動等等。

之前我在Facebook分享了短篇心得雜感〈短頭髮 & 軍人〉，提到我在1 on 1和我的經理講到我們彼此當兵的經歷。這種閒聊雖然和工作沒有直接關聯，但是可以更好的了解彼此，我也可以從各種角度了解我的經理的價值觀。

而在過往的經驗，我也有和我的經理講到做專案的某個時間、某個人、因為某個情況，因為一些不專業、不禮貌及低效的溝通，讓我覺得特別不受尊重，我因此特別的生氣的情況。很多情況經理的立場並不是要選邊站，而是要幫助你釐清你的感覺，並且引導、舒緩你的極端情緒，給出一些建議及幫忙。

在敝司，工程經理可以出面調停排解一些人員及專案上的問題，但如同我在之前文章〈美國科技公司的績效考評〉 （Performance review），我們工程師也會在「People」這個項目，看是否有專案協調溝通的能力。

在往比較資深的階段邁進時，工作上的溝通協調都是歷練，也是讓工程師更可以面面俱到，成為獨當一面的工程師的歷程。我之前不快的經驗也是在和經理討論可能作法後，自己溝通及解決的。

mid-cycle check in：在考核一半時間點的時候，和主管確認你的情況

工程師要被考核Impact、Engineering、Direction、People的面向，雖然說看起來很多，要往上升職要把許多能力技能培養好、得花上許多時間及心力。但也是因為矽谷科技大公司的這些標準，讓資深工程師都可以獨當一面。

比如說Google、Facebook的E5等級資深工程師，離開後去不是FAANG等級的公司，通常有機會往上一、兩個等級被雇用，資深工程師到新創當總監、VP、CTO等也是蠻常聽到的。當然反過來說，如果不是FAANG等級的工程師，面試到FAANG後，等級有可能會被降級雇用。

除了每週固定的1 on 1，因為每半年有一次考核，所以我們每三個月會有一次mid-cycle check in，這個不是強制規定的，比較會看每個經理的規劃。但是如果沒有的話，建議還是和你的經理在考核的一半時間點的時候，和經理確認你目前情況。

我剛做完mid-cycle check in，因為我剛換組，是我在這個新組的第一個半年。所以我也用這個機會，了解我目前ramp up的情況，及我的經理對我目前的工作成果滿意程度。如果有任何我應該加強的領域，希望剩下三個月我也有機會可以補強。

最高指導原則：得知你的半年績效結果時，沒有覺得意外的成分

不論是每週的1 on 1及mid-cycle check in，這都是專屬於你的時間，應該要用這個機會，好好得到你經理的指導及建議。

最高指導原則就是，在未來你得知你的半年績效結果時，應該是沒有覺得意外的成分。因為你每週都有和經理持續溝通，了解你的情況及得到你所需要的幫助了。

你及你公司的1 on 1是怎麼做的？你都在1 on 1討論什麼呢？歡迎留言分享。

以上內容均為作者個人經驗與觀點分享，不代表其任職公司立場

本文經半路出家軟體工程師在矽谷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航