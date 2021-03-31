高端疫苗第二期臨床試驗收案完成，目標6月申請台灣緊急授權

高端疫苗生物製劑股份有限公司表示，公司目前「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的候選疫苗「MVC-COV1901」第二期臨床試驗已經收案完成，預計4月底前完成所有受試者的二劑施打，目標在6月申請台灣的緊急使用授權（Emergency Use Authorization, EUA）。

高端武漢肺炎疫苗二期收案完成，擴大檢視安全性、免疫生成性

《中央社》報導，高端疫苗昨（30）日與試驗醫院召開武漢肺炎疫苗二期收案完成說明會，宣布完成所有試驗收案，希望在6月申請台灣的EUA。

《中央社》報導，高端的候選疫苗「MVC-COV1901」，技轉自美國國衛院（NIH）的基因重組S-2P棘蛋白技術，並於2020年12月30日開始收案。這項為了申請台灣EUA的二期臨床試驗，原本預計招募3700名受試者，最後有超過4000名受試者參與，其中65歲以上收案746位。

根據台灣藥物臨床試驗資訊網，高端本次申請二期試驗的目的，重點在於疫苗安全性、耐受性及免疫生成性的評估。研究團隊主動排除懷孕或哺乳中，或計畫在施打第二劑試驗疫苗後30天內懷孕的人擔任受試者。

在新聞稿中，高端表示在先前的第一期臨床試驗，已完成初步安全性評估與疫苗劑量探索。第二期臨床試驗採取的是雙盲、隨機、多中心試驗設計，並擴大招募20歲以上之受試者，以進一步進行大規模之疫苗安全性與免疫生成性評估。

國內有北、中、南共計11間醫院進行受試者收案，分別為：台大醫院、林口長庚、北醫附設醫院，三軍總醫院、台北榮總、中國醫藥大學附設醫院、台北萬芳醫院、行政院衛生署桃園醫院、彰化基督教醫院、成功大學醫學院附設醫院，和高雄醫學大學附設中和紀念醫院。

高端：預計4月底前完成施打第二劑，6月底前申請EUA

《聯合新聞網》報導，這項臨床試驗所有受試者已於3月30日完成第一劑施打，按照規劃，4月底前所有受試者會完成第二劑施打。後續會再經過28天觀察期，5月進行期間分析（Interim Analysis），進行血樣採集檢視免疫生成性，預計將如期在6月底前申請EUA。

高端疫苗總經理陳燦堅指出，預計今年先申請EUA，現今EUA是將二、三期試驗合併，但若未來武漢肺炎病毒流感化，後續也將執行三期臨床試驗，並申請正規藥證。但由於目前法規尚不明朗，試驗設計仍在討論階段。

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責任編輯：朱家儀

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