台帛旅遊泡泡為何銷售後繼無力？高團費背後有這些外界不知道的原因

台帛旅遊泡泡終於正式啟動，4月1日首航，初期華航執飛，每周兩班。根據華航規劃，將包給五家旅行社；有業者就說，不只民眾搶破頭當第一團出國，連旅行社都競爭相當激烈，預計長榮後續也會投入，加上虎航濕租飛機給帛琉太平洋航空使用，定期航班後的包機市場競爭已可預期，關島亦可能於今年5月接棒旅遊泡泡。

然而，台帛旅遊泡泡如今卻傳出後續銷售不佳，為何如此？

團費高的背後，其實有大家不知道的原因

台帛旅遊泡泡銷售情況不佳，原因之一是團費高得驚人；也有旅行業者認為，防疫條件太過嚴苛，一趟帛琉之旅回台後，除了五天加強自主管理，後面還有九天禁止措施，市場上傳出讓不少旅客打退堂鼓。

其實是外界不了解目前台帛泡泡旅遊的操作面，這一波旅遊泡泡團費高，主因有二：華航高票價、帛琉政府新制混亂。

華航疫情前票價約為15,000元台幣左右，如今泡泡旅遊票價調漲為25,000元左右。大家都希望旅遊泡泡能為沈寂已久的旅遊業帶來一線曙光，但高昂的票價為旅行業者帶來高成本；現在旅遊業界就看長榮航空怎麼訂票價，是跟隨華航？還是讓票價回歸到疫情前？大家都在觀望。

此外，帛琉政府對這波泡泡旅遊的新規定，對高團價更有推波助瀾的影響。關於帛琉觀光局欲制定的新規，所造成的爭議與混亂，就筆者所了解有：

主導出海船隻，派遣船長 不合理調漲出海船資 限制海上景點 規定導遊必須為帛琉人

基於以上四點，帛方新規為：所有船隻必須登記在帛琉觀光局名下，每天出船費一艘800美元，還必須從中繳200美元給帛琉觀光局，也就是說該局恐有藉督導之名行抽水之實，且每艘船變動為只能搭10名遊客。對照原本帛方舊規是：一艘35呎的船艇平均400美元上下，如果有延伸行程到大堡礁（因為距離比較遠）會增加50美金元。

帛琉新舊規定差異為：舊制沒有規定要給帛琉觀光局200美元的費用，更沒有限制一艘船只能載10名遊客。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

船艇變貴，人數變少，光是出海搭船艇成本，每個人每天就要80美元，這還不包括行程、餐食、小費。此外，每艘船艇還必需安插一個當地人，稱為「ranger」，美其名是為了約束並提醒遊客，不能碰觸、餵食海裡生物，不能踩踏珊瑚；其實，是為了增加當地人的工作機會。在限制海上景點方面，3月23日原訂以往出海景點都開放，然而25日又突然變動為只能開放七個景點。

帛方的反覆政策，極有可能是將未開放的景點，列為未來延伸費用，要台灣遊客埋單。

增加在地人收入的規定，進一步將成本提高

由於聘請帛琉人出海，需要給帛琉觀光局100美元，而每位遊客每天要再另外加10美元給土人導遊、也要每天10美元給翻譯，等於光導遊和翻譯費用就比舊制多一倍費用。以目前團費五天四夜費用（台幣）為例：機票25,000元（稅外加）、PCR（去回檢測費用）10,000元、出海稅＋環保稅＋水母湖＋簽證稅6,000元、飯店住宿12,000元、當地出海導遊（三日）1,700元、陸地導遊 2,300元（兩日）、遊覽車費用2,400元、航空交通7,200元、餐食4,000元，以上表層成本小計約為70,600元。

巧立名目的收取額外費用，是否圖利某些特定人士不言而喻。要求開放旅遊泡泡是帛琉政府，但台灣同意開放後，帛方卻制定新規則，造成台灣旅行業者混亂。目前看來，台灣旅行社、遊客，以及在帛琉經營旅遊的台商業者，都會是這波旅遊泡泡的待宰肥羊。

Photo Credit: AP / 達志影像

帛琉當地政府跟當地商若坐地起價，只會造成台灣業者反感，台灣觀光客願意付出高額代價前往帛琉旅遊，原本大家樂觀其成，然現在卻造成旅客對台灣組團旅行社怨言，卻不知道，龐大花費大都是用在帛琉。

長此以往，台灣外交部、交通部觀光局、疾管署與旅行社積極促成台帛旅遊泡泡的美意，將會功虧一簣，期待以上主管單位能據理力爭，創造台帛雙贏局面，方為全體國民與旅行業界所樂見。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航