日本、印尼「2+2會談」加強海上防禦合作，因應中國強勢挑戰

編譯：王國仲

日本、印尼舉行2+2部長會談，回應中國強勢挑戰

3月30日，日本與印尼在東京舉行由兩方外交和國防部長參與的「2+2會談」。這是2015年以來，雙方第二次舉行雙部長等級會議。會議重點包括：深化雙邊軍事合作、新冠疫情發展、緬甸局勢，與因應日益強勢的中國。

中國挑戰與東海、南海領土爭議

日、印於會後簽署協議，允許日本向東南亞國家出口日製防禦性武器與科技產品，意圖制衡在印太水域虎視眈眈的中國。日本首相菅義偉（一同參與本次會談）表示：「為了實現自由且開放的印度－太平洋願景，我方希望推進具體合作」，並希望協議能成為「兩國進一步安全合作的基礎」。

在3月28日舉行的雙邊國防部長會議中，雙方更一同表態，強烈反對中國在鄰近水域內可能引發緊張局勢的任何行為。日本防衛大臣岸信夫向記者表示，和印尼國防部長蘇比安托（Prabowo Subianto）討論後，他們將共同敦促中國，籲其停止單方面改變南海與東海現狀的意圖。

針對中國近期訂定，允許海警船向進入其水域（由中國判定）外國船隻開火的《海警法》，日本與印尼將深化雙方防禦合作，並計畫在南海舉行聯合軍事演習來因應。

日本和中國（以及台灣）長期因東海南部釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）議題爭論不休；印尼則因納土納群島（Natuna Islands）與其北方的經濟水域歸屬問題，與中國屢次發生摩擦。此外，中國在南海主張其主權的「九段線」，使其與菲律賓、馬來西亞、汶萊和越南皆有領土／主權爭議。

譴責緬甸軍事政變，尚無明確具體作為

日本外務部表示，雙方在會中也就緬甸軍事政變危機進行討論。日、印將會密切合作，希望早日恢復民主體制；外務部並稱，首相菅義偉與外務大臣茂木敏充，皆「強烈譴責」對平民使用武力的緬甸軍方。

不過，日本與緬甸商業往來頻繁，與其政府關係也相當密切。儘管譴責軍方作為，目前並未如美國或部分西方國家一樣，提出實質制裁舉措。

印尼外相馬蘇迪（Retno Marsudi）則扮演區域領導者角色，持續加大與緬甸軍方會談的深度與廣度。

日本的印太立場：彰顯民主、自由價值

在2+2會談前，日本和美國、澳洲、印度於3月12日以視訊進行四方安全對話，目標是促成「自由且開放的」印度－太平洋地區。儘管會中主要針對氣候變遷、疫苗分發、新興科技三議題討論並成立工作小組；各國政要發言也未直接提及中國，外界普遍認為中國對印太地區帶來的挑戰正是此會談舉行的主因。

日本和美國另在3月16日舉行美日雙邊2+2會談（日方代表與本次日印會談相同；美方則由國務卿布林肯〔Antony Blinken〕和國防部長奧斯汀〔Lloyd Austin〕與會）。雙方除了重申對自由、開放印太關係的承諾外，也提及依照規則、維護國際秩序的重要性。

雙邊在會後共同發布的文件，更直指中國行為未符合現有國際秩序，更為美日同盟、甚至全世界帶來政治、經濟、軍事與科技挑戰。美、日兩國共同反對任何破壞區域穩定的行為，且對中國人權議題、新海警法規表示擔憂。

日本前駐美大使、外務省國際法局長兼原信克分析，日本希望藉此類會談彰顯自由民主價值。

他表示自1980年以來，世界各國多走向民主且開放的道路。日本希望和同樣抱持此價值的亞太國家促成和平與繁榮發展。美國、印度、印尼皆是該區重要行為者，日本非常樂意和他們做朋友。互動層面不只是價值觀、經濟，也必須包括區域安全的合作。

另一方面，儘管中國正在崛起，但並未尊崇民主自由，因此必須予以防堵。

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責任編輯：羅元祺

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