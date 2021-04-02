如果你喜歡運動爆汗的感覺，推薦你嘗試「熱皮拉提斯」

文：AVIS WU、LAURA LAJINESS

假如你運動喜歡爆汗的感覺，我一定要推薦你一款最新的運動趨勢，那就是「熱皮拉提斯」。它有別於一般較靜態的墊上運動，將「slow burn」這個詞帶入一個全新的境界。

進行熱皮拉提斯必須去健身房或工作室上課，不過就算你現在都在家裡運動，吸收運動趨勢新知也是好事，對吧？說不定會激起你的好奇心與興趣呢。

熱皮拉提斯包含了備受大家喜愛的傳統皮拉提斯動作，不過環境溫度在攝氏35－37度左右。「這是以皮拉提斯為原則的高強度、低衝擊訓練。」瑜珈老師／布魯克林YO BK老闆兼熱瑜珈老師Kate Davies說。

你只需要一個瑜珈墊、身體、專注力、課前補充好水分就可以進行。是不是有點心動了呢？繼續往下看熱皮拉提斯的更詳細介紹。

熱皮拉提斯課程長什麼樣子？

不同地點提供的課程內容會有些差異，但基本上來說，上熱皮拉提斯課程時，感覺就像在蒸氣室進行皮拉提斯。

舉例來說，YO BK提供的熱皮拉提斯課程大致上是這樣：「課程一開始，先在地上進行橋式和核心運動。」Davies解釋。「接下來的課程是站著進行，例如深蹲。」過程中當然可以補充水分和休息，依照你想要的熱皮拉提斯激烈程度做調整。

熱瑜伽和熱皮拉提斯的差別

熱瑜伽聽起來跟熱皮拉提斯很像，但除了都在高溫下進行之外，其實差別頗大。「熱皮拉提斯比較針對訓練肌力、雕塑肌肉與提高心率。」Davies解釋。「而熱瑜伽更著重在伸展、維持姿勢和呼吸。」

另外，熱瑜伽課程可能會包含冥想、梵唱（念誦梵文），更追求精神上的體驗。

熱皮拉提斯的好處

熱皮拉提斯是低衝擊爆汗運動的首選。不過大量流汗絕對不是唯一的優點，一般皮拉提斯的好處它全都有，還外加更多。

在高溫環境運動有助於提高心率、對身體施加額外的壓力，促進身體燃燒更多脂肪以調解體溫，Davies說，高溫也能訓練專注力與心靈。

另外，假如你的熱皮拉提斯課程有包含高強度功能性動作（例如弓箭步、深蹲），便會對EPOC（運動後過耗氧量）有幫助。基本上，你越是狂虐自己的身體（例如HIIT），身體就需要花越大的力氣來復原，同時燃燒更多的脂肪。

雖然如此，目前科學尚未證實在高溫下進行皮拉提斯的效果比室溫好，醫學博士／NYU Langone Sports Health運動醫學專家Elizabeth Barchi表示，「有研究指出，熱瑜珈與室溫瑜珈的表現結果其實很相似。」

熱皮拉提斯的潛在風險

高溫會增加運動的風險，影響身體自動降溫的能力。「進行熱皮拉提斯有可能流汗過度，進而導致脫水或熱衰竭（暈眩、頭痛、噁心、表現不佳）。」Barchi醫生解釋。在上熱皮拉提斯課之前，請務必補充好水分。

其他降低熱皮拉提斯風險的好方法？先將傳統皮拉提斯練好。「身體狀況差、不適應高溫環境是非常危險的。」Barchi醫生說。

熱皮拉提斯對瘦身有幫助嗎？

會爆汗的熱皮拉提斯聽起來就很像是瘦身的秘密武器，但請不要抱太大期待。「流越多汗、瘦身越有效是錯誤的觀念。」Barchi醫生說。事實上，「身體如果大量流汗，會更想要儲存水分以維持平衡。」基本上來說，流汗所減少的水分重量不會持久，不過這不代表你不能享受爆汗的感覺啦。

本文經Women's Health Taiwan美力圈授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航