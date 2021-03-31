日本關西疫情急速擴散，若爆第4波疫情在野黨要內閣總辭

日本於本月21日才解除首都圈針對「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）所發出的「緊急事態宣言」，近日疫情再度出現回溫的現象，昨（30）天新增武漢肺炎確診2087例，大阪府新增432例，超越東京成為全國第一。東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代昨天表示，東奧聖火傳遞路線可能因而變更。

另一方面，日本主要在野3黨昨天舉行會談，認為一旦第4波疫情爆發，內閣就應該總辭，將持續追究中央政府責任。

菅義偉政府若無法阻止第4波疫情，在野3黨將採取行動追究政治責任

（中央社東京30日綜合外電報導）日本境內武漢肺炎疫情未歇，目前又出現可能爆發第4波的跡象，日本主要在野3黨昨（30）天舉行會談，認為一旦第4波疫情爆發，內閣就應該總辭，將持續追究中央政府責任。

《日本放送協會》（NHK）報導，主要在野3黨立憲民主黨、共產黨及國民民主黨的國會對策委員長，昨天在國會會談。

在野3黨認為，導致武漢肺炎疫情再度擴大的主因，包括日本政府解除「緊急事態宣言」的時機過早，也沒有辦法進一步做好病毒篩檢體制，「不斷誤判疫情及應變遲緩，才會造成疫情再度擴大」。

在野3黨認為，如果中央政府無法阻止第4波疫情爆發，要負重大政治責任，內閣應該總辭，他們會持續追究政府責任。

立憲民主黨國會對策委員長安住淳會後受訪時說，疫苗接種狀況並不順利，如果無法阻止爆發第4波疫情，「必須追究首相菅義偉內閣的政治責任」。

他說，在野黨已就內閣是否該總辭達成一致看法，會毫不猶豫地採取可能的行動。

執政的自民黨幹事長二階俊博前（29）天表示，如果在野黨提出對內閣的不信任案，他會考慮建議菅義偉解散眾議院。

日本這屆眾議員任期將於今年10月屆滿，菅義偉上週說，「我不認為隨時都可能解散」，對及早解散表達慎重態度。

立憲民主黨幹事長福山哲郎說，這跟有沒有提出不信任案沒有關係，如果在目前疫情及經濟狀況下能解散國會的話，「我們隨時接受挑戰」。

自民黨內有人認為，二階的說法是有意牽制在野黨，中央政府跟執政黨目前仍應專心致力平息疫情。

另外，畢竟到10月眾議員任期屆滿前，能夠用來舉行大選的時間有限，有自民黨內人士認為，二階的說法透露出可能有考量跟7月初的東京都議員選舉一起舉行等備案，也就是在7月底的東京奧運登場前，先解決眾議院大選。

不過，跟自民黨在中央聯合執政的公明黨，對眾議員選舉合併東京都議員選舉表達否定看法，何時解散眾議院，站在菅義偉的立場，還得再評估疫情及內閣支持率，尋找對自民黨有利的解散時機。

關西地區疫情急速擴散，大阪新增確診數超越東京成為全國第一

日本昨天新增武漢肺炎確診2087例，其中關西地區疫情急速擴散，大阪府更單日新增432例，超過東京都，成為日本單日新增病例最多的地區。

日本《朝日新聞》報導，大阪府昨天新增432例確診，是今年1月24日以來，時隔約兩個月再度單日新增逾400 例；大阪府確保的病床（224床）使用率，時隔1個月再度超過40%。

東京都昨天新增364例確診，連續11天新增病例數超越上週同日，都內並出現首例死於變異病毒株的個案，是一名70多歲的男性。

《日本放送協會》（NHK）報導，關西2府4縣的病例數急速增加，昨天總計新增713例。

其中包括大阪府昨天新增432例，超越東京成為全國第一；兵庫縣新增176例，是今年1月28日以來，時隔兩個多月再度單日新增逾100例。

另外，奈良縣46例、京都府30例、和歌山縣16例，以及滋賀縣13例。

大阪府因疫情日趨嚴峻，大阪府知事吉村洋文正考慮向中央政府申請適用「防止蔓延等重點措施」。

實施重點措施的都道府縣知事，可命令餐飲業者提早打烊、縮短營業時間，並可對不配合的業者開罰。目前日本還沒有任何地區實施重點措施。

大阪府與兵庫縣也延長籲請餐廳提早打烊的期限到4月21日，對象地區也擴大。

東奧聖火傳遞路線，可能因防疫考量變更

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為今年3月25日，從日本福島縣楢葉町J-Village國家訓練中心出發的東京奧運聖火傳遞。

日本《時事通信社》報導，大阪府正考量為了防疫實施「防止蔓延等重點措施」；對此，東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代昨天表示，東奧聖火傳遞路線可能因而變更。

丸川今天在記者會指出，都市地區的聖火傳遞可能成為一大課題，將與各都道府縣政府好好討論，採取不會對地區醫療造成負擔的傳遞方式。

丸山還提到，視疫情狀況，聖火傳遞可能只走能夠管理沿途觀眾的路線。

大阪府因武漢肺炎疫情日趨嚴峻，大阪府知事吉村洋文前天說，正考慮向中央政府申請適用「防止蔓延等重點措施」。

實施重點措施的都道府縣知事，可命令餐飲業者提早打烊、縮短營業時間，並可對不配合的業者開罰。目前日本還沒有任何地區實施重點措施。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航