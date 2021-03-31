台帛「旅遊泡泡」旅行團明天首航，4月6日起擴大AZ疫苗接種對象

指揮中心表示，國內今（31）日新增6例境外移入「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例。而自4月6日起，阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）武漢肺炎疫苗施打對象，將擴大至接種計畫所列第一類實施對象。

有關「旅遊泡泡」部分，首批台灣、帛琉旅行團預計會在明天下午起飛，4月4日晚間返台。遊客在返國後5天內須實施自主健康管理，第5天自費採檢並取得PCR陰性報告後，方能解除居家檢疫。

4月6日起，擴大AZ疫苗接種對象至所有第一類實施對象

陳時中表示，自4月6日起，將開放執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等接種計畫所列第一類實施對象（見下表），也能接種AZ武漢肺炎疫苗。

圖片來源：疫情指揮中心

陳時中說，3月22－30日，AZ疫苗總計接種1萬2605人次。為儘早提升高感染風險族群之免疫保護力，經專家會議後，決定開放實施對象第一序位所有人員接種。另外為增加疫苗接種可近性，除原規劃之87家接種點，將再增加16家接種點。

指揮中心發言人莊人祥表示，根據Taiwan V-Watch疫苗接種健康回報系統的數據統計，AZ疫苗施打後最常見的症狀為疼痛和疲倦，其次為發冷、頭痛、體溫偏高，較集中於疫苗施打後頭兩天；注射部位出現硬塊、發紅腫脹，則多出現在疫苗接種後的第4－7天。接種第1天出現發燒情形的有22％，到第4天仍有發燒的比例就降到0.5％以下。

台帛「旅遊泡泡」首發團4月1日下午起飛，4月4日晚間返台

有關台灣、帛琉「旅遊泡泡」旅行團，交通部觀光局林信任副局長報告，首發團目前預計在4月1日，華航班機起飛時間為下午2點半，報到時間為上午8點半，9點開始由衛生福利部桃園醫院進行採檢，所有採檢結果預計12點半以前會送回機場。截至目前為止出團人數為96位，返台時間在4月4日晚間。

本次帛琉旅行團遊客在返國後5天內須實施自主健康管理，第5天自費採檢PCR並取得陰性報告後，方能解除居家檢疫。

國內新增6例境外移入確診病例，全球武漢肺炎疫情回升

另根據中央流行疫情指揮中心數據，今日國內新增6例境外移入武漢肺炎確診病例，分別自美國（案1026）、緬甸（案1027）、印尼（案1028及1029）、衣索比亞（案1030）及孟加拉（案1031）入境。

案1026為本國籍70多歲男性，長期居住美國，今（2021）年1月3日返台。案1027為緬甸籍30多歲男性漁工，今年3月14日來台工作。案1028及1029均為印尼籍20多歲男性漁工，今年3月4日來台工作。案1030為本國籍20多歲男性，去年10月至衣索比亞工作，今年3月28日返台。案1031為孟加拉籍20多歲女性，今年3月26日來台就學。以上個案均於今日確診。

截至目前國內累計1030例確診，當中914例為境外移入。確診個案中10人死亡、981人解除隔離、39人住院隔離中。

陳時中表示，依據世界衛生組織（WHO）資料，全球武漢肺炎疫情有回升趨勢，近1週平均單日新增確診數已達前波高峰近8成，較前週增加15％。此外，全球近兩週死亡數亦回升，近1週的新增死亡病例還較前週增加逾10％，增幅擴大。目前歐洲、美洲為疫情流行中心。

陳時中提醒，民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施。

食藥署：為加速國產疫苗開發，視臨床試驗結果評估「專案核准」許可

記者會上，食藥署專家會議召集人、高醫附設醫院院長鍾飲文，也報告疫苗臨床試驗執行流程及相關規定。一般來說，疫苗的開發會需要經過非臨床試驗約1.5年，再進入臨床試驗約需5－7年，之後才會進入量產階段，整體疫苗開發的生命週期約為10年。

然目前由於疫情的關係，食藥署與醫藥品查驗中心（CDE）及醫藥廠商為因應緊急公共衛生事件，希望加速國產疫苗開發。原本臨床試驗一期結束才能進行下一期，經討論之後，採每一階段平行進行的方式；意即若在非臨床試驗看見成果，即平行進入臨床試驗階段，同時配合專家滾動式檢查。

由於國內疫情控制良好，實際上想進行第三期臨床試驗會有困難，因此若在確定二期臨床試驗結果符合國際標準後，將採行「專案核准」的方式，等同國外的「緊急授權使用」（EUA）。將以受試者接種疫苗後的免疫反應，合理推估後作為專案核准考慮的依據。

假設看見國內候選疫苗，臨床試驗資料呈現的療效跟安全性，足以去評估疫苗的效益大於風險，會再進行是否專案核准的許可評估。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航