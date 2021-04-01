國際拒用血汗新疆棉，中國「愛國民族主義」抵制不成反打臉

長久以來，中共擅長以三戰（法律戰、心理戰、宣傳戰）來取得戰略優勢，對外如此，對內更是發揮的淋漓盡致。

舉凡過去毛時代，透過各種政治運動來進行肅清與統治，雖然人治色彩濃厚，但至少也還有部分制度依循，拉到近期，最讓人印象深刻的就是自去年開始的治港措施，從定立《港版國安法》到「選舉改制」，再到媒體管控到政治抓捕，三戰的手法與身影無所不在，甚至是交叉使用，可以說習近平時代的中共統治已有專制現代化的特性。

國際對中國已無法相信，且忍無可忍

不過，三戰必須是封閉而內部，方能產生成效，當外部因素無法順利排除，或是對象與議題的國際化太深，那麼可能引來的反噬作用將可能是加倍奉還。過去，國際社會對中共侵害人權的行為，雖有責備但多是雷聲大、雨點小，這礙於還有對中國政經改革的期待，同時也受到綿密經貿關係的影響，所以往往都會不了了之，就猶如電影重播一樣，畫面一重播了無新意。

不過，這回的新疆棉事件看來似有不同，三戰的施展成效相當有限。

回顧新疆棉議題發酵的過程，國際社會一再關注中共在新疆設立集中營的作法，在此之前，中共對外解釋的出發點當然還是放在「不得干涉內政」的立場上，不過至少還有理由辯解為防止「偏激宗教主義」及「恐怖主義」。只是，這樣的說法難以奪理，畢竟毀掉香港自由社會的種種作法，早已讓許多西方國家感到不滿，過去那般忍耐的模糊態度一夕之間完全覺醒，一個全球自由城市在眾目睽睽之下走入封閉，中國自認崛起的大國自信嶄露無遺。

傲慢凌人民族自豪，操作挺血棉拒洋貨

香港自由消失殆盡，中共對位於內陸的新疆與西藏當然更可以為所欲為，這讓西方國家開始重新檢視中國崛起的意義。

Photo Credit: AP / 達志影像

從三月中下旬美中二加二外交高層會晤中便可以發現，中共外事辦主任楊潔篪發言不只是情緒性的出口，更代表著一個將挑戰霸權地位的國家展現霸道的氣勢，因為已經是大國了，許多指標都顯示在不久的將來將可以取代美國，所以當前的國際秩序必須重塑，而美國並不能代表國際社會，而且民主不是唯一的標準。

中國的霸氣從外交體系中的戰狼言行便可探悉，而這樣的高度優越感也是上線與下線交融一起，所以才會有「不允許外國人在中國獲利，卻又損害中國的利益」想法，這在過去台商投資中國時便有這樣的思維，國台辦就曾警告「反對亦絕對不允許任何企業，一方面在大陸賺錢，一方面支持台獨勢力和活動」。

民氣可用是中共展現國家實力的工具之一，過去樣逼迫他國退讓，就使出愛國主義的全民運動，反日商品、反韓超市等就是為人所知的過往案例。

全民搶購國際限量商品，甩鍋不成自打臉

這一回針對國際抵制新疆棉的回應，中共再使出慣用手法，全國抵制國際知名品牌，許多藝人也相繼斷絕國際代言的契約，即將在七月舉辦的東京奧運，中國選手身穿的戰袍也將國際品牌標誌給遮掩掉，就連香港立法會議員也聲稱暫棄英國精品服飾。

有趣的是，當許多電商平台配合愛國貨的活動時，中國民眾卻難抵國際品牌祭出的折價誘惑，甚至還大排長龍搶購限量商品，讓中共難堪的是，無法透過法律來限制購買行為，原本傲慢的官媒「環球時報」卻髮夾彎態度放軟呼籲讓愛國氣焰降溫。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 中國國家足球隊的贊助商為Nike

中共打的如意算盤，是要透過愛國民族主義來展現人海戰術的氣勢，一來對外形成壓力，逼使跨國企業為了市場利益對其稱臣，二來對內產生助力，讓本土企業有翻身的機會，以及促進內銷市場的發展。

當然，千算萬算，毋值天一劃，民眾搶購國際知名品牌的舉動打臉了所謂的民族自豪，愛國熱情迅然間被理性與利益給澆熄，而國際市場對中國新疆棉的抵制卻沒有中斷，作繭自負的下場，中國製棉製品恐怕面臨產能過剩，同時會削弱中國出口創匯能力。

中國對外愈戰狼無禮，國際反制就愈不客氣，諷刺的是，中國外交部發言人華春瑩卻作賊喊抓賊反斥美國侵犯人權行為也不遑多讓，官媒新華社更發表專文比對美國過去棉花田的奴隸制和新疆強迫勞動事件，這儼然是自取其辱的邏輯錯亂。美國歷經多年的反省與補償，如今雖有種族矛盾，但社會對種族歧視與人權保障已有高度共識，如今中國刻意脫罪無視自身問題，反而挑起陳年的歷史往事，甩鍋不成反而自甩巴掌，國際社會不吃中國這一套！

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航