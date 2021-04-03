傳說「聚陰」還有「魔神仔」的仙女瀑布，我決定潛到河底看看有什麼

台中有一處知名的死亡水域——仙女瀑布，近年死亡數很高，新聞一度鬧得沸沸揚揚，對於死亡原因也是講得撲朔迷離。趕在夏天之前，以它為例來聊一些關於戲水意外的迷思，希望能稍微幫上喜歡玩水的讀者。

許聖梅在《震震有詞》指出，想觀賞仙女瀑布就必須穿過一座深山，進到最裡頭，這也是它為何歸類為秘境的原因，「仙女瀑布底下就是一個很深的潭水，不要忘了，在台灣只要講到有潭就要多注意，那種地方多半很聚陰。」

－三立娛樂星聞 有網友分享，潭邊的石壁上可以很清楚的看到「魔神仔」，瞪大著眼睛看著潭水抓交替。媒體人丁學偉也補充，近年來身亡的人都是在被卡在潭底的石縫中，因此進出仙女瀑布的通道也被稱為「運屍道」。 －ETtoday星光雲 擁有如此美麗、夢幻名稱的秘境，實則卻是暗藏凶險，平靜的潭面下是洶湧的暗流，且潭深達7公尺，一但被暗流捲入，就難以再脫身……盼民眾別再擅闖幽怨的「魔女瀑布」，以免再度發生危險。－ETtoday新聞雲

這些媒體在說什麼？溺水的原因是聚陰？暗流？魔神仔嗎？瀑布怎麼魔女？怎麼幽怨了？

我和SSI自由潛水教練的友人A利用閒暇前往實地考證，發現仙女瀑布的問題很簡單、很科學、可防可控。只要應對得宜，我們再下去游100次也不會發生「兩位潛水教練不信邪，三天後被發現溺死潭中」之類的傻事。

究竟仙女瀑布藏著什麼死亡秘密？

冤魂惡鬼抓交替！？

我不認為靈異現象會造成溺水。老實說，潛水界的熱門景點基本上都死過一大堆人，要是這些冤魂都如此暴戾，我們這些白天晚上都泡在水裡的教練早就不見了。我從不曾被「水鬼抓住腳」，也沒聽哪個潛水同好被水鬼抓過，倒是偶爾會遇到被漁網、水草、釣線纏住的情況。

既然以往見過的溺水事件都能找出合理原因，我並不想將靈異現象列入考慮範圍。

瀑布下有暗流！是暗流把人拉進去了！？

能造成溺斃的水流有很多種，以仙女瀑布的案例而言，可能出現「瀑布翻滾流」，我事先也這樣預測。簡單來說，「翻滾流」是瀑布落下後，形成一股上往下、外往內，宛如自助洗衣機一樣的水流，這種水流會把人壓到水底，並由於長時間沖刷，可能在水底形成壺穴，足以將人塞進去。

如何逃離翻滾流？有進必有出，再強的翻滾流也有流出去的地方。為什麼多數人逃不出去？因為他們驚慌地往上游，然而那等於要對抗瀑布，一個最不可能逃出去的地方，正確做法通常是潛到水底，順著水流直到感覺流變弱再從水底逃出去。只要有基本潛水技能就不難做到，即使是比仙女瀑布水量大上十倍的瀑布，翻滾流也只在水面兩公尺作用，只要水夠深，逃出去是輕而易舉，甚至能悠閒地躺在水底，朝水面拍攝漂亮的「翻滾流照」。

作者拍攝提供 不是翻滾流照，是可愛的石濱魚

然而，正如前段所說，仙女瀑布的水量很小，在9到4月的枯水期間根本一點流都沒有，即使是豐水期的翻滾流也很小，小到難以作為合理的死因。

仙女瀑布真正的危險之處

氣溫高，水溫低

仙女瀑布海拔不高，但位於狹長的山谷中，且水潭朝向不佳，一天的日照時數僅約3小時，導致水溫很低，即使中午也只有攝氏20度（室內溫水游泳池水溫約30度），水非常冰冷，岸上曬得滿頭大汗的人，直接跳下去可能會因為溫差而抽筋。

作者拍攝提供 仙女瀑布的溪谷狹長，日照少，水溫低

其實抽筋並不難處理。熟悉開放水域的人，基本上都會抽筋自解。我就曾在帶客浮潛時小腿抽筋，怎麼辦？自解之後繼續拖著客人浮潛啊！繼續踢蛙腳啊！不然呢？總不能躺在海中央等客人救我啊。對習慣開放水域的人而言，抽筋就只是這樣的小事，拗一拗，痛完了繼續游，然而假如你不懂抽筋自解，哪怕在游泳池游多快，在這類開放水域也很容易死掉。

水太深、沒得踩

仙女瀑布的水潭深得嚇人，即使在全台缺水的枯水期也有足足6.5m，將近三層樓的深度。這以台灣的溪流水潭而言是非常深的，一般來說天然水潭都在二到四公尺深，很顯然，仙女瀑布水潭的天然岩層很堅實，蓄水能力極佳，讓潭水不會滲出變成地下水。也許是因為這原因，我並沒有在瀑布底下發現預期的地形——由翻滾流沖蝕出的水底窪穴，這種洞穴中常藏有遊客的遺失物，例如蛙鏡、GoPro、酒瓶、屍體。

水域警告常見「水深危險」的牌子。老實說，對一般人而言，水深不是什麼問題，人在游泳池游泳也不是踩著底游的，就算踩不到底，掙扎個兩下就能到岸邊喘口氣，所以不少人也有自己能在深水區游泳的謎樣自信。

深水區不是問題，但「深水區很廣」是大問題。

多數台灣人都能在踩不到底的水域游個兩下，只要幾公尺外有東西讓人踩、抓就行了。而仙女瀑布的水潭正巧沒有讓你「踩一下緩口氣」的立足點，因為它整個區域都太深了，即使較淺的地方還是踩不到底。

至於深達6.5公尺的水底有什麼東西？

為了知道這點，我放鬆身體，緩緩沉到瀑布下最深處。

作者拍攝提供 從水底仰望遙不可及的水面：這或許是罹難者生前所看見的最後一幕

水底有岩層解理形成的大石縫，聚集了枯枝落葉，據說遊客屍體被發現時也都在這裡，我沉到水底後，也緩緩漂到附近。然而這只是一個無流的靜水潭，石縫不會卡人，而是人沉下去後，就像那些落葉一樣自然沉積，只是普通的自然現象。

輕輕一蹬，就從近7m深的水底升上水面，沒有暗流或冤魂來阻撓，它不是仙女、也不是魔女，它就只是一池深水而已，會玩得開心或死得悽慘，都是遊客行為直接導致的結果。

沒得抓、救不到

除了「大範圍踩不到底」外，仙女瀑布的另一個致命點是「岩壁爬不上去」。

這些形成深水潭的堅實岩層，在歲月的侵蝕下依然是鐵板一塊。什麼意思？意思就是你即使游到岩壁旁邊，也沒地方讓你抓、讓你踩，它無比垂直、極度滑溜，是貨真價實的絕壁，對溺水的人來說毫無幫助。假如身在水潭中要「緩一口氣」只能游到下游，其他四周全是無法「暫停游泳」的深水區。

此外，這樣的地形也使得岸上離溺水點太遠，即使瀑布上面和下游處都設置救生圈，對一般人來說救援難度還是偏高，很可能會眼睜睜看人溺水，想救也救不到。

「水母漂不就好了嗎？」

是啊，可以水母漂，就像遇到歹徒也可以奪刀一樣——說得容易。與其期待台灣游泳教育和宣導使普通人能在危急情況使出水母漂，不如推廣休閒自由潛水來得實在。

作者拍攝提供 休息處和溺水處相隔太遠，即使有救生圈也很難救到溺水者

有膽無知

所以，在這個泳技門檻高的水潭，遊客有小心翼翼地戲水嗎？沒有。

我們看到瀑布上方的樹枝上，綁了一條用來「盪」的繩子，它的作用是讓人像泰山一樣盪到空中，然後從兩層樓高的地方空中跳水。比起一般跳水，這種盪法的危險在於不熟練者很難抓到適合的放手時機，一旦過早、過晚放手，除了可能撞上山壁，還可能用倒頭栽、臉朝水面等姿勢入水，衝擊力道相當大，還會立刻讓水灌滿鼻腔。

這時一般人基本上就會不舒服，很想「緩一下」了。

然而，沒地方讓人緩一下，它兩岸陡峭，水潭又大又深，加上地形落差，岸上的人即使有心也難救。

其實仙女瀑布水潭並沒有「暗藏」危險，它的峭壁、水深、冰涼就明擺在那，每個遊客都知道，許多人卻因為對開放水域太陌生，無法將這些要素跟自身行為結合，得出「這樣做很蠢，會死」的簡單結論。

然而，勸阻遊客不要去，乖乖待在家裡的人們比較睿智嗎？並沒有。

有暗流、有水鬼、抓交替、水很深？所以暗流是什麼流？水鬼躲在哪裡？為什麼水深危險？

若僅用一知半解的鄉愿見解，化作嚇小孩式的胡亂恐嚇，實際上幫助不了愛玩水的人。人類正是同時有保守派和冒險派才能夠繁榮至今，人類不可能靠保守派追求進步，也不可能靠冒險派維持穩定，而你更不可能靠嚇小孩的拙劣伎倆，就說服戶外愛好者：一輩子窩在家裡才安全。

在深度旅遊盛行的時代，山林、水域開放已成趨勢，唯有破除迷信、找出原因，才能讓更多戶外愛好者看清自己，並養成必備的相關能力。

仙女瀑布為什麼危險？雖然沒有強流，但深水區極廣且冰冷，若已習慣長時間在深水區游泳並懂抽筋自救，這地方就十分安全；反之，若不具備這樣的能力，僅僅是「泳池蛟龍」而已，它就是極度危險的禁區，當你抽筋、嗆水、撞到頭，想找地方踩上去、抓一下來緩一口氣，它連這一口氣的機會都不會給你。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航