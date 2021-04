掃墓、上香、祭祖、吃潤餅⋯⋯這些清明節相關的英文怎麼說？

清明節英文怎麼說?在清明節這一天,除了掃墓祭祖,還有什麼其它習俗呢?那要怎麼用英文跟外國朋友介紹這個節日呢?現在就來一探究竟吧!

清明節的由來與含義

清明節的英文是Qingming Festival,因為這一天的目的是「掃墓」,所以也可以直接譯為Tomb Sweeping Day。Tomb為名詞「墳墓」、sweep為動詞「掃」,N+V-ing形成複合形容詞,形容後方的Day,表示為「掃墓日」。在這一天,人們會前往祖先的墓地,掃去墳上的落葉、把祂們的墓碑清理乾淨,藉此表達對祖先的感激與懷念。

清明節為中國曆法二十四節氣(24 solar terms)之一,每年會落在四月四、五、六日其中一天。

My family usually drives a long way to visit the tombs of our ancestors on Tomb Sweeping Day. 我們家在清明節通常會開很長一段路造訪我們的祖墓。

清明節的習俗

除了打掃祖墳之外,人們在清明節這一天還會有上香、燒紙錢、供奉祭品等活動:

1. 燒紙錢 Burn joss paper

紙錢又稱冥紙,英文是joss paper,更廣泛的用法為ghost或spirit money,為黏上金箔、銀箔或畫有符咒的黃紙。民間普遍相信,透過在世的人焚燒(burn)紙錢的行為,已逝去的祖先得以在冥界過上安定、富裕的生活。

People burn joss paper to ensure the deceased will have a wealthy afterlife. 人們會燒紙錢以確保逝者往生後仍可享有富足日子。

2. 燒香 Burn incense (stick)

線香,英文作incense(不可數)或是incense stick(可數),說明「燒」香這個行為則可搭配動詞burn。燒香時所產生的煙象徵著燒香者想傳遞的祝福與信念。線香煙霧裊裊往空中竄升,像是把對已故親人的思念默默傳遞至天上。

We burned incense for my deceased grandfather in front of his tomb. 我們在已故的爺爺墳前上香。

3. 擺五色紙 Place five-colored paper

清明掃墓時,除了清除祖先墳上的雜草外,一般也會將墓紙以石頭壓在祖先墳上,除了象徵祖先的墓地一直都有人探望外,一般也相信如此能夠趨吉避凶。墓紙的其中一種是五色紙,象徵金、木、水、火、土五個元素。

A stack of five-colored paper is placed underneath a stone on the grave. 一疊五色紙被石頭壓住,置於墓上。

4. 準備祭品/供品 Prepare offering

每逢清明節,家家戶戶也會準備多項祭品(offerings),以表達對祖先的敬意。常見的祭品有酒、食物、鮮花等。

We always prepare lots of offerings for our ancestors to show our respect and love. 我們總是為祖先準備許多供品以表達尊敬與愛意。

5. 祭拜祖先 Worship ancestors

Worship有祭拜之意,在清明時節則包含燒香、祭拜供品,以及燒紙錢等不同的形式,目的都是展現對祖先的感謝與虔敬之心。

We worship our ancestors for everything they did for the family. 我們透過祭拜感謝祖先為家族的付出。

清明節吃潤餅

許多人在清明節都有吃潤餅(popiah/Taiwanese spring roll)的習慣。一張薄薄的餅皮包裹豐盛厚實的內餡,至今仍是十分常見的市井美食。

相傳潤餅原本是人們在「寒食節」(Cold Food Festival)食用的料理,而寒食節當日禁止點火烹煮肉食。因為寒食節是清明節前一至二天的節日,兩者十分相近,因而衍生出無須當下開火料理內餡的的潤餅,並成為清明節家家戶戶都會食用的佳餚。

另有一個說法是,古人在清明節前後,除了忙著掃墓、祭祖外,還需要努力插秧、耕田,忙到沒有時間吃飯,因此才會以好料理又能提供飽足感的潤餅作為節日餐食。

各家潤餅的內餡(fillings)都有其不同之處,用料十分多元,而其中最常見的餡料包括:

高麗菜絲 shredded cabbage

紅蘿蔔絲 shredded carrot

豆芽菜 bean sprouts

豆乾絲 sliced dougan(firm dried tofu)

豬肉絲 shredded pork

蛋絲 shredded fried eggs

餡料放置在餅皮上後,可依個人口味添加花生粉(powdered peanuts)、糖粉 (powdered sugar)或香菜(coriander/cilantro)來提升風味。

現在,了解清明節的由來、含義、以及相關習俗後,這份一年一次的節日對你來說是不是更別具意義了呢?下次,在和外國朋友介紹清明節時,別忘了和他們分享我們這份飲水思源的精神喔!

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航