掃墓、上香、祭祖、吃潤餅⋯⋯這些清明節相關的英文怎麼說？

清明節英文怎麼說？在清明節這一天，除了掃墓祭祖，還有什麼其它習俗呢？那要怎麼用英文跟外國朋友介紹這個節日呢？現在就來一探究竟吧！

清明節的由來與含義

清明節的英文是Qingming Festival，因為這一天的目的是「掃墓」，所以也可以直接譯為Tomb Sweeping Day。Tomb為名詞「墳墓」、sweep為動詞「掃」，N+V-ing形成複合形容詞，形容後方的Day，表示為「掃墓日」。在這一天，人們會前往祖先的墓地，掃去墳上的落葉、把祂們的墓碑清理乾淨，藉此表達對祖先的感激與懷念。

清明節為中國曆法二十四節氣（24 solar terms）之一，每年會落在四月四、五、六日其中一天。

My family usually drives a long way to visit the tombs of our ancestors on Tomb Sweeping Day. 我們家在清明節通常會開很長一段路造訪我們的祖墓。

清明節的習俗

除了打掃祖墳之外，人們在清明節這一天還會有上香、燒紙錢、供奉祭品等活動：

1. 燒紙錢 Burn joss paper

紙錢又稱冥紙，英文是joss paper，更廣泛的用法為ghost或spirit money，為黏上金箔、銀箔或畫有符咒的黃紙。民間普遍相信，透過在世的人焚燒（burn）紙錢的行為，已逝去的祖先得以在冥界過上安定、富裕的生活。

People burn joss paper to ensure the deceased will have a wealthy afterlife. 人們會燒紙錢以確保逝者往生後仍可享有富足日子。

2. 燒香 Burn incense (stick)

線香，英文作incense（不可數）或是incense stick（可數），說明「燒」香這個行為則可搭配動詞burn。燒香時所產生的煙象徵著燒香者想傳遞的祝福與信念。線香煙霧裊裊往空中竄升，像是把對已故親人的思念默默傳遞至天上。

We burned incense for my deceased grandfather in front of his tomb. 我們在已故的爺爺墳前上香。

3. 擺五色紙 Place five-colored paper

清明掃墓時，除了清除祖先墳上的雜草外，一般也會將墓紙以石頭壓在祖先墳上，除了象徵祖先的墓地一直都有人探望外，一般也相信如此能夠趨吉避凶。墓紙的其中一種是五色紙，象徵金、木、水、火、土五個元素。

A stack of five-colored paper is placed underneath a stone on the grave. 一疊五色紙被石頭壓住，置於墓上。

4. 準備祭品／供品 Prepare offering

每逢清明節，家家戶戶也會準備多項祭品（offerings），以表達對祖先的敬意。常見的祭品有酒、食物、鮮花等。

We always prepare lots of offerings for our ancestors to show our respect and love. 我們總是為祖先準備許多供品以表達尊敬與愛意。

5. 祭拜祖先 Worship ancestors

Worship有祭拜之意，在清明時節則包含燒香、祭拜供品，以及燒紙錢等不同的形式，目的都是展現對祖先的感謝與虔敬之心。

We worship our ancestors for everything they did for the family. 我們透過祭拜感謝祖先為家族的付出。

清明節吃潤餅

許多人在清明節都有吃潤餅（popiah/Taiwanese spring roll）的習慣。一張薄薄的餅皮包裹豐盛厚實的內餡，至今仍是十分常見的市井美食。

相傳潤餅原本是人們在「寒食節」（Cold Food Festival）食用的料理，而寒食節當日禁止點火烹煮肉食。因為寒食節是清明節前一至二天的節日，兩者十分相近，因而衍生出無須當下開火料理內餡的的潤餅，並成為清明節家家戶戶都會食用的佳餚。

另有一個說法是，古人在清明節前後，除了忙著掃墓、祭祖外，還需要努力插秧、耕田，忙到沒有時間吃飯，因此才會以好料理又能提供飽足感的潤餅作為節日餐食。

各家潤餅的內餡（fillings）都有其不同之處，用料十分多元，而其中最常見的餡料包括：

高麗菜絲 shredded cabbage

紅蘿蔔絲 shredded carrot

豆芽菜 bean sprouts

豆乾絲 sliced dougan（firm dried tofu）

豬肉絲 shredded pork

蛋絲 shredded fried eggs

餡料放置在餅皮上後，可依個人口味添加花生粉（powdered peanuts）、糖粉 （powdered sugar）或香菜（coriander/cilantro）來提升風味。

現在，了解清明節的由來、含義、以及相關習俗後，這份一年一次的節日對你來說是不是更別具意義了呢？下次，在和外國朋友介紹清明節時，別忘了和他們分享我們這份飲水思源的精神喔！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航