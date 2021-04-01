中國領導人相信「專制是未來的潮流」，拯救民主的使命落在拜登政府身上

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

當美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前不久在演講中，把中國看作美國21世紀最大地緣政治考驗，說明美國決策層意識到美中競爭不是一個短期就能決出勝負的事情，它甚至可能長達一個世紀。

如今拜登（Joe Biden）進一步把美中競爭界定為「21世紀的民主與專制的較量」，且美國必須在這個長達近百年的過程中證明「民主是可行的」，說明拜登政府已清醒認知，民主在和專制進行較量時，並不像人們過去認為的那樣，可以輕易戰勝專制，這意味著如果民主不能修正自身的內在缺陷，也有可能落敗。

這種對民主必勝的審慎評估，正是中國衝擊帶來的結果。美中的競爭，無疑是一場全面、且在全球層面進行的競爭，其中既有所謂老大對老二的「修昔底德陷阱」，即地緣政治的衝突；更有制度和意識形態的較量。也正是後者，讓西方第一次認識到，全球民主有可能被中國反向「和平演變」。

美中今日的民主和專制之戰，並非人類第一次，上世紀兩大陣營長達半個世紀的冷戰，也是制度戰爭，最後民主打敗了專制，蘇東垮台，世界社會主義陣營崩潰。那是民主最輝煌的時刻，所以福山才作出了歷史終結於民主的最樂觀預言。

然而，很少人料到，中國40年不到經濟就成功崛起，中共挾經濟崛起將自己這套統治術，打扮成一套精緻的所謂中國模式，形成了人類歷史上罕見的習近平的新型極權體制，衝擊和挑戰西方民主。

我曾從政策的角度，把習的新極權體制稱為「回應式極權政體」。這個極權政體，並非如一些人認為的完全僵化，在外部壓力和內部不滿增強的背景下，它會去回應外界或民眾的關切，在不危及中共統治的前提下，在一些非核心的問題上，作出某些調整和改變，仍具一定的適應性。美國和西方現在遇到的，就是這樣一個「利維坦」。

不管中國是否對外輸出自己的發展模式和價值觀，問題的關鍵不在於此，而是以中國的人口和體量，假如在中共統治下，實現了習近平所說的中華民族的偉大復興，如像西方一些經濟研究機構預測的那樣，在未來10年左右經濟總量超美，那麼中國這套低人權和低福利、集中力量辦大事的的治理模式，將會對世界其他的威權和獨裁國家或者有這種傾向的領導人，甚至某些處於民主轉型的國家產生吸引力，具有某種示範效應，使它們學習和模仿中國的做法。

如果很多國家從中國的成功中相信「專制是未來的潮流，民主無法發揮作用」，將對民主構成強有力挑戰，削弱民主的影響力。

「民主」依然值得效仿？

因此，西方特別是美國，必須向一個對民主抱有懷疑的世界重新證明，美國民主及其民主資本主義模式仍然有效，它比中國的專制制度及其國家資本主義模式更能促進經濟發展，同時改善包括人權在內的大眾福利，故而值得世界去效仿。

這個拯救民主的使命落在了拜登政府頭上。美國已聯合盟友，在人權和民主方面同中國展開了激烈的制度對抗。儘管民主世界已經覺醒，然而也切忌盲目樂觀。拜登之所以在記者會上要談論美中民主與專制的較量問題，是因為美國的民主在川普（Donald Trump）四年受到很大傷害，拜登時代如果美國民主再這樣被傷害下去，就真的有點岌岌可危。

這當然不是說美國的民主在以前就沒問題。

然而正如布林肯當著楊潔篪的面所言，美國民主有很強的修復能力，所以過去當美國民主在國內遭遇麻煩時，總能克服困難，這是美國強大的制度原因。但是，川普四年對美國民主的傷害，即使能夠修復，也要一個較長時期，在拜登四年恐難見到明顯效果。

比如美國的種族問題在過去四年進一步惡化，惡果在今天顯現，這就是對亞裔的歧視加重；再如黨派極化和兩黨惡鬥還在繼續，前不久拜登1.9兆美元的紓困法案在參議院就遇到共和黨的全面阻擊。將黨派利益凌駕於國家利益之上，是如今美國兩黨政治的特點。

民主與專制的較量，不是光有領導人的決心可見勝負的，還須依託國家實力。

國家實力既包括存量實力也包括增量實力，後者甚至更重要。而增量實力取決經濟、產業和科技的競爭。拜登政府提出了3兆美元的基礎設施和供應鏈計劃，以改善國內老舊的交通、通信等基礎設施，同時確保西方國家不依賴中國的技術和供應鏈。

但這個計劃是否能在國會通過，有著很大的不確定性。美國已經實施了多輪量化寬鬆，最新的3兆將會使原來龐大的債務規模進一步承壓。此外，共和黨小政府觀念根深蒂固，當涉及兩黨利益時，勢必不願輕易讓這個計劃在國會過關。之前的美國總統也提出過類似計劃，但都胎死腹中。

民主制度的執行力「軟肋」

就職於清華大學的知名國際關係學者閻學通教授，前幾年提出過一個觀點，一個國家實行什麼樣的政治制度並不重要，重要的是該制度的執行力。

他以此來論證中國崛起的「奧秘」，是因為中國的體制執行力強、效率高，只要作出決策，馬上就執行，不像民主制度，受各種利益集團的制約，陷入無休止的辯論。

福山近年來也非常重視國家能力的建設。可以把制度執行力看作一種國家能力。當然，閻的觀點是否正確可以討論，但民主制度的執行力比不上專制制度似乎符合多數人的觀感。

美國現在在對待中國的問題上，由於兩黨和全民高度一致，能夠迅速出台政策，執行力也很強，但除此之外的幾乎所有其他議題，尤其涉及兩黨根本分歧的議題，如移民等，要達成共識就非常困難，曠日持久。

因此，拜登政府如果不能強化民主制度的執行力，將很可能導致美國在和中國競爭時處於不利局面。因為美中的競爭不僅僅表現在直接針對中國的圍堵和對抗上，也表現在同中國沒有直接聯繫的更廣泛的方面。所有的這些方面組成美國的綜合實力，假如拜登政府在國內問題上受到嚴重拖累，在和中國競爭時就有可能顯得力不從心。

故能否以美中競爭為軸心，系統性地去檢視和除去美國民主的積弊，將關乎美國在競爭中在多大程度上戰勝中國，從而也關乎全球民主未來的問題。拜登政府和美國兩黨必須看到這點。

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