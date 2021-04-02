即將消逝的舊城區回憶：全台北最惜物的「賊仔市」萬華電器街

文字整理：林君玶

（2021/3/31更新：目前電器街拆一半，想去尋寶的讀者動作要快）

萬華，除了龍山寺、剝皮寮、必比登小吃之外，有一處老街區，我們推薦你最近去走走。

這條只能容一台機車通過的巷道，裡面塞滿了二手電視、音響、冰箱、洗衣機，也塞滿了修繕電器的職人們，與老時代的記憶，那就是全台北最「惜物」之處──桂林路65巷、57巷，俗稱「賊仔市」的電器街。

民國40年前後，原先是退伍老兵們在此開設軍用品店，與物美價廉二手用品交換的「估衣市場」，算一算也有70年左右的歷史。當時的電器街可不只現在兩條短短小小的巷子，從剝皮寮開始走起，往西的康定路、西昌街一帶，整條街都有許多二手用品的交易攤位，被稱為「台北的跳蚤市場」。而現在的西昌夜市裡，還能找到為數不多幾個販賣舊貨的攤位。

後來因為時代變遷，舊貨的需求減少，電器街縮減到老松公園兩側的巷道，而自去（2020）年9月，桂林路57巷的電器街，即將因為市政府道路拓寬工程而消失。

Photo Credit：林特

電器街的沒落或許是一件沒有辦法的事，在現代的家庭裡，如果電視壞掉，誰還會用力敲一敲繼續看，直接滑網購再買一台新的就好，也比較少專程把電視載出門維修了。或者說，現在有些人家裡根本已經沒有電視了。

站在桂林路上，背對著老松國小，老松公園右側的57巷，巷口是一家販賣液晶電視的店家，店內數十台電視同時播放的時候，搭配著鐵皮屋頂和店內雜亂的電線，這樣的光景，任誰都會忍不住想要拍張照片吧。

左側的軍用品店，牆上掛著各式迷彩衣、迷彩褲、軍用多功能背心，櫃上展示了從皮靴到室內鞋都有的多款鞋子，品項多到無法一眼看完。光是把巷口的兩家店看完，我就花了快10分鐘。

Photo Credit：林特

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走進57巷，有些店家內空間堆滿了冰箱，有些則是堆滿了音響、錄影帶播放器和擴大機，而轉角則是堆了一台台的洗衣機。這些電器品相良好，若是最近剛好在尋找合用的電器，或是家中有一堆留下來的錄影帶無法播放，我建議你先放下手機，來這裡走一圈，原本購買電視機的預算，你可能可以搬一套家庭劇院回家。

巷子走到底，走到對面，如果你看過電影《艋舺》，片中出現的洗頭店場景，就在你的右手邊。

Photo Credit：林特

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長期關注台北西區老街區的「西城」，為了向電器街道別，在桂林路老松公園舉辦了一場市集，希望能吸引人們對電器街的關注，用剩下的時間，來這個即將消失的地方走走，留下一些痕跡。

Photo Credit：林特

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除了配合「賊仔市」的二手衣物攤位以外，西城也邀請了許多關注在地文化的創意人一起參與，現場的音樂表演有兩處，一處在公園裡以二手電器們佈置的舞台，一處則是將樂器直接拿到電器街中演奏。

Photo Credit：林特

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目前57巷內的二手電器店家們，只有大約三分之一會遷址繼續經營，其他的店家則是直接停業。雖然這次都市更新拆除的只有電器街的其中一條，不過，旁邊65巷也可能因為人潮減少而逐漸沒落，以上照片中的景物即將消失。若你有空到龍山寺站附近，走過來挖寶、拍照，或是找店家聊聊，挖掘更多老台北的故事吧。

本文部分內容來自島內散步《再見了，萬華電器街》導覽，若有興趣知道更多電器街的故事，不妨詢問島內散步與西城。

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航