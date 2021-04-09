《極地探險家的美好生活祕密》：接受失敗是偶爾冒一點風險最自然而然的結果

文：厄凌・卡格（Erling Kagge）

接受失敗

南美洲的登山先鋒羅德里戈．喬丹（Rodrigo Jordan）告訴我，他在不同的山脈嘗試過攻頂三百五十次，其中大概有一百二十次成功（包括三次從不同路線攀上聖母峰），另外兩百三十次放棄。「這就是為什麼我現在還活著。」他總結道。

我對於他泰然接受自己的失敗感到驚喜。我當然毫不懷疑其中有些既挫折又丟臉，而且會跟著他一輩子，但我不常遇到一個理解成功和失敗不必然相互排斥的人。正好相反，兩者相輔相成，而且都是冒一點險自然會有的結果。如果一個人從不會失敗，可能是因為他一開始冒的風險就不大。目光短淺的人或許會認為，羅德里戈要是不那麼常放棄，就能成功更多次，因為他說不定又能征服好幾座大山。相反地，目光遠大的人明白，這樣他十之八九會遭遇山難，而且當然也要面臨慘重的失敗。山難要的可能不只是他的命，連跟他一起爬山的人也可能送命。

二十二歲的時候，我相信自己能在股票市場中大賺一筆。有一陣子，我努力用這種方式來籌學費。不幸的是，我的自信和投入的資金，比我累積的知識增加得還要快，股市一崩盤，我也損失慘重。當時我聽都沒聽過「停損」兩個字。我沒能掌握一個最重要的原則：不能對自己的投資太過投入，不然就無法在股票仍有價值時賣出，反而會等到股票跌到谷底才被迫脫手。

股市崩盤之後，我嚇出一身冷汗，焦慮到全身難受。如今回想，我已經能把那段時間當作在學校度過的漫長一天，課程包括學會謙虛，還有尊重沒有任何事能一蹴可幾的事實。失敗比成功讓我學到更多。正如弗里喬夫．南森所說：經驗是最好的學校，只是貴得要命。

自行車手藍斯．阿姆斯壯（Lance Armstrong）在《分秒都重要》（Every Second Counts）這本書中說：「痛苦是一時的，放棄卻是一輩子。」我不這麼想。生命原本就是一連串大大小小的失敗。我不認為錯誤和失敗本身是問題，關鍵在於面對錯誤和失敗的方式。有時候失敗也創造了機會。況且，失敗是偶爾冒一點風險最自然而然的一個結果。

有人問十項全能選手戴利．湯普森，失去世界紀錄又無望再奪回、英雄一夕之間「過氣」是什麼感覺。我不記得他的確切回答，但大概是：「我就像一般人，整整哭了一個禮拜。」湯普森直視現實，知道自己不再是運動明星，那已經成為過去式。他接受了事實，難過了一個禮拜，然後把它拋到腦後。重要的是，當世界不再站在你這一邊時，能夠承認、進而趕走悲傷，而不是咬緊牙關忍耐，再來是不讓負面的感受占上風。當你無法接受生命的現實時，往往會產生怨恨之心。不斷後悔沒做的事，無限期躲進自己的殼裡，而不去尋找地平線上的新機會，這樣比較輕鬆。寫下來當然也比真正去做來得簡單。

被解雇、升不了官、離婚、財務損失、背叛、生病、心愛的人過世，大多數人在生命某一刻都會遭受這一類的打擊。這些創傷當然也可能難以復原。然而，我認為低潮多半會帶來新的可能性。我們不時會忘記，生命是一集集組成的連續劇，無論身為父親、出版人和探險家都一樣。我對每一集的評價好壞，取決於我對發生在我身上的事，有無能力和意願做出反應並用心理解。

有時候，失敗經驗太少似乎有礙藝術發展。如果作家的處女作奪得各項大獎，第二本書往往會令人失望。我有個朋友在柏林經營一家畫廊。他告訴我，他會傾其全力幫助剛出道的畫家在展覽和銷售上一舉成功，但他在心底其實希望成功不要來得太快。賣出一些畫是不錯，但不宜太多。他認為：「一夕成名對藝術天分毫無好處。」他當然祝福畫家在人生道路上一帆風順，但同時他也清楚，如果成就來得太快太容易，藝術就會受到傷害。

我不知道作曲家貝多芬（1770-1827）失去聽力時心裡怎麼想，或是畫家哥雅（Goya, 1746-1828）如何面對耳朵逐漸聽不見的窘境，還有畫家林布蘭（1606-69）怎麼面對第一任妻子過世，以及後來委託案紛紛取消、終至破產的打擊。這三位藝術家我都很喜歡。我認為貝多芬耳聾之後創作的《第九號交響曲》凌駕大多數的交響曲，而林布蘭一六五六年破產後畫的作品超越了早期的作品，筆觸變得更強烈、顏色更明亮。若是哥雅一七九○年聽力開始惡化時停止畫畫，我們就永遠看不到讓他舉世聞名的作品了。與世隔絕和失去聽力之後，他似乎才得以將內在的影像、想法和概念傳達到畫布上。

成為出版人之後，我發現自己犯了很多錯誤，但還是勉強維持住出版社的正常運轉。頭幾年，我對自己犯的錯焦慮萬分，例如因為誤判而回絕的好書、不必要的支出，以及有關字體、封面和不同書籍銷售潛能的錯誤判斷。有一天我遇到另一位出版人，他告訴我犯錯對出版人來說是家常便飯。經營事業基本上不可能不犯錯，所以我們的目標應該是不犯同樣的錯誤。

英語有一個我在其他語言中沒碰過的用語：heroic failure（英雄式失敗）。一個人面對失敗的方式很關鍵，如果符合英國人認為的「高尚」，亦即儘管笨拙丟臉卻用盡全力又勇氣可嘉，那甚至可能比目標本身更加令人敬佩。在挪威這樣的國家，人們卻不這麼想，我們要不成功，要不就失敗，不可能去討論那與高不高尚的關係。挪威人只把失敗稱為「失敗」是否太過分了？我認為是。失敗可以代表很多事。如果你跟我們北極之旅的成員藍德比一樣，經過兩年的準備、在零下五十度的雪地裡跋涉十天，卻不幸遇到雪橇從冰脊上掉下去，他的椎間盤也跟著滑出，這樣的結果也不能怪你。

至今我時不時還會對自己造成的失敗感到後悔。年輕時比現在還更常如此。我發現我這個年紀的人幾乎愈來愈不再這麼做，反而開始後悔自己沒做的事。或許，在生命早期嘗試一些刺激但危險的事也沒那麼笨。或許到頭來，過去的錯誤和失敗都會成為刺激我們成長的最大養分。

Photo Credit: 大塊文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《極地探險家的美好生活祕密：沒膽玩命，也要拚命挖掘的人生冒險法則》，大塊文化出版

作者：厄凌・卡格（Erling Kagge）

譯者：謝佩妏

從極地剔透的冰雪上看，

美好生活的祕訣，就是讓自己的快樂更單純。

人為什麼要冒險？又可以從自然中學到什麼？

極地探險家是什麼樣的人？他們從極地帶回了什麼？

回到人類的探險本能，反思現代生活的死角。

繼《聆聽寂靜》、《就是走路》之後，冒險與日常之間的再校正

當我們把目光投向地平線，周圍的一切就會映入視線。

厄凌・卡格是一名卓越的探險家。他達成了多數人無法想像的事，例如登上聖母峰，以及徒步抵達南極和北極。在這本輕薄、優美、激勵人心的小書裡，他教我們如何把探險家思維應用於日常生活中。諸如「早起」和「接受失敗」這類簡單的事，無論是在前往南極途中對抗極地風暴，或是上班途中遇到塞車，都會讓過程和結果截然不同。其他像「學會不要追逐快樂」和「接納不同的目標」等心法，也對我們的生活大有助益。

作者在其中穿插了自己的生活經驗和旅行經歷，邀請讀者把生命當作一場探險，不要錯過在前方等待我們的機會。

幾千年來，探險都是人類追求意義和新知的主要方式。當我們把目光投向地平線，周圍的一切就會映入視線。

厄凌・卡格是史上徒步抵達三極（北極、南極、聖母峰）的第一人。在這本書裡，他把多次探險的所想所得整理成十六堂精簡小課，談求生，談成敗，談雪地生活，也談柴米油鹽，從早起、吃分量剛好的食物，到學習獨處，內容包羅萬象。

半像哲學思考，半像探險手冊，這本專業指南幫助我們走得更遠，成就更多，發現更有意義的存在方式。

本書特色

《聆聽寂靜》及《就是走路》的作者新作，透過細微體察和哲思論辯，將冒險和探索帶進日常生活。踏出那一步，就是提起勇氣跨出舒適圈。生命是一場探險，而探險本身即面對生命的縮影。

極地探險家遇到的極端挑戰與障礙，都可以對照到一般人生活中面臨的各式困難。透過16段文字，卡格將探險過程化為實用又滿溢哲思的教案。

Photo Credit: 大塊文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九