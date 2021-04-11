《長思短想》：在21世紀，光是做個好撒馬利亞人還不夠，我們必須做個好祖先
我們想讓你知道的是
如果要打造適合本世代與未來世代的世界，就必須徹底重新思考、重新設計社會的核心層面，如經濟的運行、政治的運作及城市的樣貌，並以新價值和新目標為其基礎，鞏固人類的長期繁榮。我們能進行這些改革的時間極少。
文：羅曼．柯茲納里奇（Roman Krznaric）
被「當下」壟斷的社會
我們都繼承來自過去的禮物，祖先留下豐富的遺產：先人於一萬年前在美索不達米亞平原播下首顆種子，且清出空地，建造水路，建立我們今日居住的城市，還探索科學、爭取政治權利，並創作流傳至今的偉大藝術。我們鮮少思考祖先如何徹底改變自己的生活，多數先人的名字都被遺忘在歷史洪流中，但有少數得以流芳百世，其中一位就是醫學專家喬納斯．沙克（Jonas Salk）。
一九五五年，經過近十年辛苦實驗後，沙克及其團隊終於研製出人類史上首支有效又安全的小兒麻痺疫苗。這是非同小可的突破，當時全世界每年有超過五十萬人因為小兒麻痺而癱瘓或死亡。研製成功後，沙克被譽為奇蹟締造者，但他卻不在乎名氣與財富，不曾為疫苗申請專利。沙克的願景是「為人類做出貢獻」，並為未來世代留下正面的遺產，而他的願景無疑實現了。
沙克晚年時喜歡用一個問題來表達自己的人生哲學：「我們是好祖先嗎？」在他看來，我們繼承來自過去的豐富遺產，也應將這些遺產留給子孫。他認為，如果要做個好祖先，並對抗生態浩劫與核武戰爭等全球危機，就必須摒棄短視近利的觀點，採取長期思維，考量自己的行為在自身壽命外將會造成何種影響。我們不能再以秒、日、月當作思考長度，而是必須拉長時間，以十年、百年、千年當作思考長度，唯有如此，才算是尊重、尊敬未來的世代。
沙克問的問題，或許是他為人類做出的最偉大貢獻。以更積極的措辭來說，就是「我們要如何成為好祖先？」我認為這是今日最重要的課題，能為人類文明的演化提供希望。要回答這個問題是一大挑戰，它啟發我撰寫本書，但同時也讓我在寫作過程中苦苦掙扎。這個問題呼籲我們思考，未來世代將如何評價我們，而我們留給後代的遺產，究竟會造福他們或是成為禍害？聖經教導我們要做個好撒馬利亞人（Good Samaritan），然而在二十一世紀，光是做個好撒馬利亞人還不夠，我們必須做個好祖先。
未來已遭到殖民
要做個好祖先並非易事，能否達成這個目標，取決於這場全球規模的人類思維鬥爭，也就是短期思維與長期思維之間的鬥爭。
此時此刻，哪一方占優勢顯而易見：在這個時代，病態的短視當道。政治人物滿腦子想著下一場選戰、最新的民調、最近的推特（Twitter）貼文；企業則受季度財報奴役，不斷被要求想辦法提升股東價值；市場受毫秒必爭的演算法驅動，在一波又一波的投機泡沫中炒高，然後崩潰；各國在國際會議上爭吵不休，著眼於各自的短期利益，不顧地球正在燃燒，物種正在消逝。在即時享樂文化的薰陶下，人類食用過量速食，連珠炮般地傳送訊息，不斷按下「現在購買」按鍵。人類學家瑪莉．凱瑟琳．貝特森（Mary Catherine Bateson）曾寫道：「這個時代有個非常弔詭的現象：我們的壽命愈來愈長，但想得卻愈來愈短。我們活在『現在』的暴政時代中。」
短期思維其實由來已久，歷史上充滿這類案例：十七世紀的日本摧毀原生林；二十世紀的華爾街投機失控，導致一九二九年股市崩潰。當然，短期思考不全然是壞事：小孩受傷了，父母可能會急忙送醫；國家發生地震或爆發疫情等危機，政府必須敏捷迅速地採取因應措施。然而，現在只要翻閱每日新聞，就會看見短期思維的負面影響。政府寧可採取急就章的辦法，將更多罪犯丟進牢裡，也不願處理犯罪背後深層的社會及經濟因素；寧可繼續補貼煤礦產業，也不願推動再生能源轉型；寧可在股市崩潰後為破產的銀行紓困，也不願整頓金融體系；也沒有投資預防性醫療、處理孩童貧窮問題、建設公共住房，諸多案例族繁不及備載。
短期思維的危害，不僅限於公共政策領域，現在已讓人類處於危機爆發點。第一個原因是所謂的「生存風險」（Existential Risk）日益增加，通常是指新科技有低機率引發衝擊重大的事件，其中名列前茅的就是人工智慧系統帶來的威脅，如不受人類創造者控制的致命自主武器。此外，基因改造產生的流行病毒也是潛在威脅，或是流氓國家在地緣政治動盪的時代中引發核武戰爭。風險學家尼克．博斯特倫（Nick Bostrom）尤其擔心分子奈米科技的影響，擔憂恐怖分子可能會取得能自我複製的細菌尺寸奈米機器人，一不小心失控，就可能毒害大氣。面對這些威脅，許多生存風險專家認為，人類有高達六分之一的機率將在本世紀末前經歷重大滅絕。
文明崩潰的風險也同樣嚴重。生態系是人類福祉和生命的泉源，但我們卻在不斷蹂躪生態系，恐將導致文明崩潰。我們不斷排放二氧化碳及汙染海洋，毀滅物種的速度已經達到「第六次生態大滅絕」的標準。在這樣的趨勢下，發生毀滅性衝擊的機率愈來愈高。在超緊密連結的世界裡，環境威脅的規模是全球性的，我們沒有其他星球可以避難。環境史學家賈德．戴蒙（Jared Diamond）曾說，綜觀人類歷史，這類生態浩劫就是文明崩潰的根本肇因，而導致生態浩劫的正是人類「勇敢的短期思維」。已經有人警告過我們了。
這些挑戰迫使我們面對一個無法逃避的悖論：長期思維是當務之急，我們必須即刻採取行動。二○一八年，大衛．艾登堡（David Attenborough）在聯合國氣候會議上對世界各國元首說：「我們現正面臨全球規模的人為災難，千百年來未有的威脅，就是氣候變遷。如果不採取行動，人類文明的崩潰與自然世界的滅絕很快就會到來。」身為自然歷史學家的他還表示：「現在發生的事及接下來數年發生的事，將會對往後數千載造成深遠影響。」
這類言論應讓我們進入紅色警戒狀態，但卻經常無法清楚傳達，究竟是誰必須承受我們的短視近利，受影響的人遠遠不只是下一代或下兩代，而是出生於往後數世紀的數十億人類，數量遠遠超過今日的世界人口。
現在的我們，尤其是富裕國家的居民，必須接受這個令人不安的真相：我們已經殖民了未來，把未來當作遙遠的殖民根據地，認為上面沒有居民，可以任意傾倒生態惡化、科技風險及核廢料，並隨意搜刮掠奪。英國在十八世紀與十九世紀殖民澳洲時，便採取無主地（Terra Nullius）的法律主張，合理化征服作為，還把澳洲原住民當成不存在，或是對土地沒有任何所有權。今日，我們社會採取的態度就是無主地的概念：未來被視為無主時間（Tempus Nullius），是無人占有也無人居住之地，猶如帝國的遙遠領地，可以隨意占據。正如澳洲原住民至今仍在對抗無主地造成的影響，未來世代也必須對抗無主時間的觀念。
悲慘的是，尚未出生的未來世代完全無法阻止我們洗劫他們的未來，他們無法像婦女參政運動人士一樣擋在國王的坐騎前，或是像民權運動人士般堵住阿拉巴馬的一座橋梁，也無法像聖雄甘地（Mahatma Gandhi）一樣發動食鹽進軍（Salt March），他們沒有政治權利，也沒有政治代表，無法影響選舉，也無法影響市場。未來世代是沉默的多數，但他們沒有權力，而且被我們忽視。
超越空泛概念的長期思維革命
這不是人類故事的終結，我們身處的時期可能成為歷史上的轉折點，各方力量匯聚成全球運動，讓我們擺脫現在式的癮頭，並建立長期思維的新時代。
提倡長期思維的人，包括都市設計師、氣候科學家、醫師及科技公司執行長，他們體認到狹隘的短視近利是今日諸多危機的根本肇因，導致生態系崩潰、自動化風險、大規模全球移民、貧富差距擴大，而最明顯的解方就是更多的長期思維。艾爾．高爾（Al Gore）曾說：「治理機構受到既得利益者慫恿，這些既得利益者只專注短期利益，忽略長期永續。」天文物理學家馬丁．芮斯（Martin Rees）擔心，我們「很少規劃，很少評估潛在威脅，很少衡量長期風險」，並建議我們應學習中國的長期施政規劃。
曾擔任臉書（Facebook）高層的查馬．帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）坦承：「我們創造一種靠著腦內多巴胺驅動的短期回饋循環，破壞了社會的運作。」英格蘭銀行（Bank of England）首席經濟學家曾公開批評，資本市場與企業行為「充滿短視近利」。同時國際間也開始體認到，今日的道德思考與政策決策，必須考量未來人類的生活。過去二十五年來，聯合國（United Nations, UN）通過超過兩百五十份決議文，明白提到「未來世代」的福祉。教宗方濟各（Pope Francis）宣布：「跨世代團結絕非可有可無，而是公義的基本問題。」
愈來愈多人體認到長期思維的重要，把它視為文明的首要任務，這是前所未見的現象。除了諸多良言勸告外，現在也出現許多實務計畫與倡議，將這些勸告化為現實。斯瓦爾巴全球種子庫（Svalbard Global Seed Vault）是一座位在北極遙遠境地的石造碉堡，任務是保存六千多個物種的一百萬顆種子至少一千年。此外，還有新的政治結構出現，如威爾斯設立未來世代權利委員（Future Generations Commissioner）一職、阿拉伯聯合大公國則設立內閣事務與未來部（Ministry of Cabinet Affairs and the Future）。
青年社運興起，二○○七年，九歲的德國男孩費利克斯．芬克貝納（Felix Finkbeiner）創辦Plant-for-the-Planet 組織，至今已在一百三十個國家種植上千萬棵樹木。藝文界也有人士響應，音樂家傑姆．費納（Jem Finer）的創作「Longplayer」於一九九九年十二月三十一日午夜在倫敦一座燈塔內啟奏，演奏將會持續千年不重複。
長期思維日益受到重視，卻遭遇一大問題，除了科學界、藝文界，或是若干有遠見的企業及政治運動人士外，長期思維仍是邊緣概念，無論是歐洲、北美或新興經濟體皆是如此，目前長期思維無法深入現代人的思考，現代人依然受限短期思維的桎梏。
此外，長期思維的概念其實還很空洞。我在無數對話中聽到，長期思維是解決地球危機的方法，卻無人能真正解釋其具體內容。在搜尋引擎上搜尋長期思維，可能會出現近百萬筆結果，但鮮少有人能解釋意義、原理及跨越的時間，或是要採取何種行動，才能轉化為常態。高爾等公眾人物可能會支持長期思維的美德，但長期思維仍然非常抽象無形，是沒有原則或計畫的萬靈丹。長期思維的內容空洞，可以說是一種概念緊急危機（Conceptual Emergency）。
若想要為後世有所貢獻，首要任務就是填補這個空洞，本書提出六個有遠見又務實的方法，以培養長期思維。這六個方法結合在一起，便能成為重要的思維工具，對抗只專注當下的思維。
會以這六個方法為主軸，是因為深信思想是很重要的。我很認同赫伯特．喬治．威爾斯（H.G. Wells）的看法，他或許是最具影響力的未來思想家，威爾斯曾說：「人類歷史的本質就是思想史。」主流的思想文化形塑社會的走向，界定我們的思考範圍，決定什麼事情可能與否。的確，經濟結構、政治體制及科技也發揮重大影響，但是絕對不能低估思想的力量。有些思想的影響力非常深遠，如地球是宇宙的中心；人的主要動機是自利；人類和大自然是分開的；男人比女人優越；上帝、資本主義或共產主義才是救贖之路，這些可稱為世界觀、思想框架、典範或思維，它們決定文明的走向。此時此刻，短期思維，也就是當下至上的思維，是一種主流思想，而且亟需抵制。
音樂家暨文化思想家布萊恩．伊諾（Brian Eno）早在一九七○年代就體認到這個議題的重要性，提出「長遠當下」（Long Now）的概念。伊諾發現，許多人沉浸於「短期當下」的思維裡，而「當下」指的是數秒、數分鐘或數日。在這種高速、短視文化的影響下，人類不在乎未來世代的處境，他們面臨環境崩潰、武器擴散等各項威脅。伊諾寫道：「我們沒有將同理心延伸到遙遠的未來。」這種現象的解方，就是將「當下」的觀念延伸到過去與未來，涵蓋數百年，甚至是數千年的時期，如此一來，我們的道德眼界也會隨之延伸。本書提出建立「長遠當下文明」的基礎，「長遠當下文明」能克服自身的殖民思維，不再以現代來奴役未來世代。
十多年來，我相關的同理心研究與著作側重於，如何在今日世界中，站在不同社會背景的人之角度，理解他們的感受和感知（學術上稱為「認知同理心」〔Cognitive Empathy〕或「觀點取替」〔Perspective-taking〕同理心），但一直以來也在面對一個更大挑戰，就是我們要如何與未來世代建立親近又同理的連結？我們不可能和未來世代見面，也無法想像他們的生活；換言之，我們不只必須同理不同空間的人，更必須同理不同時間的人，本書目的在於探索如何才能做到這件事。
撰寫本書的三年間，我體認到如果要將自身的道德眼界延伸至未來，需要的不只是同理心，還有跨世代正義，以及原住民對於星球治理觀點等其他相關概念，因此本書將帶領讀者橫跨各個學術領域，從道德哲學到人類學、從最新的神經科學研究到觀念藝術與政治學。雖然本書參考各種社會、經濟及文化觀點，但分析終究受限於自身的社會地位，因此書中提到的「我們」，是指西方工業化國家中，也就是所謂「全球北方」（Global North）內經濟穩定的居民。
爭取時間的拔河
二十世紀的民族解放運動是槍械的鬥爭；二十一世紀的世代間解放運動則是思想的鬥爭，是爭取時間的拔河。這場鬥爭的其中一方就是短期思維，企圖將我們推向文明崩潰的深淵，另一方則是六個培養長期思維的方法，將我們導向具有長遠視野，並為未來世代負責的文化。
本書第二篇將詳細討論這六個培養長期思考的方法，這些方法是過程中所需的核心認知能力，是一套基本態度、思想及理想，可劃分為三大類：想像未來的基礎是具備「深時謙遜」（Deep-Time Humility），以及為人類訂定「超我目標」（Transcendent Goal）；關懷未來需要「傳承思維」（Legacy Mindset）與「世代正義」（Intergenerational Justice）；超越自身壽命規劃未來的能力，則來自「教堂思維」（Cathedral Thinking）與「周全預測」（Holistic Forecasting）。
單憑任一方法都不足以掀起人類思維的長期革命，但如果整合在一起，並由足夠的人與組織貫徹，這六個方法便能發揮綜效，揭開長期思維的新時代。
本書也會不斷提及短期思維的助力，這些助力雖然影響力強大，但不一定會贏得這場拔河戰爭。和普遍認知恰恰相反，長期思維可能是人類被埋沒的偉大天賦。丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）曾提出，人類可以快思，也可以慢想，但除此之外，可以短謀，也可以遠慮。以長時間進行思考與規劃的能力已根植於大腦，讓人類得以建立豐功偉業，包括倫敦為因應「一八五八年大惡臭」（The Great Stink of 1858）事件建設的下水道系統、法蘭克林．羅斯福（Franklin Roosevelt）總統推動新政（New Deal）時進行的公共投資，以及廢奴和女權人士為爭取權利所做的努力。本書將會談到，培養長期思維的六個方法之所以具有潛能與力量，是因為人類擁有一項祕密演化要素。
為了進入長期思維，我們進行想像的跳躍。這等跳躍要如何轉化為實際行動，改變歷史的輪廓？本書第三篇便探討這項議題，講述「時間反抗軍」的故事，這群先鋒努力對抗充斥在現代世界的短期思維，並將六個長期思考的方法付諸實行。時間反抗軍的成員，包含瑞典少女格蕾塔．童貝里（Greta Thunberg）領導的全球氣候罷課活動，以及英國的「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）和美國的「孩子的信任基金會」（Our Children’s Trust）等組織，也包含從西班牙到日本的再生經濟運動，還有公民大會推動人士。
反抗軍面對的敵人非常強大，有的企圖綁架長期思維以謀求自我利益，尤其是在金融部門：高盛（Goldman Sachs）前主管蓋斯．李維（Gus Levy）曾傲氣十足地說：「我們貪婪，但我們是長期貪婪，不是短期貪婪。」此外，時間反抗軍也必須承認一項赤裸裸的現實，就是我們組織社會的若干基礎，如民族國家、代議民主、消費文化及資本主義本身，不再適合現在人類所處的時代，這些都是數世紀以前「全新世」（Holocene）的產物。
全新世這段地質年代延續了一萬年，期間氣候穩定，人類文明興起。全新世期間，地球大致能吸收物質進步造成的生態衝擊、新科技帶來的代價與風險，以及人口成長產生的壓力。然而，全新世已經過去了，現在已進入「人類世」（Anthropocene）。在這段新地質年代裡，人類建立不穩定的地球系統，並受到生態崩潰的威脅。
這就是放大版的QWERTY鍵盤問題，QWERTY鍵盤配置於一八六○年代發明，設計理念其實是將常用字母分開排放，以免機械打字機會卡住。如同QWERTY鍵盤，今日的我們也受到過往的體制拖累，這些體制是為了因應昨日的挑戰設計的。我們必定會得出這個無可避免的結論：如果要打造適合本世代與未來世代的世界，就必須徹底重新思考、重新設計社會的核心層面，如經濟的運行、政治的運作及城市的樣貌，並以新價值和新目標為其基礎，鞏固人類的長期繁榮。我們能進行這些改革的時間極少。
在對抗短期思維的拔河中，是否有個理想的時間視野？本書將長期思維的最低門檻訂為一百年，也就是目前長壽人類的壽命，讓我們超越自我生命的界線，想像那些自己能影響卻無法參與的未來。一百年遠遠超越許多企業最多五年或十年的展望，讓我們放眼更為長遠的時間視野，思考種植橡樹等行為的時間長度，畢竟橡樹苗唯有在我們死後許久才會茁壯成為大樹。
我們也能向擁有長遠視野的人學習，許多原住民族在進行決策時，會將往後第七個世代納入考量，考量範圍橫跨近兩世紀。位於加州的長遠當下基金會（Long Now Foundation）更具野心，將時間視野訂為一萬年，理由是既然人類文明興起於一萬年前，也就是上一次冰河時期末期，因此在預想未來時也應該涵蓋同樣的時間長度。我們必須大膽進行時間想像，思考「長期」時請深吸一口氣，至少以「一百年以上」來思考。
一個改變制度、經濟與文化的希望
我們是否真能推動這項徹底改變，讓長期思維不只成為個人決策的基礎，更成為公共制度、經濟體制及文化生活的基礎？文學評論家泰瑞．伊格頓（Terry Eagleton）對「樂觀」與「希望」之間的差異，有一套很有用的見解，「樂觀」就是一種正向性格，永遠著眼生命的光明面，甚至無視眼前的證據，這種態度很容易讓人自鳴得意，無所作為；另一方面，「希望」則是更積極又激進的理想，在承認可能失敗的同時，盡可能地力挽狂瀾，著眼於成功的希望，深深投入締造我們重視的成果。
本書的重點不是「樂觀」，而是「希望」。人類可能一直無法醒悟，一直沉睡在短期思維之中，直到發生極端災變才猛然覺醒，但是如果走到這個地步，一切為時已晚，通往自我滅亡的道路已無望改變，人類將如同羅馬帝國與馬雅文明般迎接滅亡的命運。然而，文明崩潰絕對是可以避免的，尤其是如果我們發揮集體行動的力量，藉此推動徹底改革。綜觀歷史，任何事情在發生前都能避免。今日殖民主義和奴隸制度已經終結，想到這裡，我們應該感受到希望。
本書提出的六個長期思考方法擁有推動轉型的力量，想到這點，我們應該感受到希望；時間反抗軍在爭取時間的拔河中努力對抗短期思維，想到這些，我們應該感受到希望。同時，我們也應該體悟到，如果在還有改變可能時放棄，未來世代絕對不會原諒我們，無論我們面對的情勢有多麼不利，都必須在夢中聽見他們的心聲，並在做決策時採納。
通往成為好祖先的道路就鋪在面前，是否要踏上這條路，取決於我們。
書籍介紹
本文摘錄自《長思短想：當短視與速成正在摧毀社會，如何用長期思考締造更好的未來？》，商周出版
作者：羅曼．柯茲納里奇（Roman Krznaric）
譯者：孔令新
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你這一秒的決定，10年後會付出什麼代價？
長期思維，才是最重要的短期策略！
——百萬TED講者對長期思考的六個提醒——
疫情肆虐讓我們努力專注當下，
卻忽視了擘劃未來，才能讓更多的危機止步
現在買這支股票，多久以內可以獲益多少？
現在投這個候選人，他的政見對我有什麼好處？
從投資獲益、公共政策、健康保險、環境議題甚至商業貿易，
我們幾乎只看到短期內耗費多少成本、可以回收多少利益，
人類的平均壽命越來越長，但思考的範疇卻越來越短！
深陷於短期思考的社會，
讓許多重大改革、企業經營與文化累積無法長久，
本書建構了一個長期思維的框架，
指引我們運用六個方法，改變正受到短視與速成逐步蠶食的社會：
- 用「深度時間」觀，取代「線性時間」觀
- 擴大「傳承」的概念，思考死亡規劃而非退休規劃
- 用「未來持有人」取代「股份持有人」，未來世代是尚未出世的股東
- 用規劃五百年大教堂建案的理念，培養規劃遙遠未來的本領
- 用「情境規劃」工具，不靠正確預測而靠情境準備抵禦危機
- 把追求成長的目標，納入考量現有資源的乘載能力
善用六個長期思維工具，就有機會改變社會既有的各個面向，例如：
- 設計深度民主制度，避免長期政策遭到繼任政府逆轉
- 制定法規延長企業的時間視野，改變短時間最大化股東價值造成的弊病
- 掀起再生革命，把現有產品轉換成新產品，線性製造變成循環製造
制定長期決策，可以讓企業獲利增加81％，
讓更多值得存續的資產多留好幾個世代，
讓前瞻的眼光改變這個應該可以更好的世界。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航