《長思短想》：在21世紀，光是做個好撒馬利亞人還不夠，我們必須做個好祖先

文：羅曼．柯茲納里奇（Roman Krznaric）

被「當下」壟斷的社會

我們都繼承來自過去的禮物，祖先留下豐富的遺產：先人於一萬年前在美索不達米亞平原播下首顆種子，且清出空地，建造水路，建立我們今日居住的城市，還探索科學、爭取政治權利，並創作流傳至今的偉大藝術。我們鮮少思考祖先如何徹底改變自己的生活，多數先人的名字都被遺忘在歷史洪流中，但有少數得以流芳百世，其中一位就是醫學專家喬納斯．沙克（Jonas Salk）。

一九五五年，經過近十年辛苦實驗後，沙克及其團隊終於研製出人類史上首支有效又安全的小兒麻痺疫苗。這是非同小可的突破，當時全世界每年有超過五十萬人因為小兒麻痺而癱瘓或死亡。研製成功後，沙克被譽為奇蹟締造者，但他卻不在乎名氣與財富，不曾為疫苗申請專利。沙克的願景是「為人類做出貢獻」，並為未來世代留下正面的遺產，而他的願景無疑實現了。

沙克晚年時喜歡用一個問題來表達自己的人生哲學：「我們是好祖先嗎？」在他看來，我們繼承來自過去的豐富遺產，也應將這些遺產留給子孫。他認為，如果要做個好祖先，並對抗生態浩劫與核武戰爭等全球危機，就必須摒棄短視近利的觀點，採取長期思維，考量自己的行為在自身壽命外將會造成何種影響。我們不能再以秒、日、月當作思考長度，而是必須拉長時間，以十年、百年、千年當作思考長度，唯有如此，才算是尊重、尊敬未來的世代。

沙克問的問題，或許是他為人類做出的最偉大貢獻。以更積極的措辭來說，就是「我們要如何成為好祖先？」我認為這是今日最重要的課題，能為人類文明的演化提供希望。要回答這個問題是一大挑戰，它啟發我撰寫本書，但同時也讓我在寫作過程中苦苦掙扎。這個問題呼籲我們思考，未來世代將如何評價我們，而我們留給後代的遺產，究竟會造福他們或是成為禍害？聖經教導我們要做個好撒馬利亞人（Good Samaritan），然而在二十一世紀，光是做個好撒馬利亞人還不夠，我們必須做個好祖先。

未來已遭到殖民

要做個好祖先並非易事，能否達成這個目標，取決於這場全球規模的人類思維鬥爭，也就是短期思維與長期思維之間的鬥爭。

此時此刻，哪一方占優勢顯而易見：在這個時代，病態的短視當道。政治人物滿腦子想著下一場選戰、最新的民調、最近的推特（Twitter）貼文；企業則受季度財報奴役，不斷被要求想辦法提升股東價值；市場受毫秒必爭的演算法驅動，在一波又一波的投機泡沫中炒高，然後崩潰；各國在國際會議上爭吵不休，著眼於各自的短期利益，不顧地球正在燃燒，物種正在消逝。在即時享樂文化的薰陶下，人類食用過量速食，連珠炮般地傳送訊息，不斷按下「現在購買」按鍵。人類學家瑪莉．凱瑟琳．貝特森（Mary Catherine Bateson）曾寫道：「這個時代有個非常弔詭的現象：我們的壽命愈來愈長，但想得卻愈來愈短。我們活在『現在』的暴政時代中。」

短期思維其實由來已久，歷史上充滿這類案例：十七世紀的日本摧毀原生林；二十世紀的華爾街投機失控，導致一九二九年股市崩潰。當然，短期思考不全然是壞事：小孩受傷了，父母可能會急忙送醫；國家發生地震或爆發疫情等危機，政府必須敏捷迅速地採取因應措施。然而，現在只要翻閱每日新聞，就會看見短期思維的負面影響。政府寧可採取急就章的辦法，將更多罪犯丟進牢裡，也不願處理犯罪背後深層的社會及經濟因素；寧可繼續補貼煤礦產業，也不願推動再生能源轉型；寧可在股市崩潰後為破產的銀行紓困，也不願整頓金融體系；也沒有投資預防性醫療、處理孩童貧窮問題、建設公共住房，諸多案例族繁不及備載。

短期思維的危害，不僅限於公共政策領域，現在已讓人類處於危機爆發點。第一個原因是所謂的「生存風險」（Existential Risk）日益增加，通常是指新科技有低機率引發衝擊重大的事件，其中名列前茅的就是人工智慧系統帶來的威脅，如不受人類創造者控制的致命自主武器。此外，基因改造產生的流行病毒也是潛在威脅，或是流氓國家在地緣政治動盪的時代中引發核武戰爭。風險學家尼克．博斯特倫（Nick Bostrom）尤其擔心分子奈米科技的影響，擔憂恐怖分子可能會取得能自我複製的細菌尺寸奈米機器人，一不小心失控，就可能毒害大氣。面對這些威脅，許多生存風險專家認為，人類有高達六分之一的機率將在本世紀末前經歷重大滅絕。

文明崩潰的風險也同樣嚴重。生態系是人類福祉和生命的泉源，但我們卻在不斷蹂躪生態系，恐將導致文明崩潰。我們不斷排放二氧化碳及汙染海洋，毀滅物種的速度已經達到「第六次生態大滅絕」的標準。在這樣的趨勢下，發生毀滅性衝擊的機率愈來愈高。在超緊密連結的世界裡，環境威脅的規模是全球性的，我們沒有其他星球可以避難。環境史學家賈德．戴蒙（Jared Diamond）曾說，綜觀人類歷史，這類生態浩劫就是文明崩潰的根本肇因，而導致生態浩劫的正是人類「勇敢的短期思維」。已經有人警告過我們了。

這些挑戰迫使我們面對一個無法逃避的悖論：長期思維是當務之急，我們必須即刻採取行動。二○一八年，大衛．艾登堡（David Attenborough）在聯合國氣候會議上對世界各國元首說：「我們現正面臨全球規模的人為災難，千百年來未有的威脅，就是氣候變遷。如果不採取行動，人類文明的崩潰與自然世界的滅絕很快就會到來。」身為自然歷史學家的他還表示：「現在發生的事及接下來數年發生的事，將會對往後數千載造成深遠影響。」

這類言論應讓我們進入紅色警戒狀態，但卻經常無法清楚傳達，究竟是誰必須承受我們的短視近利，受影響的人遠遠不只是下一代或下兩代，而是出生於往後數世紀的數十億人類，數量遠遠超過今日的世界人口。

現在的我們，尤其是富裕國家的居民，必須接受這個令人不安的真相：我們已經殖民了未來，把未來當作遙遠的殖民根據地，認為上面沒有居民，可以任意傾倒生態惡化、科技風險及核廢料，並隨意搜刮掠奪。英國在十八世紀與十九世紀殖民澳洲時，便採取無主地（Terra Nullius）的法律主張，合理化征服作為，還把澳洲原住民當成不存在，或是對土地沒有任何所有權。今日，我們社會採取的態度就是無主地的概念：未來被視為無主時間（Tempus Nullius），是無人占有也無人居住之地，猶如帝國的遙遠領地，可以隨意占據。正如澳洲原住民至今仍在對抗無主地造成的影響，未來世代也必須對抗無主時間的觀念。

悲慘的是，尚未出生的未來世代完全無法阻止我們洗劫他們的未來，他們無法像婦女參政運動人士一樣擋在國王的坐騎前，或是像民權運動人士般堵住阿拉巴馬的一座橋梁，也無法像聖雄甘地（Mahatma Gandhi）一樣發動食鹽進軍（Salt March），他們沒有政治權利，也沒有政治代表，無法影響選舉，也無法影響市場。未來世代是沉默的多數，但他們沒有權力，而且被我們忽視。

超越空泛概念的長期思維革命

這不是人類故事的終結，我們身處的時期可能成為歷史上的轉折點，各方力量匯聚成全球運動，讓我們擺脫現在式的癮頭，並建立長期思維的新時代。

提倡長期思維的人，包括都市設計師、氣候科學家、醫師及科技公司執行長，他們體認到狹隘的短視近利是今日諸多危機的根本肇因，導致生態系崩潰、自動化風險、大規模全球移民、貧富差距擴大，而最明顯的解方就是更多的長期思維。艾爾．高爾（Al Gore）曾說：「治理機構受到既得利益者慫恿，這些既得利益者只專注短期利益，忽略長期永續。」天文物理學家馬丁．芮斯（Martin Rees）擔心，我們「很少規劃，很少評估潛在威脅，很少衡量長期風險」，並建議我們應學習中國的長期施政規劃。

曾擔任臉書（Facebook）高層的查馬．帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）坦承：「我們創造一種靠著腦內多巴胺驅動的短期回饋循環，破壞了社會的運作。」英格蘭銀行（Bank of England）首席經濟學家曾公開批評，資本市場與企業行為「充滿短視近利」。同時國際間也開始體認到，今日的道德思考與政策決策，必須考量未來人類的生活。過去二十五年來，聯合國（United Nations, UN）通過超過兩百五十份決議文，明白提到「未來世代」的福祉。教宗方濟各（Pope Francis）宣布：「跨世代團結絕非可有可無，而是公義的基本問題。」

愈來愈多人體認到長期思維的重要，把它視為文明的首要任務，這是前所未見的現象。除了諸多良言勸告外，現在也出現許多實務計畫與倡議，將這些勸告化為現實。斯瓦爾巴全球種子庫（Svalbard Global Seed Vault）是一座位在北極遙遠境地的石造碉堡，任務是保存六千多個物種的一百萬顆種子至少一千年。此外，還有新的政治結構出現，如威爾斯設立未來世代權利委員（Future Generations Commissioner）一職、阿拉伯聯合大公國則設立內閣事務與未來部（Ministry of Cabinet Affairs and the Future）。

青年社運興起，二○○七年，九歲的德國男孩費利克斯．芬克貝納（Felix Finkbeiner）創辦Plant-for-the-Planet 組織，至今已在一百三十個國家種植上千萬棵樹木。藝文界也有人士響應，音樂家傑姆．費納（Jem Finer）的創作「Longplayer」於一九九九年十二月三十一日午夜在倫敦一座燈塔內啟奏，演奏將會持續千年不重複。

長期思維日益受到重視，卻遭遇一大問題，除了科學界、藝文界，或是若干有遠見的企業及政治運動人士外，長期思維仍是邊緣概念，無論是歐洲、北美或新興經濟體皆是如此，目前長期思維無法深入現代人的思考，現代人依然受限短期思維的桎梏。

此外，長期思維的概念其實還很空洞。我在無數對話中聽到，長期思維是解決地球危機的方法，卻無人能真正解釋其具體內容。在搜尋引擎上搜尋長期思維，可能會出現近百萬筆結果，但鮮少有人能解釋意義、原理及跨越的時間，或是要採取何種行動，才能轉化為常態。高爾等公眾人物可能會支持長期思維的美德，但長期思維仍然非常抽象無形，是沒有原則或計畫的萬靈丹。長期思維的內容空洞，可以說是一種概念緊急危機（Conceptual Emergency）。

若想要為後世有所貢獻，首要任務就是填補這個空洞，本書提出六個有遠見又務實的方法，以培養長期思維。這六個方法結合在一起，便能成為重要的思維工具，對抗只專注當下的思維。

會以這六個方法為主軸，是因為深信思想是很重要的。我很認同赫伯特．喬治．威爾斯（H.G. Wells）的看法，他或許是最具影響力的未來思想家，威爾斯曾說：「人類歷史的本質就是思想史。」主流的思想文化形塑社會的走向，界定我們的思考範圍，決定什麼事情可能與否。的確，經濟結構、政治體制及科技也發揮重大影響，但是絕對不能低估思想的力量。有些思想的影響力非常深遠，如地球是宇宙的中心；人的主要動機是自利；人類和大自然是分開的；男人比女人優越；上帝、資本主義或共產主義才是救贖之路，這些可稱為世界觀、思想框架、典範或思維，它們決定文明的走向。此時此刻，短期思維，也就是當下至上的思維，是一種主流思想，而且亟需抵制。

音樂家暨文化思想家布萊恩．伊諾（Brian Eno）早在一九七○年代就體認到這個議題的重要性，提出「長遠當下」（Long Now）的概念。伊諾發現，許多人沉浸於「短期當下」的思維裡，而「當下」指的是數秒、數分鐘或數日。在這種高速、短視文化的影響下，人類不在乎未來世代的處境，他們面臨環境崩潰、武器擴散等各項威脅。伊諾寫道：「我們沒有將同理心延伸到遙遠的未來。」這種現象的解方，就是將「當下」的觀念延伸到過去與未來，涵蓋數百年，甚至是數千年的時期，如此一來，我們的道德眼界也會隨之延伸。本書提出建立「長遠當下文明」的基礎，「長遠當下文明」能克服自身的殖民思維，不再以現代來奴役未來世代。

十多年來，我相關的同理心研究與著作側重於，如何在今日世界中，站在不同社會背景的人之角度，理解他們的感受和感知（學術上稱為「認知同理心」〔Cognitive Empathy〕或「觀點取替」〔Perspective-taking〕同理心），但一直以來也在面對一個更大挑戰，就是我們要如何與未來世代建立親近又同理的連結？我們不可能和未來世代見面，也無法想像他們的生活；換言之，我們不只必須同理不同空間的人，更必須同理不同時間的人，本書目的在於探索如何才能做到這件事。

撰寫本書的三年間，我體認到如果要將自身的道德眼界延伸至未來，需要的不只是同理心，還有跨世代正義，以及原住民對於星球治理觀點等其他相關概念，因此本書將帶領讀者橫跨各個學術領域，從道德哲學到人類學、從最新的神經科學研究到觀念藝術與政治學。雖然本書參考各種社會、經濟及文化觀點，但分析終究受限於自身的社會地位，因此書中提到的「我們」，是指西方工業化國家中，也就是所謂「全球北方」（Global North）內經濟穩定的居民。

爭取時間的拔河

二十世紀的民族解放運動是槍械的鬥爭；二十一世紀的世代間解放運動則是思想的鬥爭，是爭取時間的拔河。這場鬥爭的其中一方就是短期思維，企圖將我們推向文明崩潰的深淵，另一方則是六個培養長期思維的方法，將我們導向具有長遠視野，並為未來世代負責的文化。

本書第二篇將詳細討論這六個培養長期思考的方法，這些方法是過程中所需的核心認知能力，是一套基本態度、思想及理想，可劃分為三大類：想像未來的基礎是具備「深時謙遜」（Deep-Time Humility），以及為人類訂定「超我目標」（Transcendent Goal）；關懷未來需要「傳承思維」（Legacy Mindset）與「世代正義」（Intergenerational Justice）；超越自身壽命規劃未來的能力，則來自「教堂思維」（Cathedral Thinking）與「周全預測」（Holistic Forecasting）。

單憑任一方法都不足以掀起人類思維的長期革命，但如果整合在一起，並由足夠的人與組織貫徹，這六個方法便能發揮綜效，揭開長期思維的新時代。

本書也會不斷提及短期思維的助力，這些助力雖然影響力強大，但不一定會贏得這場拔河戰爭。和普遍認知恰恰相反，長期思維可能是人類被埋沒的偉大天賦。丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）曾提出，人類可以快思，也可以慢想，但除此之外，可以短謀，也可以遠慮。以長時間進行思考與規劃的能力已根植於大腦，讓人類得以建立豐功偉業，包括倫敦為因應「一八五八年大惡臭」（The Great Stink of 1858）事件建設的下水道系統、法蘭克林．羅斯福（Franklin Roosevelt）總統推動新政（New Deal）時進行的公共投資，以及廢奴和女權人士為爭取權利所做的努力。本書將會談到，培養長期思維的六個方法之所以具有潛能與力量，是因為人類擁有一項祕密演化要素。

為了進入長期思維，我們進行想像的跳躍。這等跳躍要如何轉化為實際行動，改變歷史的輪廓？本書第三篇便探討這項議題，講述「時間反抗軍」的故事，這群先鋒努力對抗充斥在現代世界的短期思維，並將六個長期思考的方法付諸實行。時間反抗軍的成員，包含瑞典少女格蕾塔．童貝里（Greta Thunberg）領導的全球氣候罷課活動，以及英國的「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）和美國的「孩子的信任基金會」（Our Children’s Trust）等組織，也包含從西班牙到日本的再生經濟運動，還有公民大會推動人士。

反抗軍面對的敵人非常強大，有的企圖綁架長期思維以謀求自我利益，尤其是在金融部門：高盛（Goldman Sachs）前主管蓋斯．李維（Gus Levy）曾傲氣十足地說：「我們貪婪，但我們是長期貪婪，不是短期貪婪。」此外，時間反抗軍也必須承認一項赤裸裸的現實，就是我們組織社會的若干基礎，如民族國家、代議民主、消費文化及資本主義本身，不再適合現在人類所處的時代，這些都是數世紀以前「全新世」（Holocene）的產物。

全新世這段地質年代延續了一萬年，期間氣候穩定，人類文明興起。全新世期間，地球大致能吸收物質進步造成的生態衝擊、新科技帶來的代價與風險，以及人口成長產生的壓力。然而，全新世已經過去了，現在已進入「人類世」（Anthropocene）。在這段新地質年代裡，人類建立不穩定的地球系統，並受到生態崩潰的威脅。

這就是放大版的QWERTY鍵盤問題，QWERTY鍵盤配置於一八六○年代發明，設計理念其實是將常用字母分開排放，以免機械打字機會卡住。如同QWERTY鍵盤，今日的我們也受到過往的體制拖累，這些體制是為了因應昨日的挑戰設計的。我們必定會得出這個無可避免的結論：如果要打造適合本世代與未來世代的世界，就必須徹底重新思考、重新設計社會的核心層面，如經濟的運行、政治的運作及城市的樣貌，並以新價值和新目標為其基礎，鞏固人類的長期繁榮。我們能進行這些改革的時間極少。

在對抗短期思維的拔河中，是否有個理想的時間視野？本書將長期思維的最低門檻訂為一百年，也就是目前長壽人類的壽命，讓我們超越自我生命的界線，想像那些自己能影響卻無法參與的未來。一百年遠遠超越許多企業最多五年或十年的展望，讓我們放眼更為長遠的時間視野，思考種植橡樹等行為的時間長度，畢竟橡樹苗唯有在我們死後許久才會茁壯成為大樹。

我們也能向擁有長遠視野的人學習，許多原住民族在進行決策時，會將往後第七個世代納入考量，考量範圍橫跨近兩世紀。位於加州的長遠當下基金會（Long Now Foundation）更具野心，將時間視野訂為一萬年，理由是既然人類文明興起於一萬年前，也就是上一次冰河時期末期，因此在預想未來時也應該涵蓋同樣的時間長度。我們必須大膽進行時間想像，思考「長期」時請深吸一口氣，至少以「一百年以上」來思考。

一個改變制度、經濟與文化的希望

我們是否真能推動這項徹底改變，讓長期思維不只成為個人決策的基礎，更成為公共制度、經濟體制及文化生活的基礎？文學評論家泰瑞．伊格頓（Terry Eagleton）對「樂觀」與「希望」之間的差異，有一套很有用的見解，「樂觀」就是一種正向性格，永遠著眼生命的光明面，甚至無視眼前的證據，這種態度很容易讓人自鳴得意，無所作為；另一方面，「希望」則是更積極又激進的理想，在承認可能失敗的同時，盡可能地力挽狂瀾，著眼於成功的希望，深深投入締造我們重視的成果。

本書的重點不是「樂觀」，而是「希望」。人類可能一直無法醒悟，一直沉睡在短期思維之中，直到發生極端災變才猛然覺醒，但是如果走到這個地步，一切為時已晚，通往自我滅亡的道路已無望改變，人類將如同羅馬帝國與馬雅文明般迎接滅亡的命運。然而，文明崩潰絕對是可以避免的，尤其是如果我們發揮集體行動的力量，藉此推動徹底改革。綜觀歷史，任何事情在發生前都能避免。今日殖民主義和奴隸制度已經終結，想到這裡，我們應該感受到希望。

本書提出的六個長期思考方法擁有推動轉型的力量，想到這點，我們應該感受到希望；時間反抗軍在爭取時間的拔河中努力對抗短期思維，想到這些，我們應該感受到希望。同時，我們也應該體悟到，如果在還有改變可能時放棄，未來世代絕對不會原諒我們，無論我們面對的情勢有多麼不利，都必須在夢中聽見他們的心聲，並在做決策時採納。

通往成為好祖先的道路就鋪在面前，是否要踏上這條路，取決於我們。

書籍介紹

本文摘錄自《長思短想：當短視與速成正在摧毀社會，如何用長期思考締造更好的未來？》，商周出版

作者：羅曼．柯茲納里奇（Roman Krznaric）

譯者：孔令新

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

你這一秒的決定，10年後會付出什麼代價？

長期思維，才是最重要的短期策略！

——百萬TED講者對長期思考的六個提醒——

疫情肆虐讓我們努力專注當下，

卻忽視了擘劃未來，才能讓更多的危機止步

現在買這支股票，多久以內可以獲益多少？

現在投這個候選人，他的政見對我有什麼好處？

從投資獲益、公共政策、健康保險、環境議題甚至商業貿易，

我們幾乎只看到短期內耗費多少成本、可以回收多少利益，

人類的平均壽命越來越長，但思考的範疇卻越來越短！

深陷於短期思考的社會，

讓許多重大改革、企業經營與文化累積無法長久，

本書建構了一個長期思維的框架，

指引我們運用六個方法，改變正受到短視與速成逐步蠶食的社會：

用「深度時間」觀，取代「線性時間」觀

擴大「傳承」的概念，思考死亡規劃而非退休規劃

用「未來持有人」取代「股份持有人」，未來世代是尚未出世的股東

用規劃五百年大教堂建案的理念，培養規劃遙遠未來的本領

用「情境規劃」工具，不靠正確預測而靠情境準備抵禦危機

把追求成長的目標，納入考量現有資源的乘載能力

善用六個長期思維工具，就有機會改變社會既有的各個面向，例如：

設計深度民主制度，避免長期政策遭到繼任政府逆轉

制定法規延長企業的時間視野，改變短時間最大化股東價值造成的弊病

掀起再生革命，把現有產品轉換成新產品，線性製造變成循環製造

制定長期決策，可以讓企業獲利增加81％，

讓更多值得存續的資產多留好幾個世代，

讓前瞻的眼光改變這個應該可以更好的世界。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航