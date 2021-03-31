暗黑的兩種風格：《汪達與幻視》vs《薩克薛達之正義聯盟》

我不是Marvel迷也不是DC迷，只是個影迷，在網上看到兩大漫畫改編系列新作，比較起來還是Marvel更勝一籌。雖然《汪達與幻視》（WandaVision）是劇集而《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）是電影，但後者長達四小時，又分了章節，而前者九集加起來（扣除片頭片尾）只是四個多小時，亦同樣在串流平台上收看，觀賞體驗差不多。兩部超級英雄題材作品的敘事及視覺風格大相逕庭，卻在「暗黑」這主題上有可比之處，只是《薩》主要是外在的黑，而《汪》探入了內心的暗。

（以下文章內容含有劇透）

《汪達與幻視》的前半段以處境喜劇形式向美國電視處境喜劇致敬，從1950年代開始，每集轉換一個年代，片頭和主題曲都按該年代的流行風格特別設計。演員的服飾和髮型、家居的裝潢與陳設，以及拍攝手法都是每集轉換一次。首兩集仍然是黑白的，第二集結束時開始轉為彩色，到第七集戲仿千禧年後的處境劇，便加插「主角接受訪問」等偽紀錄片手法。為了重拾昔日的處境劇氛圍，導演按傳統邀請現場觀眾到片廠觀看拍攝過程，記錄下他們的笑聲。

圖片來源：劇集《汪達與幻視》海報

於是《汪》成了一部電視懷舊嘉年華，懷舊對象從處境劇溢出到每個年代的日常生活和文化體驗，也是光纖及數碼年代對電波與模擬制式的懷緬。節目名《WandaVision》同時指向兩個層次的節目，一個是我們在網上看的這個Marvel劇集，另一個是故事裡汪達用魔法造出來的「電視劇世界」，由其他在「正常世界」的角色以舊式顯像管電視機收看。

然而我們也可以看出這個片名的第三個層次，就是「WandaVison」與「Television」之比擬。電視是用無線電波傳播視像，「WandaVision」中的「Vision」既可拆出來指男主角幻視，但兩個主角名連起來成為一個單字，而不是「Wanda and Vison」或「Wanda Vision」，由「Wanda-」取代「Tele-」接上「Vision」，便暗示了戲中這個節目的來源及傳播模式都是來自汪達，即這個「電視劇世界」全是她的個人幻象，以魔法而非電波作媒介。

劇集中段開始引入另一要角Monica Rambeau，靠她穿梭幻象世界內外兩邊，引出天劍局一方的劇情，從外部呈現汪達創造這個「電視劇世界」的來龍去脈，也帶著觀眾往返於各年代的「處境喜劇世界」和當代的「Marvel宇宙」世界。原來這是汪達歷盡喪親之痛後，在創傷中以處境喜劇的方式自我慰藉，享受正常人的家庭生活。她選擇處境喜劇，因為一家人齊看處境劇是她童年回憶中的溫馨時刻。另一方面，這劇情也帶出了汪達作為「緋紅女巫」的陰暗面，因為她為了自我療愈，使整個小鎮的居民成為了失去靈魂的處境劇角色。

圖片來源：劇集《汪達與幻視》劇照

漫畫原著中，汪達可說是一個亦正亦邪的角色，先後加盟正反派不同陣營，在情緒失控時會為世界帶來災難，因為她的混沌魔法有改變現實的能力。由此可見《汪》劇的跨年代處境劇設計不只是給觀眾的懷舊趣味，而是緊扣著人物設定及故事主題。汪達的超能力和她的創傷經歷關係密切；幻視本來是她在失去兄長「快銀」之後的救贖，是她唯一的親人，怎料在大戰中也消逝了，只剩下沒有心靈的殘驅。她無法承受現實中的孤單與傷痛，她的魔法就是改變現實的途徑。這也是影視世界的隱喻：處境喜劇這種大眾娛樂方式看似淺薄，戲裡的家居總是偌大舒適，氣氛總是樂也融融，但這個讓人逃避的糖衣虛幻世界，也是很多人在辛勞和殘酷的現實中所找到的慰藉。

另一邊廂，《薩克薛達之正義聯盟》則是DC系超級英雄電影與Marvel競爭的希望；DC迷向電影公司爭取經年，終於盼到這個「更接近作者原意」的版本，彌補2017年版本的《正義聯盟》之不足。薩克薜達曾執導「反英雄」的《保衛奇俠》（Watchmen），在拍攝《正義聯盟》時因家事而辭任，而這次的重新剪輯版，有望貫徹其暗黑風格。《薩》片雖然比舊版的《正》有更完整的人物描寫和劇情鋪排，但能否靠「暗黑」這方面與Marvel一拼呢？與同期的《汪達與幻視》比較下，似乎還是略遜一籌。

圖片來源：劇集《薩克薛達之正義聯盟》海報

《薩》的「暗黑風格」是外部的，主要呈現於視覺上，畫面大多深沉暗調。但在較深入的層面卻不見得怎樣暗黑。蝙蝠俠這個「黑暗騎士」應是正義聯盟中內心最幽暗的一員吧，但他在這個導演版中和舊版分別不大，主要功能是組成正義聯盟、提供科技支援及出謀獻策，戰鬥時繼續主力打嘍囉。和基斯杜化．路蘭及添布頓的蝙蝠俠比較，就其內心陰暗面的描寫遠遠不夠暗黑。另一個是超人，只是把服裝從藍色轉黑色，重生後的敵意依然源於「未瞓醒」的狀態。雖然片尾他在蝙蝠俠的夢中再次以敵人身分出現，但僅為伏線語焉不詳，暗黑之處只能待下回分解（如果有下回）。

這部導剪版《正義聯盟》篇幅這麼長，固然能補充原版人物設計的空白之處，但也有很多地方令人感到是拖沓冗長。例如片中有大量的慢動作及超級英雄們裝酷「擺甫士」的畫面，有些無甚必要。以閃電俠為例，初出場以世界萬物的超慢鏡反襯他的超高速，在同類電影中已成常見範例，但之後他飛馳的片段也多用慢鏡，加上他與超人相比在速度上也無優勢，還有反派嘍囉隨意舉槍亂射便擊中飛馳中的閃電俠（相比神奇女俠擋子彈）……角色描寫上便有點反效果，突顯了他的慢而不是快。

圖片來源：電影《薩克薛達之正義聯盟》劇照

比較起來，《汪達與幻視》的跨類型遊戲不斷轉換場景、服裝和喜劇風格，在不同的世界之間跳出跳入，劇情推進節奏明快，懷舊卻不沉溺。以所謂「彩蛋」的伏線為例，猶如電視劇的下回預告，在《汪》裡點到即止，為Marvel宇宙第四階段的影視作品鋪路；《薩》在這方面的操作則「落重料」，或會令一些熟悉DC宇宙的擁躉興奮，但一般觀眾則可能感到納悶或疑惑。例如舊版只有Deathstroke和Lex Luthor遊艇會面一幕，導剪版則加插了蝙蝠俠在噩夢中與小丑聯手迎戰超人的情節，還有火星獵人「Hi and bye」。從決戰完結到影片結束，花了約二十分鐘的時間，對伏線或預告而言實在太長，不免畫蛇添足。四小時的篇幅，反而顯露了導演在取捨上的不足之處。

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