【圖輯】鏡頭下的緬甸三月局勢：軍方血腥鎮壓至少536人亡，國際憂緬甸陷內戰
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回顧緬甸三月局勢：鏡頭下的反政變抗爭，軍方血腥鎮壓使緬甸陷內戰邊緣
2月1日凌晨，緬甸軍方發動政變，逮捕了國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）、總統溫敏（Win Myint），與「全國民主聯盟」（NLD）的多名領袖。
如今緬甸政變已過去兩個月，局勢不僅沒有緩和，軍方的血腥鎮壓更變本加厲，根據「緬甸援助政治犯協會」（AAPP）的統計，截至3月31日，至少已有536人死亡。
下列時間軸與新聞現場照片，將帶著我們回顧緬甸在三月的重要事件與發展。
3月1日：翁山蘇姬以視訊出庭
遭軍方軟禁已一個月的緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），在3月1日以視訊出庭，這也是她遭拘禁以來首次露面。
翁山蘇姬的代表律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）和敏敏索（Min Min Soe）告訴媒體，軍方以殖民時代的刑法條文起訴翁山蘇姬涉及「引起恐懼或驚慌」、「擾亂安寧」的罪名，若罪成，她將面臨被褫奪公權、禁止參選的判決結果。此前翁山蘇姬已被控非法進口通訊設備，以及違反防疫規則等罪名。
3月2日：東協外長會議促軍方釋放翁山蘇姬
東協外長2日舉行視訊會議，包括新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓的外長呼籲緬甸軍方釋放翁山蘇姬，而也因軍方發動政變而掌政的泰國則無發表聲明。東協主席國汶萊發表聲明呼籲緬甸各方自制，應透過建設性對話尋求和平解決方案。
3月3日：緬甸華裔少女遭中彈身亡引公憤
緬甸軍方在這天的鎮壓行動導致至少38人喪命，聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）批評是「政變後最血腥的一天」。
來自曼德勒的18歲華裔少女鄧家希（Kyal Sin），在抗爭運動中遭軍方開槍中彈身亡，此事件令各界更關注到，向來被視為對政治參與不積極的緬甸華人，尤其年輕一代，正站出來與大眾反對軍方政變。
3月4日：緬甸駐聯合國、美國外交人員反政變
緬甸文人政府全民盟所派駐聯合國的大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun），由於在2月26日公開要求國際社會制裁軍政府，因此被軍政府視為叛國，而另指派莫敦副手的丁貌奈（Tin Maung Naing）接替，使得緬甸駐聯合國大使一度出現鬧雙包的局面。
不過聯合國4日稱，丁貌奈已決定繼續支持覺莫敦為緬甸駐聯合國大使。
另一方面，5名緬甸駐華盛頓大使館的工作人員在臉書上發表聯合聲明稱，他們加入了反對緬甸軍政府的運動，並將與以非暴力反政府的運動人士合作。
3月7日：緬甸軍方僱說客尋求改善與美國關係
一名以色列裔加拿大說客班孟納希（Ari Ben-Menashe）表示，緬甸軍政府聘僱他進行國際遊說，他稱在奈比多與緬甸軍政府的國防部長米亞吞烏（Mya Tun Oo）簽了份協議，只要能協助解除國際對軍政府施加的製裁，就能獲得報酬。
班孟納希指出，軍方稱渴望還政於民，政變的其中一原因是翁山蘇姬太親中，所以希望改善與美國的關係。
3月8日：緬甸軍人在國際壓力下釋放被圍困的年輕人
3月8日晚，鎮壓行動日趨強硬的緬甸軍人，將數以百計的緬甸年輕抗爭者圍堵在仰光市三橋區。
當天晚上，軍警在三橋區圍捕年輕抗爭者的消息在網路上迅速傳播後，數以千計的抗爭者也在仰光市內各處集會，呼喊著「釋放三橋青年」的口號，聲援被困在三橋區的年輕人。最終在西方國家與聯合國的國際壓力下，抗爭者在9日清晨陸續脫困。
另一方面，緬甸獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）的辦公室在8日遭到軍警搜查，除了「今日緬甸」，還有DVB、7 Days、Mizzima以及Khitthit media等獨立媒體的執照也已被撤銷。
3月10日：美國制裁敏昂萊家族
美國財政部宣布對緬甸軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）的兩個小孩─昂瞥宋（Aung Pyae Sone）和欽提瑞賽蒙（Khin Thiri Thet Mon）納入黑名單，並制裁他們掌控的6家企業。
另一方面，聯合國安理會也同日發布一份聲明，譴責緬甸軍方動用暴力對付和平抗議者，但聲明中未用「政變」一詞。
3月11日：軍方控翁山蘇姬收賄60萬美元
緬甸軍政府公告，翁山蘇姬任內收受價值60萬美元（約新台幣1692萬元）的賄款另加黃金，而已遭罷黜的總統溫敏（Win Myint）及數位內閣首長也涉貪，且溫敏曾施壓緬甸選舉委員會勿就軍方舉報的選舉舞弊採取行動，因此反貪腐委員會正對他們進行偵訊。
3月13日：「8888民主運動」33週年，臨時政府領袖誓言推翻軍方
在1988年「8888民主運動」的33週年的這一天，緬甸各地人民持續上街抗議，而由遭罷黜緬甸國會議員推舉的平行文人政府臨時領導人曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than），同日在藏匿地點透過臉書首度對民眾發表演說，誓言訴諸革命推翻發動政變奪權的軍政府。
3月14日：仰光的台資、中資工廠受波及焚毀
14日下午，仰光的萊達雅區有多家工廠起火燃燒，軍方指控是抗爭者為反中而進行破壞，而許多緬甸網民則在網路上分享影片反擊，稱工廠是被軍人破壞，並栽贓給抗爭者。
萊達雅區是仰光市的工業區，當中有許多中資工廠，因此輿論認為是抗爭者因不滿中國支持軍政府，而破壞中資工廠。
3月17日：媒體處境險峻，獨立媒體遭軍方打壓
3月17日，緬甸最後一家私人的獨立報紙《The Standard Time Daily》停止發行。自政變以來，緬甸媒體工作者的處境日益險峻，得面對軍方斷網、撤銷媒體執照、逮捕的壓力。
《緬甸前線》報導， 在政變發生的2月1日到3月15日，共有39名外國和緬甸記者被逮補，當中22名被釋放，有10名被以「刑法505a」（Section 505a）起訴。
3月22日至24日：7歲女童在家中遭擊斃
緬甸軍方在曼德勒鎮壓抗爭運動時，一名7歲女童在家中不幸慘遭擊斃。此事件引起更多抗爭者的不滿，他們宣布會發動更多反政變示威，以及在24日發動無聲罷工的行動，要求民眾待在家裡不出門。
3月27日：緬甸軍人節辦閱兵、屠殺114人
軍政府領導人敏昂萊在首都奈比多舉行慶祝軍人節的閱兵儀式，他表示軍方將會保護人民並捍衛民主，並重申會履行重新舉行大選的承諾，但未披露任何時間表。
另一方面，同一天緬甸各地的抗爭仍持續著，而應保護人民的軍人，卻在軍人節這天，在全國各地殺害了114人，包括一名13歲女童。
3月27日至28日：克倫族難民湧入泰國
緬甸軍方27日空襲了位於泰緬邊境上由少數民族克倫族武裝部隊掌控的區域後，造成上萬的難民逃離家鄉，其中約3000人越境逃往泰國。這波難民潮湧現後，媒體曾報導駐守邊境的泰國軍人將難民驅趕回緬甸境內，不過泰國官方否認相關指控，總理帕拉育29日稱政府已為可能發生的難民潮問題做準備。
緬甸軍方27日「軍人節」的空襲行動，據悉可能是起於對克倫民族聯盟的報復，因當日稍早，該聯盟的第5旅部隊攻擊了一個緬甸軍方基地，並擊斃了10名官兵，其中包括一名中校，而第5旅部隊則折損了一名成員。
3月28日至29日：美國全面中止與緬甸貿易
美國總統拜登（Joe Biden）28日批評，緬甸軍方在27日殺害了114名平民的行為駭人聽聞，包括美國、英國、日本、韓國在內等10多個國家的國防部長也同聲譴責此事。
接著美國貿易代表戴琪在29日宣布，根據2013年美緬貿易暨投資架構協定（TIFA），美國將暫停與緬甸的所有貿易往來，該命令立即生效，直至民選政府回歸為止；而聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也在同日呼籲全球統一立場，對緬甸軍政府施壓。
3月31日：平行文人政府公佈新憲法
緬甸文人平行政府，即由遭罷黜的緬甸國會議員組成的緬甸聯邦議會代表委員會（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw，CRPH），3月31日宣布廢除軍方主導寫下的2008年憲法，公佈過渡期憲章，希望尋求與民族武裝組織合作，並組成全國聯合政府。
根據2008年軍方主導制定的憲法，規定25%國會席次必須保留給軍方，以使軍方對國家仍有一定的主導權。緬甸文人平行政府公佈過渡期憲章，且同意給予少數民族更大的自治權，意味著軍方與反軍方的勢力，未來的對立將更加激烈，因此各界擔心如今的緬甸已陷入內戰邊緣。
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軍政府指出，翁山蘇姬任內收受60萬美元的賄款及總值68萬美元的黃金，反貪腐委員會正對此進行調查。
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平行文人政府臨時領導人曼溫凱，在藏匿地點透過臉書首度對民眾發表演說，誓言訴諸革命推翻發動政變奪權的軍政府。
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萊達雅區是仰光市的工業區，14日下午有多家工廠受反政變運動波及而焚毀，其中包括台資與中資的工廠。
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緬甸最後一家私人的獨立報紙《The Standard Time Daily》停止發行。自政變以來，在緬甸的媒體工作者的處境日益險峻，得面對軍方斷網、撤銷媒體執照、逮捕的壓力。
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在曼德勒一名7歲女童在家中不幸慘遭擊斃。此事件引起更多抗爭者的不滿，他們宣布會發動更多反政變示威。
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抗爭者發起無聲的罷工行動，許多民眾待在家裡、商店不營業，以表達對軍方的不滿。
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緬甸平行文人政府宣布廢除2008憲法，並公佈過渡期憲章（Interim Charter），以朝向同少數民族建立聯邦民主共和國的憲法邁進。
|新聞來源：綜合《法新社》、《路透社》、《中央社》等媒體報導
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範