【圖輯】鏡頭下的緬甸三月局勢：軍方血腥鎮壓至少536人亡，國際憂緬甸陷內戰

2月1日凌晨，緬甸軍方發動政變，逮捕了國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）、總統溫敏（Win Myint），與「全國民主聯盟」（NLD）的多名領袖。

如今緬甸政變已過去兩個月，局勢不僅沒有緩和，軍方的血腥鎮壓更變本加厲，根據「緬甸援助政治犯協會」（AAPP）的統計，截至3月31日，至少已有536人死亡。

下列時間軸與新聞現場照片，將帶著我們回顧緬甸在三月的重要事件與發展。

3月1日：翁山蘇姬以視訊出庭

遭軍方軟禁已一個月的緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），在3月1日以視訊出庭，這也是她遭拘禁以來首次露面。

翁山蘇姬的代表律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）和敏敏索（Min Min Soe）告訴媒體，軍方以殖民時代的刑法條文起訴翁山蘇姬涉及「引起恐懼或驚慌」、「擾亂安寧」的罪名，若罪成，她將面臨被褫奪公權、禁止參選的判決結果。此前翁山蘇姬已被控非法進口通訊設備，以及違反防疫規則等罪名。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 3月1日，在仰光的示威者舉起代表反抗威權的三手指手勢，遊行抗議軍方發動政變，他們要求軍方立即釋放翁山蘇姬。

3月2日：東協外長會議促軍方釋放翁山蘇姬

東協外長2日舉行視訊會議，包括新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓的外長呼籲緬甸軍方釋放翁山蘇姬，而也因軍方發動政變而掌政的泰國則無發表聲明。東協主席國汶萊發表聲明呼籲緬甸各方自制，應透過建設性對話尋求和平解決方案。

Photo Credit：Reuters/達志影像 3月2日，緬甸最大城市仰光的抗爭運動仍持續著，抗爭者們躲避軍警發射的催淚彈。

3月3日：緬甸華裔少女遭中彈身亡引公憤

緬甸軍方在這天的鎮壓行動導致至少38人喪命，聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）批評是「政變後最血腥的一天」。

來自曼德勒的18歲華裔少女鄧家希（Kyal Sin），在抗爭運動中遭軍方開槍中彈身亡，此事件令各界更關注到，向來被視為對政治參與不積極的緬甸華人，尤其年輕一代，正站出來與大眾反對軍方政變。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為3月3日在曼德勒，鄧家希Kyal Sin（圖中黑衣少女）生前抗爭最後的身影。

3月4日：緬甸駐聯合國、美國外交人員反政變

緬甸文人政府全民盟所派駐聯合國的大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun），由於在2月26日公開要求國際社會制裁軍政府，因此被軍政府視為叛國，而另指派莫敦副手的丁貌奈（Tin Maung Naing）接替，使得緬甸駐聯合國大使一度出現鬧雙包的局面。

不過聯合國4日稱，丁貌奈已決定繼續支持覺莫敦為緬甸駐聯合國大使。

另一方面，5名緬甸駐華盛頓大使館的工作人員在臉書上發表聯合聲明稱，他們加入了反對緬甸軍政府的運動，並將與以非暴力反政府的運動人士合作。

Photo Credit：AP/達志影像 3月4日，載著鄧家希遺體的靈柩車離開曼德勒的雲南會館。

3月7日：緬甸軍方僱說客尋求改善與美國關係

一名以色列裔加拿大說客班孟納希（Ari Ben-Menashe）表示，緬甸軍政府聘僱他進行國際遊說，他稱在奈比多與緬甸軍政府的國防部長米亞吞烏（Mya Tun Oo）簽了份協議，只要能協助解除國際對軍政府施加的製裁，就能獲得報酬。

班孟納希指出，軍方稱渴望還政於民，政變的其中一原因是翁山蘇姬太親中，所以希望改善與美國的關係。

Photo Credit: AP / Images 3月7日仰光，抗爭者以沙包、廢棄輪胎築起防線，以抵抗軍警的鎮壓。

3月8日：緬甸軍人在國際壓力下釋放被圍困的年輕人

3月8日晚，鎮壓行動日趨強硬的緬甸軍人，將數以百計的緬甸年輕抗爭者圍堵在仰光市三橋區。

當天晚上，軍警在三橋區圍捕年輕抗爭者的消息在網路上迅速傳播後，數以千計的抗爭者也在仰光市內各處集會，呼喊著「釋放三橋青年」的口號，聲援被困在三橋區的年輕人。最終在西方國家與聯合國的國際壓力下，抗爭者在9日清晨陸續脫困。

另一方面，緬甸獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）的辦公室在8日遭到軍警搜查，除了「今日緬甸」，還有DVB、7 Days、Mizzima以及Khitthit media等獨立媒體的執照也已被撤銷。

Photo Credit：Reuters/達志影像 3月8日，民眾看著正包圍仰光市三橋區的軍警。

3月10日：美國制裁敏昂萊家族

美國財政部宣布對緬甸軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）的兩個小孩─昂瞥宋（Aung Pyae Sone）和欽提瑞賽蒙（Khin Thiri Thet Mon）納入黑名單，並制裁他們掌控的6家企業。

另一方面，聯合國安理會也同日發布一份聲明，譴責緬甸軍方動用暴力對付和平抗議者，但聲明中未用「政變」一詞。

Photo Credit：Reuters/達志影像 3月27日是緬甸的軍人節，緬甸軍事獨裁者敏昂萊站在軍車上巡視閱兵儀式。

3月11日：軍方控翁山蘇姬收賄60萬美元

緬甸軍政府公告，翁山蘇姬任內收受價值60萬美元（約新台幣1692萬元）的賄款另加黃金，而已遭罷黜的總統溫敏（Win Myint）及數位內閣首長也涉貪，且溫敏曾施壓緬甸選舉委員會勿就軍方舉報的選舉舞弊採取行動，因此反貪腐委員會正對他們進行偵訊。

Photo Credit：AP/達志影像 3月11日，警察在緬甸仰光對反政變示威者發射聲光炸彈和橡膠子彈。

3月13日：「8888民主運動」33週年，臨時政府領袖誓言推翻軍方

在1988年「8888民主運動」的33週年的這一天，緬甸各地人民持續上街抗議，而由遭罷黜緬甸國會議員推舉的平行文人政府臨時領導人曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than），同日在藏匿地點透過臉書首度對民眾發表演說，誓言訴諸革命推翻發動政變奪權的軍政府。

Photo Credit：Reuters/達志影像 41歲的 Aung Than是在仰光的反政變運動中身亡的抗爭者，其親人為他的離去而哭泣。照片攝於3月13日。

3月14日：仰光的台資、中資工廠受波及焚毀

14日下午，仰光的萊達雅區有多家工廠起火燃燒，軍方指控是抗爭者為反中而進行破壞，而許多緬甸網民則在網路上分享影片反擊，稱工廠是被軍人破壞，並栽贓給抗爭者。

萊達雅區是仰光市的工業區，當中有許多中資工廠，因此輿論認為是抗爭者因不滿中國支持軍政府，而破壞中資工廠。

Photo Credit：AP / TPG Images 3月14日，仰光民眾正望著萊達雅區的正燃燒冒煙的工廠，許多中資工廠傳出遭示威者焚毀。

3月17日：媒體處境險峻，獨立媒體遭軍方打壓

3月17日，緬甸最後一家私人的獨立報紙《The Standard Time Daily》停止發行。自政變以來，緬甸媒體工作者的處境日益險峻，得面對軍方斷網、撤銷媒體執照、逮捕的壓力。

《緬甸前線》報導， 在政變發生的2月1日到3月15日，共有39名外國和緬甸記者被逮補，當中22名被釋放，有10名被以「刑法505a」（Section 505a）起訴。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為3月12日，一群軍警駐守在法庭外，此時法庭正審理著此前在反政變運動中被逮捕的一眾記者，包括美聯社記者Thein Zaw。

3月22日至24日：7歲女童在家中遭擊斃

緬甸軍方在曼德勒鎮壓抗爭運動時，一名7歲女童在家中不幸慘遭擊斃。此事件引起更多抗爭者的不滿，他們宣布會發動更多反政變示威，以及在24日發動無聲罷工的行動，要求民眾待在家裡不出門。

Photo Credit：AP/達志影像 3月22日的曼德勒，民眾將傷者抬離抗爭現場。

Photo Credit：AP達志影像 3月24日的仰光市。民眾響應無聲罷工，以靜默表達對軍方的不滿，因此仰光市區顯得空蕩。

3月27日：緬甸軍人節辦閱兵、屠殺114人

軍政府領導人敏昂萊在首都奈比多舉行慶祝軍人節的閱兵儀式，他表示軍方將會保護人民並捍衛民主，並重申會履行重新舉行大選的承諾，但未披露任何時間表。

另一方面，同一天緬甸各地的抗爭仍持續著，而應保護人民的軍人，卻在軍人節這天，在全國各地殺害了114人，包括一名13歲女童。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為27日緬甸軍人節閱兵儀式

3月27日至28日：克倫族難民湧入泰國

緬甸軍方27日空襲了位於泰緬邊境上由少數民族克倫族武裝部隊掌控的區域後，造成上萬的難民逃離家鄉，其中約3000人越境逃往泰國。這波難民潮湧現後，媒體曾報導駐守邊境的泰國軍人將難民驅趕回緬甸境內，不過泰國官方否認相關指控，總理帕拉育29日稱政府已為可能發生的難民潮問題做準備。

緬甸軍方27日「軍人節」的空襲行動，據悉可能是起於對克倫民族聯盟的報復，因當日稍早，該聯盟的第5旅部隊攻擊了一個緬甸軍方基地，並擊斃了10名官兵，其中包括一名中校，而第5旅部隊則折損了一名成員。

Photo Credit：REUTERS/達志影像 圖為因空襲而逃離家園的克倫族難民，在一個不知名地點的躲避緬軍的襲擊。

3月28日至29日：美國全面中止與緬甸貿易

美國總統拜登（Joe Biden）28日批評，緬甸軍方在27日殺害了114名平民的行為駭人聽聞，包括美國、英國、日本、韓國在內等10多個國家的國防部長也同聲譴責此事。

接著美國貿易代表戴琪在29日宣布，根據2013年美緬貿易暨投資架構協定（TIFA），美國將暫停與緬甸的所有貿易往來，該命令立即生效，直至民選政府回歸為止；而聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也在同日呼籲全球統一立場，對緬甸軍政府施壓。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為逃難的緬甸難民，搭著傳靠近駐守泰緬邊境的泰國士兵。照片攝於3月30日。

3月31日：平行文人政府公佈新憲法

緬甸文人平行政府，即由遭罷黜的緬甸國會議員組成的緬甸聯邦議會代表委員會（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw，CRPH），3月31日宣布廢除軍方主導寫下的2008年憲法，公佈過渡期憲章，希望尋求與民族武裝組織合作，並組成全國聯合政府。

根據2008年軍方主導制定的憲法，規定25%國會席次必須保留給軍方，以使軍方對國家仍有一定的主導權。緬甸文人平行政府公佈過渡期憲章，且同意給予少數民族更大的自治權，意味著軍方與反軍方的勢力，未來的對立將更加激烈，因此各界擔心如今的緬甸已陷入內戰邊緣。

Photo Credit：AP / 達志影像 2021年3月31日，在仰光遊行的民眾舉起支持聯邦軍（Federal Army）的標語，聯邦軍是由平行文人政府提出與少數民族武裝組織合作的倡議。

3月1日 ━━ ━ 翁山蘇姬以視訊出庭，軍方以「引起恐懼或驚慌」、「擾亂安寧」的罪名起訴她。 3月2日 ━━ ━ 東協舉行外長會議，並發表主席國聲明，要求緬甸軍方釋放翁山蘇姬。 3月3日 ━━ ━ 軍方的鎮壓行動導致38人身亡，其中包括18歲的華裔少女鄧家希。 3月4日 ━━ ━ 緬甸軍政府新指派的駐聯合國大使4日提出請辭，並稱被軍政府開除的原任大使依舊代表緬甸，這場外交風波意味著緬甸軍政府尋求國際認可執政合法性遇挫。

5名緬甸駐華盛頓大使館的工作人員在臉書上發表聯合聲明，稱加入了反對緬甸軍政府的運動。 3月7日 ━━ ━ 一名以色列裔加拿大說客班孟納希表示，緬甸軍政府聘僱他進行國際遊說，只要能協助解除國際對軍政府施加的製裁，就能獲得報酬。 3月8日 ━━ ━━ 軍人將數以百計的年輕抗爭者圍堵在仰光市三橋區，最終在國際壓力下，這批年輕人在隔日清晨陸續脫困。 3月10日 ━━ ━━ 美國財政部宣布對緬甸軍方領袖敏昂萊兩個小孩─昂瞥宋和欽提瑞賽蒙納入黑名單，並制裁他們掌控的6家企業。 3月11日 ━━ ━━ 軍政府指出，翁山蘇姬任內收受60萬美元的賄款及總值68萬美元的黃金，反貪腐委員會正對此進行調查。 3月13日 ━━ ━━ 平行文人政府臨時領導人曼溫凱，在藏匿地點透過臉書首度對民眾發表演說，誓言訴諸革命推翻發動政變奪權的軍政府。 3月14日 ━━ ━━ 萊達雅區是仰光市的工業區，14日下午有多家工廠受反政變運動波及而焚毀，其中包括台資與中資的工廠。 3月17日 ━━ ━━ 緬甸最後一家私人的獨立報紙《The Standard Time Daily》停止發行。自政變以來，在緬甸的媒體工作者的處境日益險峻，得面對軍方斷網、撤銷媒體執照、逮捕的壓力。 3月22日 ━━ ━━ 在曼德勒一名7歲女童在家中不幸慘遭擊斃。此事件引起更多抗爭者的不滿，他們宣布會發動更多反政變示威。 3月24日 ━━ ━━ 抗爭者發起無聲的罷工行動，許多民眾待在家裡、商店不營業，以表達對軍方的不滿。 3月27日 ━━ ━━ 軍方在首都奈比多舉行軍人節的閱兵儀式。

軍方派出空軍空襲少數民族克倫族的區域，造成大批難民逃難，部分難民湧入泰國。 3月29日 ━━ ━━ 美國貿易代表戴琪宣布，美國將暫停與緬甸的所有貿易往來

聯合國秘書長古特瑞斯呼籲全球統一立場，對緬甸軍政府施壓

泰國帕拉育政府稱不會驅離逃離的緬甸難民，且已經準備好一塊區域收容難民 3月31日 ━━ ━━ 緬甸平行文人政府宣布廢除2008憲法，並公佈過渡期憲章（Interim Charter），以朝向同少數民族建立聯邦民主共和國的憲法邁進。 新聞來源：綜合《法新社》、《路透社》、《中央社》等媒體報導

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核稿編輯：楊士範