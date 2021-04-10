【漫畫】摒棄刻板印象，看見非洲漫畫的蓬勃創造力
我們想讓你知道的是
一群非洲當地的漫畫創作者們，將日常匯入一格格的分鏡裡，帶你看見真實的非洲樣貌。
文：周彥伶（曾任《dpi設計插畫誌》外文採訪編輯多年，採訪過數百位國內外圖像創作者，悉知插畫藝術、歐洲漫畫等領域）
你對非洲的印象只是野生動物、部落文化、飢荒或者戰亂？不！她和你想的很不一樣，透過漫畫，你可以更了解她。一群非洲當地的漫畫創作者們，將日常匯入一格格的分鏡裡，帶你看見真實的非洲樣貌。
始於歐洲殖民的漫畫史
歐洲在非洲的殖民和傳教開啟了非洲漫畫的發展。受到歐洲漫畫的啟蒙，非洲誕生了第一批本土漫畫創作者。像是1933年由Louchet撰寫故事，Congolese Paul Lomami繪圖，於《La Croixdu Congo》雜誌發表的作品《Le match de Jako etMako》；1952年非洲漫畫創作者W.S. Agutu以斯華西里語於肯亞刊物《Tazama》開始作品《Mrefu》的連載。非洲各國獨立之後，於1970至1980年間，非洲漫畫作者在政府及宗教組織的贊助下，創作及發表了許多作品。
到了1990年，是非洲漫畫嶄露頭角的年代。隨著國家民主化，時事評論刊物應運而生，正好提供了創作者發揮的舞臺。新興的出版社開始參與出版漫畫集，雜誌也挖掘了許多漫畫新人。
這是非洲作者的漫畫
所以該怎麼形容非洲漫畫呢？要總括來自非洲多達五十幾個國家的漫畫作品幾乎是不可能的，因為不同國家在語言、經濟、歷史、文化觀點上的差異，讓作品擁有極高的多樣性。因此與其用「非洲漫畫」一詞，「非洲創作者的漫畫作品」是更為貼切的說法，受訪的Africa comics成員Sandra Federici強調。
不可避免的，非洲創作者的作品靈感源自西方漫畫，在題材和形式上也反映了全球化的浪潮。但非洲作者作品最顯著的特色在於，不論是鄉村或者城市，故事始終圍繞著自己的生活。分鏡裡當地人的故事，使我們能窺見非洲的後殖民時代，以及與當代世界連接的風情。從不同作品中反覆出現的車輛、手機、運動、電視、電腦、人物和追求成功等，即可感受到當代非洲大陸所歷經的轉變。而這被利用在廣告中。
諷刺漫畫大行其道
在嘲諷時事的非洲媒體中，經常能夠看見反映政治和社會情形的連環漫畫、諷刺畫以及短篇漫畫，這些皆被視為一股十分有力的監督力量。時事諷刺漫畫主要發表在針砭時事的非洲媒體間，例如象牙海岸的紙本媒體《Gbich!》、幾內亞的《The Lynx》、塞內加爾《Cafard Libéré》、布吉納法索《Journal du Jeudi》、喀麥隆《Le Popoli》等媒體。此外，在坦尚尼亞也有多本以嘲諷政治為主的雜誌發行；肯亞的連環漫畫會在日報或周報中刊出。
其中最為知名的諷刺漫畫作家為坦尚尼亞的Gado，於肯亞日報《Daily Nation》上可見他的作品；以及南非的Zapiro，他所繪的曼德拉微笑肖像畫，在曼德拉當選總統時，幫助當時身處嶄新自由國度的南非民眾們瞭解這位新任的南非總統，可說是功不可沒。
創作者的道德責任
在非洲，漫畫也被當成傳承歷史和傳統文化的工具。撒哈拉沙漠以南的非洲地區，因為文化產業不發達，少有商業漫畫產出，但在具教育性質的題材上，漫畫家們仍有創作的機會。
因為漫畫兼具了圖文的雙重本質，使得它成為傳遞訊息的絕佳工具，特別對識字率較低的非洲國家來說，不識字的民眾也能理解。傳教士、公共機構、非政府組織等很快地發現漫畫這項優勢且積極利用，與當地創作者合作，印製了大量的漫畫集和免費發放的小手冊，傳達環境教育、加強兒童及女性權利意識、健康教育等觀念。
漫畫創作者們如實記錄了非洲各國面臨的情況，包括家庭、傳統、社會、兩性、政治、人權、愛滋病等問題。因為揭露這些歷史上的不公義，某種程度上他們也肩負了道德責任。
兼容各國創作特色
非洲漫畫家受到歐洲漫畫語彙的影響，從作品中使用的白描繪畫形式（Ligne Claire）即可看見。此外作品中也可見與法國漫畫風格（Franco-Belgian BandeDessinée）、英式諷刺幽默（British cartooning）及義大利漫畫中的寫實元素等相似之處。當然獨樹一格的美國英雄漫畫和日本漫畫也對創作者深具啟發性。幾乎所有的非洲創作者都曾說過，在當地市集或文化中心（法國或比利時）的圖書館裡可以看到的西方漫畫是他們的創作啟蒙。
我是快樂的非洲小孩
漸漸地非洲創作者的作品受西方出版社青睞，躋身國際知名漫畫家的行列，讀者遍布全球。像是Barly Baruti、Joe Daly、Anton Kannemeyer、Pat Masion 和Marguerite Abouet這些名字就是非洲廣為人知的漫畫家。以象牙海岸漫畫家Marguerite Aboue為例，她的漫畫系列《Aya de Yopougon》即是個成功的例子，在六集的漫畫裡，讀者能看見和既定印象不同的非洲，洗刷一般民眾對非洲只有戰爭、飢荒、未開發等刻板印象。
作者以自身於1970年後期的生活經驗為本展開故事。主角Aya是個年輕的女孩，住在象牙海岸裡最熱鬧的城市阿必尚。她有許多朋友、每天到學校上課、計畫著未來，表現在象牙海岸的生活，就和世界其他地區的人們一樣舒服自在。結果《Aya de Yopougon》大受歡迎，被翻譯成25種語言，還曾被改編成電影，更曾獲法國安古蘭國際漫畫節首獎，且在法國創下銷售佳績。
手機閱讀開啟無限可能
即使有些作品在國際上獲得極大的聲勢，但對當地的漫畫創作者們來說，處境仍然艱難，從工作機會、產出的作品是否受到重視等來看皆是如此。Sandra Federici告訴我們，最主要的問題是薄弱的購買力以及經銷上的困難，總而言之，在非洲，文化產業還是不見起色。
有能力的漫畫家能自行出版作品，像是Mfumu'eto（剛果）、T.T. Fons（塞內加爾）、Elyon's（喀麥隆）。不過，也有越來越多的非洲出版社願意投入漫畫出版的行列。不僅阿爾及利亞、摩洛哥、南非和奈及利亞的出版社有不錯的發展；曾被法國殖民的非洲地區，包括象牙海岸在出版上也有出色的表現。此外，新科技帶來新的溝通方式，特別是在智慧型手機上就能閱覽漫畫，也為非洲漫畫的發展開啟了更多可能。
受訪者介紹
- 受訪單位 / Lai-momo和Africa comics
1999年一群研究非洲文化遺產和當代創意性的專家，為了向世界展現當代非洲文化環境的豐饒，期待以最有傳達力和國際性的藝術形式之一：漫畫，作為主要宣傳方式，於是成立了Lai-momo。
由Lai-momo所主辦，囊括整個非洲的漫畫競賽「非洲與地中海漫畫最佳未出版漫畫獎」（Africa e Mediterraneo Award for Best Unpublished Comic Strip by an Africanauthor），在2002年至2015年間共舉辦了六屆，挖掘無數漫畫新人，將非洲的漫畫推廣至全球，獲得空前成功。
雖此獎項完成階段性任務後功成身退，但之後的重點計畫「Africa Comics」網站，以Africa e Mediterraneo 最佳非洲漫畫作品新人獎為主要任務，順利幫助非洲漫畫作者在全球建立知名度。每兩年出版的漫畫選集，收錄了各式風格、故事和技法的作品，經過多年累積，現在收錄來自撒哈拉沙漠以南作者的作品原件，累計共超過2500件，堪稱是世界上最大的非洲漫畫收藏。
註：原文標題為〈非漫不可：黑色大陸蓬勃創造力〉
本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航