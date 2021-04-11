《關係免疫力》：日常中小小的背叛，會一點一滴侵蝕彼此的信任感

文：梅樂妮．喬伊

安全感必須建立在信任感之上，沒有信任感就無法發展安全感；缺乏安全感，關係就無法茁壯。它也是我們個人安全感的基礎；必須信任自己，在人生的旅途上才能感到安心。

有信任感，才能相信對方會坦承以對、言行一致，願意兌現已經承諾的事。有個簡單方法可以培養信任感：雙方要盡可能對彼此公開透明。有些人天生比較注重隱私，那就在個人容許的範圍內坦承以對，這也是不錯的作法。清楚了解彼此的狀況，不僅能培養信任感，感情也會更加密切。保持公開透明，也能避免對方的誤解，以為我們遮遮掩掩是有不可告人之事。

跟個人隱私有關的事情，我們可以放在心裡。但有些事情如果與他人有關，不說出來就會影響雙方的權益。在關係中有所保留，彼此就會產生猜疑和不信任。因此，主動告訴另一半自己的手機密碼，就好像在投資一大筆錢在「信任感公司」一樣，期待它能獲得更多。

信守約定也很重要。有些約定很明確，可以大聲說出來，如「我不會告訴任何人你的診斷結果」。有些約定則是約定俗成，不需要特別強調，例如伴侶不可以對彼此說謊、不可以暴力相向。大多數的關係約定都不需明說，人人都會以坦然的態度，發揮同情心、尊重彼此。

世界上有那麼多種社會關係，都是靠著信任感維持。社會上的來往都受法律和規範所約束，但即使是陌生人，我們也大多相信對方不會故意傷害我們，就算他們可以逃過法律的制裁。又比如說，我們相信收銀員不會多收錢，不只是因為他怕被抓到，也是因為不想做不正當的事。你也相信，幫你指路的婦人不會騙你，因為她不想做傷害你的事。

簡言之，在大多數的人際關係中，儘管我們沒有明講，但相信對方都已經同意，會試著以同情心尊重彼此。

背叛就是被信任的人奪去安全感

一旦有人破壞約定，信任感就會隨之崩壞，另一方就會有被背叛的感覺。長久以來這麼相信對方，但他卻不守約定，在失望之際，就會覺得對方辜負了自己。

不管是至親或是陌生人，都可能帶給我們背叛的感覺。如果背叛你的是親密的人，而且破壞的是彼此的重大約定，我們就會覺得心如刀割，正如外遇會嚴重破壞伴侶的信任感。有些背叛是刻意去欺騙對方，但有些則是無心之過。

在一般生活中，大部分的背叛行為都不是那麼明顯，令人難以察覺，但隨著時間流逝，信任感會消磨殆盡。許多問題都是自己造成的，但總推託說沒時間好好處理。對方多麼期待關係有所改善，明知如此，但我們還是一再辜負他。對方只要一察覺到我們行為不合期待，信任感就會馬上崩壞，情感上的連結也會減弱。

例如先生下班後，馬上忍不住大吐苦水，抱怨他工作上的挫折，但這時妳心裡還在想別的事，所以只有稍微回應一下。加班時，太太要你打電話回家告知，以免家人擔心，你卻抱怨說這樣太緊迫盯人了。在沙發上，先生依偎過來想要抱住妳，但妳故意起身離開，因為妳還在為稍早的爭執鬧脾氣。

不和伴侶分享自己的想法和感覺，對方就無從得知你究竟在想什麼，還以為你有所隱瞞。這些都是日常中小小的背叛，會一點一滴侵蝕彼此的信任感。

背叛是關係的毒藥，會腐蝕人與人交往的基礎。人們感覺被背叛時，不安全感油然而生。為了保護自己，信任感會慢慢下降，變得較有防衛心。我們會暫時與對方保持距離，不再付出感情。人一感到不安，就會將焦點放在自身，全力鞏固自己的安全感。一旦有人不再付出感情，另一方的安全感也跟著減低，也開始產生防衛心。雙方一來一往，陷入惡性循環。

人與人不是一建立關係就會有信任感，那得刻意創造出來，更需要時間經營。

信任感一旦被破壞後要再重建，就得比當初花費更久的時間，如同上山比下山要花更多的時間和精力。因此，背叛跟許多人際關係問題一樣，預防遠勝於治療。只要一感到被背叛，我們就會馬上氣到爆炸，覺得自己受到不公平的對待。許多人在關係中受苦，就是因為信任感持續被挑戰，於是心中的怨氣經年累月不斷累積，本章後半部會深入討論。

背叛有時會給人帶來不可抹滅的傷害，導致對方罹患「創傷後壓力症」。創傷事件發生時，腎上腺素會飆高，大腦會進入「戰鬥、逃跑或僵住」的模式，最後留下各種回憶和詮釋，只要你一想起就會陷入其中。你會變得高度敏感、多疑不安，不斷搜尋下一個背叛事件的跡象。

你也可能轉為「休眠模式」，變得呆滯麻木，不只切斷和背叛者的情感連結，也會刻意忽視自己的情緒。你也許會在這兩種極端之間擺盪，甚或出現「侵入性想法」，就像強迫症患者一樣，腦中不時閃現當時的景象。

大部分人一得知伴侶有外遇，就會不斷找人訴苦。最糟的是，你可能會喪失對人的信任感與信心，深怕未來還會再被背叛。這些情緒反應卻是正常的，也是遭到背叛時必經的心路歷程。

書籍介紹

本文摘錄自《關係免疫力：哈佛心理學家教你建立有韌性的人際關係，有效修復情感裂縫》，時報文化出版

作者：梅樂妮．喬伊

譯者：梁郁萍、劉宗為

心理學家梅樂妮．喬伊研究人際關係的議題多年，她發現，關鍵在於我們沒有努力維持它的穩定核心：安全感與連結感，也沒有學到處理衝突與正向溝通的技巧，導致事與願違。越想要有安全感的人，反而一直在破壞對方的安全感；越想要受到肯定的人，卻一直在否定自己。

作者提出，相處時最重要的精神，就是保持「坦然」，時時覺察自己的感受與想法，適時表達，才能與對方一同面對問題。更重要的是，關係中要保持權力平等，不要想展現控制欲，會這樣做其實是因為自身的羞愧感太重、自信心不足，才會想要維持自己那虛假的安全感。

透過本書所提供的觀念架構與工具，不只能重新修復破裂的感情，還能夠找回久久失落的自己，勇敢顯露出脆弱的一面，安慰長久以來聲音被壓抑的內在小孩。畢竟，關係就像身體一樣，只要內外在的壓力來源升高，免疫力就會降低，遇到一丁點小問題就會崩潰。

Photo Credit：時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航