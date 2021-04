《經濟，不是市場說了算》：「錢重於一切」，讓許多人深陷其中的「黃金手銬」

文:吉勃森.葛拉罕(J. K. Gibson-Graham)、珍妮.卡麥隆(Jenny Cameron)、史蒂芬.希利(Stephen Healy)

返樸者(Downshifters)是審慎思考工作與生活之間的平衡,並且決定全面調整其生活的工作者。這些人有意識地選擇減少收入,但是改善他們的生活品質。他們減少有薪的工作、從事較低薪的工作、搬到較便宜的房子或區域、轉換職業,或完全停止有薪的工作。研究顯示在1990年代期間,大約有五分之一到四分之一的美國人、澳洲人和英國人在30幾歲、40幾歲和50幾歲時自願過著返樸的生活。

他們的所得或許減少,但其他的一切都會提升。——Christie Breakspear and Clive Hamilton, Getting a Life: Understanding the Downshifting Phenomenon in Australia