《爸媽怎麼突然變了樣？》：若未遭到阻止，失智者的「徘徊」可持續走15公里

文：妮可．尼克遜、佐藤眞一

突然跑出去，然後就沒回家了。通常，我們將失智症患者的這種行為，稱作「徘徊」。光是2018年，日本警方就接獲將近1萬7000件因失智症而走失的協尋通報。

我在東京都老人綜合研究所工作時，曾針對徘徊進行研究。我試著測出「失智症患者跑出去之後，若沒受到阻止的話，究竟會走多遠」。結果顯示，患者最多可以持續走15公里。儘管走失的老人大多都能平安找回，但也不能保證不會發生意外，因此，這會令家人相當操心。畢竟也沒辦法每次都追著患者跑，所以似乎有很多人都是以「鎖上家門，以防患者外出」的方式來處理此事。

並非漫無目的的打轉

正如同第一章也提過的，其實「徘徊」這種稱呼，不但無法正確地傳達事實，還有助長偏見的疑慮。

在辭典裡，「徘徊」一詞有「漫無目的，四處打轉」之意。但是，失智症患者並非沒目的、沒目標的到處亂走。

就像我在漫畫中說過的，失智症患者這種「跑出去」的症狀，其實可以概分成兩大類型。一種是阿茲海默症型失智症患者常發生的狀況，即雖然是有目的才出門的，可走到一半就忘記原本的目的，或是迷了路，最後就變成一直亂走。另一種是由額顳葉型失智症患者的「想要一直做同樣行為」的強烈衝動所引起，因此總是走同樣的路線（周遊、巡迴）。

為何會引發「徘徊」現象？

以妮可奶奶的例子來說，就是由阿茲海默症所引起的徘徊。聽媽媽她們說，妮可奶奶曾在半夜裡跑出去，說是「要回家」。

即便不太清楚引起徘徊的原因，不過，最大的動機有可能和第七章介紹過的「想回家」一樣，都是想回去能讓自己安心的地方。有些男性患者則會說「必須回去工作」。也許那對他們而言，就是自己最輝煌的時期。

徘徊和「想回家」一樣，都常發生在剛住進照護中心時，或是剛搬家後的二至三個月內。而這也是因為患者在新環境中感到不舒適，覺得自己不屬於這裡所造成的。

一到傍晚就坐立難安、想出去的「黃昏徘徊」也是常見症狀之一。我認為，這或許就像小孩子玩累了便說「要回家」一樣，因為從早活動到傍晚，累了，所以「想回家」。也有可能是傍晚這段時間沒事可做，覺得無聊，因此才想出門。

無法建構腦中的地圖

從頭讀到本章的讀者們大概已經知道，阿茲海默症患者之所以會忘記外出目的，是因為記憶障礙的關係，以及會迷路也是因為空間定向力障礙的關係。除了這些問題之外，導致失智症患者迷路的原因還有一個，那就是無法建構「認知地圖」。

簡單來講，認知地圖就是「腦中的地圖」。要怎麼從現在的位置，走到附近的車站—當各位在腦中思考這件事時，應該都會浮現出「那裡有斜坡」、「那邊要爬樓梯」之類的影像記憶。這就是所謂的認知地圖。

例如在思考「因為要寄信，所以通勤時順道拿去郵筒投吧」的時候，若是平時不常寄信的人，往往就會記錯郵筒的位置，到現場才發現郵筒在下一條街上之類的。換句話說，認知地圖也有與現實不符或遺漏的部分。

由於罹患失智症後，就更難掌握空間了，因此認知地圖與現實脫節的程度也會變得更嚴重。

搞不清楚建築物與自己的位置關係

人是由大腦的頂葉來負責識別物與物、物與自己的位置關係。這個部分一旦出現障礙，就無法理解物與物之間的位置關係與方向性。

走在路上時，兩側的建築或風景會持續映入眼簾。在正常的狀態下，我們會知道，剛才路過的那些建築物，現在都在自己身後的某個方位，而且也能大略掌握各建築物之間的位置關係。這就是正常建構認知地圖的狀態。

然而，空間認知能力一旦退化，就無法掌握自己與建築物的位置關係，以及現在地與目的地的位置關係。所以才會認不得路、搞不清方向，然後就迷路了。

此外，雖然阿茲海默症型失智症比較少出現「街道失認」的症狀，但有些人還是會因掌管視覺認知的枕葉出問題，而引發街道失認症狀。這種症狀會使人即使看著街道，也認不出那是自己原本熟悉的地方。血管性失智症在初期就有可能出現此症狀，進而使人在原本非常熟悉的地方迷路。

出現徘徊症狀時，該怎麼辦？

一旦進入徘徊狀態後，失智症患者的腦中就只剩「必須回去」這件事，因此根本阻止不了。若遭受阻止，就會開始抵抗或抓狂。

所以說，最佳解決之道就是避免徘徊發生。像「黃昏徘徊」這種在固定時間發作的狀況，就可以在徘徊發生前的時段裡多下點功夫。做法跟「日落症候群」一樣。請試著在那個時段，讓患者做一些開心的事，好讓他轉換心情。

聽說妮可奶奶的情況是常常在半夜起床時企圖出門。由於黑暗中視線不良，因此定向力障礙會更加嚴重。因為有些人可能是怕黑，所以試著在睡覺時留一盞小燈，或許也是不錯的預防方式。

如果還是無法阻止患者跑出去的話，那就跟著他走一段路，然後試著聊點別的，以轉移他的注意力。請找出患者比較感興趣的事，好比對他說「我們去吃點心吧」之類的。

只不過，這樣做也有可能會讓「外出走路」這件事，變成患者心中的美好體驗。文章開頭提到，我以前曾進行過「徘徊」的研究。當時有一對男女患者。兩人雖然不是夫妻，卻誤以為彼此是夫妻，因此會牽手散步。而我發現，兩人一起走路時的速度，跟獨自走路時速度不太一樣。兩人一起走時，走路速度就會變成兩人的平均速度。男方走得比平常慢一點，女方走得比平常快一些。他們互相體諒的模樣，就像老夫老妻在散步一樣。

制止患者徘徊是好事嗎？

不只徘徊，失智症的BPSD（周邊症狀）都會隨著時間過去而逐漸緩解。

生活出現重大變化後，失智症患者就會出現徘徊或想回家的症狀，或是過度興奮、提出種種要求等，但是別人又沒辦法幫他們實現那些要求。即便說「想回去」，那個地方也早就不存在了。大部分的患者持續要求個兩、三個月後，就會冷靜下來。

很多人都認為，這是因為患者「習慣新環境了」，但我認為，他們只是「放棄了」而已。

各位有聽過一個叫做「Learned Helplessness（習得性無助）」的實驗嗎？這是一個對兩隻狗施加電擊的實驗。有一隻狗只要按下控制桿，就能停止電擊，另一隻狗則無法使用此功能。

於是，能夠阻止電擊的那隻狗，只要一被電擊，就會開始躁動，並且自己去按下控制桿使電擊停止。沒有辦法使用阻止電擊功能的那隻狗，一開始也會躁動，但之後就不再躁動了。因為牠已確信「自己無法讓電擊停止」。也就是說，牠已經學到無助感了。

同樣的道理，失智症患者可能不是「習慣了」新環境，而是「放棄」，這樣恐怕會造成患者整體的活力、意欲低弱。因此，希望各位能替他們增加生活的樂趣，讓他們能夠在新環境中好好活下去。

書籍介紹

本文摘錄自《爸媽怎麼突然變了樣？失智症患者心理分析＆照護技巧完全圖解》，台灣東販出版

作者：妮可．尼克遜、佐藤眞一

譯者：鄒玟羚、高詹燦

漫畫家妮可最愛的祖母得了失智症，於是她與母親一起照顧祖母。兩人照顧像變了一個人似的祖母，照顧到身心俱疲。此時，失智症心理學專家，佐藤教授突然出現在她們的面前……？

為何會說「錢被偷了」？為何會突然生氣？用漫畫解釋失智症患者的心理，簡單易懂。目前，失智症患者已超過五百萬人，是個誰都有可能得失智症，誰都有可能要照顧失智症患者的時代。這是一本現代人必讀的書，讀完就能讓心情更輕鬆！

一起來認識失智症患者的奇特行為的理由吧！要是照護前知道這些就好了！

Photo Credit：台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航