《財富自由的吸引力法則》：有錢人買東西毫不遲疑，但只會買自己真心想要的東西

文：菅原圭

誠心面對金錢的有錢人

「對用錢的方式毫不遲疑」

我本身稱不上是有錢人，但就像先前所說的，我對於打從心底渴望擁有的東西，或是想要去做的事，都很捨得花錢。

因為在與有錢人相互往來之際，我切身感受到把錢用來滿足心靈所需，是最有意義的用錢方式。

有錢人只會買自己真心想要的東西

我常有機會跟在工作認識上的成功者，也就是那些有錢人們一起在銀座逛街。當他們購物時，我就算只是站在旁邊看，也會感到心情愉快。

有錢人買東西毫不遲疑、當機立斷，他們用錢的方式真的是既簡潔又有智慧。

「那是因為他們有錢，所以才花錢不手軟吧。」如果你這麼想，那就太錯特錯。他們不是因為有錢才很敢花，而是非常清楚知道自己想要什麼。也正因如此，有錢人對於不是自己真正需要、真正想要的東西，是不會多看一眼的。

以前的我曾經做過這樣的事。只要看到「大特價！」或「下殺○○折！」等字眼，就算不是真的需要那些東西，也會窮人心態作祟，情不自禁地買下來。或是一聽到哪裡有限時大拍賣，心裡就會湧現「現在不趕快去買就虧大了」的想法，急急忙忙跑去買。

這兩種行為模式的差別，不在於有沒有錢，而是在於你是否真的了解自己。

實際上，無論再怎麼便宜、划算，有錢人都不會花錢購買自己不需要的東西。他們只會以自己為出發點來妥善使用金錢。由於心裡的價值標準相當明確，自然就很清楚用錢的優先順序。

衝動購物時需要的正向思考

另外，我還發現一件事。

富足的人偶爾也會因衝動購物而深感後悔。不過，他們在這時候並不會對自己花的錢抱持負面情緒，而是會快速轉換心情，用「我今天學到了一課」或「仔細想想，這或許也沒那麼糟，反倒是開了我的眼界呢！」等正向的話語勉勵自己。

曾經有位有錢人向我分享了他的經驗。

他愛買東西的程度已經到了可說是「以購物為樂」的境界，因此他衝動購物的等級也不同凡響，往往一時興起就買下超過百萬日圓的名牌皮衣之類的東西。而他之所以能夠成為有錢人的真本事，從他後續的反應就可以看得出來。

如果是我衝動買了超出自己能力可及的東西，肯定會拚命反省，情緒低落地心想：「唉，我闖禍了！」「下次得更加謹慎才行。」

但是，他卻不一樣。他是這樣想的：

「我要更努力打拚，讓事業成長到就算刷卡買下這些東西也不會感到在意的程度。」

完全就是正面積極的態度。

他認為既然都已經買了，不如就將這次的衝動購物轉化為督促自己向前邁進的動力。有錢人所抱持的心態，就是這麼正面積極。

自從看了身邊的有錢人們的用錢方式，我也開始調整自己的心態：看到自己真心想要的東西，要毫不遲疑地立刻下手購買；此外，如果錢已經花下去，就不要懊悔不已、發牢騷發個不停。

錢已經花下去才來反悔，尤其是最糟糕的行為。如果可以將自己的想法從「早知道就不買了」轉換成「我學到了一課」，用來提醒自己下次別再犯同樣的錯，這次所花的錢就會轉化為正向的活錢。

「賺錢不需要涵養，用錢卻需要涵養。」

這是解剖學家，同時也是著名隨筆作家的養老孟司曾說過的話。

誠如他所說，一個人的涵養從他用錢的方式即可一覽無遺。懂得用錢的人，能夠透過使用金錢來拓展自己的世界，豐富自己的人際關係，一步步邁向幸福。

請大家務必謹記在心：我們應當設立的目標，並不在於存款的數字，而是在於努力增加那些雖然無法實際看見，但卻能夠豐富自己人生的體驗。

「很捨得為了自己花錢」

我從有錢人身上學到的功課還有這項——積極地把錢用在自己身上。

他們明明看似早已成就非凡，但還是會撥出時間參加以商務菁英為對象的讀書會或專題演講。而我也有位朋友，就我看來他的英語已經說得相當流利，但現在還是每週都會撥出一個小時的空檔，聘請母語人士講師來加強自己的會話能力。

此外，也有不少人會聘請私人教練，認真鍛鍊身體；或是加入會員制的俱樂部，在一流的氛圍中享受社交和美酒。

這是因為他們知道只要把錢花在自己身上，就能提升自身的實力和人際關係；如此一來，自然有辦法躋身有錢人的世界。

對自己的投資絕不會有損失

我所認識的一位成功者曾說過：「對自己的投資是絕對不會被背叛的。所以，我會竭盡所能地持續投資自己。」

請大家多投資自己一點吧。再多花點錢來磨練自己。例如，偶爾選擇不去平日常去的社區髮廊，而是改去位於原宿或表參道的高級美髮沙龍剪頭髮，這也算是自我投資的一種。

二○一七年七月轉會至墨超球隊CF帕丘卡的足球選手本田圭佑，在效力義甲球隊AC米蘭期間，曾以每個月兩次的頻率，聘請自己鍾意的髮型師從日本飛來幫他整理髮型。而這項理髮費用，包含商務艙機票等在內，一年竟得花費一千萬日圓以上！

本田選手這樣的做法確實讓我有點吃驚，不過，他捨得花錢提升形象的行事作風，也讓我感受到了一股非凡的氣魄。

為了達成自我升級來認真拚輸贏，他竟然有辦法投資到此等地步，反倒應該對他表示敬意。

經驗和回憶是無價之寶

從年輕的時候開始，我就不惜花錢來累積經驗。這並不是在指某信用卡公司的廣告臺詞：「具有金錢所買不到的價值…」而是我認為經驗和回憶是無價的，具有無法以金額來衡量的價值。

由於錢都拿來用掉了，我的存款自是不能說相當足夠，但是我一次也沒有為此反悔過。

累積經驗是需要看時機的。為了避免錯過時機，當機會來臨時，我總是不管三七二十一地就把錢花下去。

我有好幾位友人也跟我一樣，很看重無法以金錢換算的經驗和回憶，平時就很積極地在﹁儲蓄﹂人生經驗。無論是我還是他們，都從不認為自己貧窮。

因為我們深信：要感受到富足，不是只能靠錢才辦得到。

當然，在累積經驗和回憶的同時，我們並沒有期待這一切在將來有機會變成錢。不過，就結果而論，這些各式各樣的經驗的確是拓寬了我們的工作領域。

以我個人為例，我用在自己身上的錢，最後不但為我招來了工作，也招來了財富。

「用錢的方式充滿愛」

除了用在自己身上的金錢有價值外，最具有價值的錢，就是用在他人身上的錢。

用在他人身上的錢，是充滿愛的金錢。神奇的是，如果常把錢用在他人身上，因為金錢所導致的不好印象自然會逐漸減少。

所謂充滿愛的用錢方式，就像是孩子在媽媽生日時，用自己存下來的零用錢來買要送給媽媽的禮物；或者是夫妻在結婚紀念日時，彼此都用自己偷偷存下來的私房錢來買對方渴望得到的禮物等。

懷著對某人的思念購物的幸福感，我想每個人都曾體驗過吧。

雖說花了錢會讓自己荷包縮水，但是心中卻會充滿令人暖心、雀躍的喜樂。

心靈勵志書籍常說，這類幸福感會招來強運和財富。而這種深厚的幸福感，似乎真的具備提升運勢的效果，我已經聽說了不少在現實生活中帶來財富的例子。

慈善事業是有錢人的終極目標

一提到充滿愛的金錢，就會讓我想起比爾．蓋茲的人生態度。

創設微軟、成為電腦時代霸主的比爾．蓋茲，五十多歲自商場退休後，便與妻子聯名創立慈善基金會，並在之後全心投入援助全球遇上困難、急需幫助者的慈善活動。

他將自己所賺來的大筆財富投注於愛的活動。

即使成為全球首富，比爾．蓋茲在搭乘一般客機時，還是儘可能選擇搭乘經濟艙。這是因為就算坐頭等艙或商務艙，扺達目的地所需的時間都一樣，所以他認為坐頭等艙是一種浪費。

不僅如此，就連住宿的飯店，他也認為沒有必要選擇豪華套房，只要能夠安靜睡一覺，並有網路能使用就夠了。

為了愛，他很捨得花錢；但另一方面，他也不會把錢浪費在無謂的支出。

比爾．蓋茲這樣的原則，教導了我們如何把錢變成活錢的用錢方式。

隨時隨地就能付諸行動的小型慈善事業

我們稍微縮小一下話題的範圍。我有一位朋友，去超商或超市買東西時，都會將找零的銅板投入收銀機前的捐款箱。

我很希望大家平常就能養成這種奉獻愛心的習慣。

由於日本的捐款文化還不夠普及，當遇到大地震或豪雨致災時，遽聞都很難募集到一般民眾的捐款。不過，如果大家平時就能養成捐出零錢的習慣，一旦碰到有災害發生，自然就會踴躍響應捐款。

另外，對於聯合國兒童基金會所推動的救助全球貧困地區孩童等活動，我也希望大家可以給予更多的關心和支持。我們用愛心奉獻出去的金錢，能夠流通到社會上的各個角落，讓社會整體的金錢流動更為順暢。

而隨著金錢循環流動，這筆錢最後也會流回到自己身上。我想真正的財富，或許就是透過這種方式實現的。

書籍介紹

本文摘錄自《財富自由的吸引力法則：花最小的力氣，創造最大的財富》，遠流出版

作者：菅原圭

譯者：林仁惠

花最小的力氣，創造最大的財富

養成「財富吸引力」的54條致富法則

讓金錢與運氣隨之而來，改變你的人生！

【財富吸引力自評表】

經過便利商店就會進去逛一下

經常在39／49元商店購買物品

購物後會留下百貨公司的紙袋

收到LINE訊息就會馬上回覆

覺得跟人談起錢的事情很失禮

和親朋好友吃飯會搶著先買單

——你知道嗎？這些舉動其實都在消耗你的財富！

一個「平凡人」如果想靠自己的力量成功，就必須培養自己的日常習慣和態度。假設我們與有錢人共進午餐，有錢人永遠更知道自己想吃什麼、該做什麼。另一方面，那些只下簡單決定的人通常在精神上會更難獨立。

本書將透過各種案例，為您介紹能花最小力氣創造財富的習慣與心理模式。

花最小的力氣，創造最大的財富

有錢人會好好整理包包跟辦公事的桌子，而且家裡不會有好幾把便利商店的傘，這是因為他們總是會好好檢視自己所擁有的物品。

另一方面，沒錢的人則會留很多百貨公司的購物袋，或是用東西把冰箱塞滿，因為他們不知道所需的東西數量是多少。當你養成整理的習慣，就能進一步控制自己的情緒狀態。

此外，比起貴的東西，有錢人更會購買「想要的東西」，並為了創造新的財富而集中金錢投資。藉由了解有錢人的心態，你就能了解金錢與無意識的關係，以及有錢人的金錢哲學。

每時每刻，都是在為致富做選擇

現在是靠什麼都能賺錢的黃金時期，YouTuber、職業玩家……等，以前所沒有的新興富翁登場就是證據之一。

如果想成為有錢人，就不要給自己設限，而是應該每時每刻都在為致富做選擇。對於夢想財富逆轉的這些人來說，這本書將告訴他們一條最可靠、最快速的道路。

改變生活與思考，邁向致富之路

本書將教你如何從根本解決壞習慣，以及養成有錢人習慣的具體方法。改變你的習慣會改變你的想法，改變你的想法會改變你的命運。書中藉由有錢人的心態和心理學，向你證明「財富的吸引力法則」。

透過本書，你將能改變自己的生活與思考方式：

情緒變穩定，不再進行欲求不滿的「小額消費」

養成規律的習慣，並能順利開啟每天的工作

不再被不必要的人事物佔去時間（時間＝金錢）

達到物質與心靈上的「富有」，邁向財富自由之路！

如果老是覺得這個不夠、那個不夠，這就是一種「貧窮」的狀態，真正的富有指的是「物質和心靈都有餘裕」。只要能養成書中所介紹的習慣，自然就能吸引財富，達到真正的財富自由。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九