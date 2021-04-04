【專訪】《去年火車經過的時候》導演黃邦銓：隨著綿延的鐵軌，展開一場漫漫追溯之旅

採訪：宋明珊、陳璿如、簡妤瑄、王映婕｜撰文：陳璿如、宋明珊

《去年火車經過的時候》記錄的是黃邦銓的一趟旅程，當年他坐火車時以底片相機拍下窗外掠過眼前的房舍，隔年再拿著照片一一登門拜訪，尋找這些房子的主人，與他們開啟對話：「去年我搭火車經過你家時拍了這張照片，那時的你在做什麼呢？」簡單的問句與相片勾起回憶，隨著綿延的鐵軌，展開一場漫漫追溯之旅。

上部作品《回程列車》的旅途橫跨歐亞大陸，這次《去年火車經過的時候》將鏡頭轉回台灣，同樣以旅行、底片、回憶為基調，表面上記錄的是一幀幀台灣鄉間風情，實則延續其影像創作中對於時間的深刻思考。本片曾榮獲法國克萊蒙費宏短片影展實驗競賽首獎、台北電影節百萬首獎，並入圍多項國際影展，更於本屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）同時入圍台灣與國際兩項競賽，一路上的收穫可謂十分豐碩。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《去年火車經過的時候》

搭火車錯過的風景，成為靈感來源

連兩部作品都以火車作為重要元素，不禁令人好奇：黃邦銓對於這個交通工具是否帶有執著？對此，他表示一切其實都是剛好，火車與他想呈現的題目最貼近。若這部片選擇以汽車展開旅途就不對了，因為車子可以自己操控、想停就停，但「火車沒辦法自己控制，過了就是過了，有種殘酷的感覺。」就像時間一樣，是一直在往前的。

談起本片的靈感來源，黃邦銓憶起過去在歐洲搭火車的經歷，除了好奇田野中一棟棟小房舍的主人之外，也對搭車途中風景的消逝感到有趣。當你坐火車看到一個很心儀的風景，「有片雲剛好飄過來，同時有道光灑下成為完美構圖，正要拍照，可下一個瞬間火車往前移，就再也無法回頭。」風景錯過就沒了，他卻抓住了這種感覺，在心中埋下創作的雛型。

對於旅居法國的黃邦銓來說，之所以選擇在台灣完成本片，是因為當時恰好回台進行前一部片的後製，有個空檔就順便將想法實現。他為自己的火車之旅設計了繁瑣工序，每拍一張照片就以手機的GPS記下經緯度座標和時間，同時注意行進方向是南下還是北上；由於底片機拍攝不會有檔案編號，還需留意每張照片的順序，以免洗出來之後全部亂掉。最後，他環島兩三圈，拍了快三百張照片，回去再把記下的經緯度全標上Google Map，與照片交互對照。留下來的紀錄之細緻，他笑稱「可以把那個地圖給你，你跟著點跑，就連搭火車要坐左邊還是右邊都能知道。」

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《去年火車經過的時候》

每個東西都有它該有的樣子

談及「時間」何以成為創作核心，黃邦銓的答案便不再是剛好或恰巧，而是十分肯定的敘述：「在所有藝術中，影片跟音樂是最能表達時間的藝術形式，所以我覺得當你使用這門藝術時，就要考慮到時間。」他認為現在大部分的創作者或觀眾，大多傾向討論影片的內容，著重劇情和議題，很少探討「時間」。但對他來說，「時間」在影片創作中至關重要，「不然如果你想講故事可以寫小說，想報導議題可以寫文章，不一定要拍片。」

他接著解釋，自己的作品常與旅行相關，是因為很喜歡「初次性」的東西，也因此不太被按劇本走的劇情片所吸引，「我做任何創作都不想有任何彩排，希望保留和人當下第一次接觸的感覺。」他說，影片的力量很強大，的確可以用來講故事，但「不是一定要這樣做，且這樣做其實會令這門藝術喪失很多特質，這很可惜。」他確信，如果《去年火車經過的時候》先勘過景再拍，最後的成品一定會大不相同。

黃邦銓的作品通常予人偏向感性層面、開放式的感受，但有趣的是，導演曾在其他訪談中提及，自己在創作時大多是以理性的方式在思考。「理性不是指我一定要思考到鉅細靡遺，或是非常符合形式、有稜有角，我覺得理性思考是指『每個東西都有它該有的樣子』。該有的樣子出來後，就會覺得對了。」藉由創作，讓事物回歸它們該有的模樣，這也仰賴創作者基於直覺的判斷。那一年，列車沿著回憶行進，底片記錄下旅行，開展出關於時間的風景。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供

在創作的路上，我不是導演

對於紀錄片導演這個稱號，黃邦銓也有自己的想法。「我覺得導演必須跟字面上的意思一樣，必須指導演戲或團隊，但我並沒有指導任何人。對我來講，我比較像是創作者，而不是導演。」撇下了導演頭銜，他繼續點出現今影像創作常有很重的包袱，因為商業的考量，導致劇情片通常必須要有一個公式，例如每部片通常是一個半到兩小時、對話鏡頭不能超過180度線等等限制；而紀錄片也同樣有它的包袱，可能是報導議題的使命，或要肩負社會責任。

但自稱創作者的黃邦銓，顯然希望避開這些包袱，以藝術創作來看待自己的作品。他進一步解釋，不管是劇情、紀錄或是其他類型的片子，回推到最原點還是影片，而影片屬於藝術創作。「要判斷一個東西是不是藝術創作，就是去想：它會不會影響人類的生存條件？像現在武漢肺炎，你沒有紀錄片不會死，所以紀錄片算是藝術創作。」

在《去年火車經過的時候》之後，黃邦銓已完成了另一部作品《天亮前的戀愛故事》，和林君昵導演共同創作，拍攝日治時期的台灣作家翁鬧的故事，在克萊蒙費宏短片影展首映，並於2020年台北電影節與台灣觀眾見面。再接下來的行程，原本準備拍攝東京奧運，卻因疫情而延期，但他仍舊看得很開，覺得延期也能成為影片的一部份，「就放進去吧！我沒有一定要怎麼樣，它怎麼發展就怎麼拍，就當在順便學日文！」談起行程的變動，語氣依然輕鬆隨意。看來，即使是面對人生，黃邦銓還真的一樣頗能享受這些不按劇本走的各式小意外。

活動資訊

名稱：2021台灣國際紀錄片影展

日期：4月30日至5月09日

地點：台北新光影城｜光點華山電影館｜空總臺灣當代文化實驗場C-LAB

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航