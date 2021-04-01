面對西方社會種族歧視，別再當個被規訓的「啞」洲人

文：黃亭茹（政大傳院學生）

在3月16日發生了驚人的亞特蘭大按摩院槍擊案，兇手為21歲白人男性羅伯特・艾倫・朗恩（Robert Aaron Long），其接連在三家皆為亞洲按摩店進行槍擊射殺，共造成8名女性死亡，其中就有6名為亞裔；這6名亞裔之中又有4名為韓裔。

被捕後朗恩聲稱其是患上「性成癮」，故想要「射殺掉這些讓他產生欲望的罪惡之地，一切並無關乎種族。」負責此事件的調查人員補充：「朗恩熱愛上帝和槍枝」。

「感受的共同體」：華人的共感

從以前的歷史作為梳理，西方「白人種族主義」一直是大為盛行的趨勢，借助其自身軍事力量、經濟、文化到五官深刻且人高馬大的容貌，以殖民、侵略的方式深入世界各地，把「亞洲」視為「較為低劣的民族」。

此「白人至上」的意識形態，透過各種傳播媒介灌輸進入我們的潛意識，漸漸成為統一的價值觀，抑或世界觀。最明顯的例子則是美國好萊塢以西方觀點、美式英雄與個人主義的觀點，一步步地灌輸世界所有的觀看者，使我們容易落入「以西方觀點進行自我投射，甚至是自我歧視」的圈套。

是不是很多人在所謂的「白人」面前會感到自卑且弱小呢？

對的，筆者承認「以前的自己」的確如此，如同上述所說的「以西方價值觀來檢視自己的所有價值觀與行為。」雖然極不願承認，但我相信大部分的台灣人和「以前的我」都擁有這樣的「共感」。

舉目所及的例子：許多台灣人在出生之後馬上取一個英文名字，台灣可算是亞洲當中最愛取英文名字的國家了吧！反觀，西方人會在出生之後就取一個中文名字嗎？肯定不會。再者，最常見的是「糾正他人的口音不『標準』」。標準為何？不就是以「西方」，抑或是「美式英語」為「台灣人應該學會的英語腔調」。反觀，我們會糾正「外國人」說中文的口音嗎？倒不是，反而還會稱讚他們說中文講得真好。

仇亞比例快速攀升

華人在美國仍然屬於少數族裔，隨處可見的種族歧視可說是不勝枚舉。

隨著近年新冠病毒（COVID-19）的大肆盛行，使得西方國家「仇亞」的比例急速攀升，甚至是亞洲國家之間也會有歧視的問題。在此以近年興起的非營利組織《Stop AAPI Hate》的數據為參考數據（該中心注重美國對亞裔美國人和太平洋島民的仇恨和歧視事件；成立於2020年，是為應對COVID-19流行病對亞洲社區的種族主義襲擊而成立的）。

以下以「亞裔被歧視」的類型區分，以總數近4000的被訪者中：以「形式」來說，verbal harrasment / Name Calling 佔68.1％為最高比例，再以亞裔之間的「種族」區分的話，Chinese（中國人）則佔了高達42％的比例；以「性別」，女性被歧視的比例超過男性的兩倍，女性為68％，男性則為29％；而以「年紀」，18－45之間的年紀占較高的比例。

以美國為例，發生最多歧視案件的州以加州為首，共發生了1691件歧視亞裔事件，佔總數的45％，排名第二是紐約。

且根據英國倫敦警察廳（London Metropolitan Police）的資料，2020年6月至9月間，針對東亞移民的仇恨犯罪發生超過200起，比前一年高出96％。

「拜登－沉默即共犯」：沉默即是平庸之惡

在槍擊案發生之後，正逢3月21日為「消除種族歧視的國際日」，現任美國總統拜登（Joe Biden）即在聲明中說：「仇恨在美國沒有安全港。它在世界各地都不應有安全港。我們必須聯合起來阻止它。」

再者，拜登還說了：「作為美國人，把我們團結在一起的核心價值和信念之一，就是反對仇恨和種族主義；儘管我們承認，系統性種族主義和白人至上是長期困擾美國的醜惡毒藥，但我們必須改變在我們國家允許歧視的法律，我們必須改變我們的心態。」

筆者認為上述拜登總統所說的話是非常值得讚賞的，美國長期以來種族歧視事件層出不窮，社會陋習仍然存在，更多的民眾選擇視而不見。

令人難過的是，許多亞洲人在異地選擇當「啞」洲人，對於歧視、霸凌、騷擾等往往不去追究，正是符合亞洲倫理道德的「正確觀念」：「從小被教育要聽話、保持沉默。」

而西方人往往看中「亞洲人習慣容忍」的特點加以攻擊、謾罵，加上從小被灌輸的「做人處事的道理」，「大事化小，小事化無」、「忍一忍就過了」、「聽話就好，不要有意見」，這些觀念我們著實耳熟能詳。

但現今的種族歧視已經如此嚴重且到荒腔走板的程度了，難道我們還不願站出來為自己發聲嗎？若我們寧願持續當個「啞」洲人，在這個弱肉蠶食、充滿種族主義的西方社會下，亞裔只能繼續以委屈的低姿態當著「被歧視的少數族裔」。這樣的聲稱也招致大量的批評，

「沉默與發聲：不該成為集體之惡」

沉默是二十世紀政治哲學家漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）所言的「平庸之惡」，沉默等於放棄了發聲的權利。

沉默的不正當，為發聲提供絕對的道德基礎，發聲作為一種人皆該盡的義務，總比沉默好。鄂蘭提出的「平庸之惡」，原意並非批評人在面對不公義時沉默，而是批評人拒絕獨立批判思考，將判斷力拱手讓予其他人。

在此不是說「沉默」這個行為就是不好，若沉默時是在思考，避免盲從且隨波逐流發聲，那「沉默」即是應該經歷的過程；在此的「發聲」也不是說人們應毫無脈絡的盲從發聲，那麼說出口的話也將成為無意義的舉動，故此「發聲」是必須經過獨立思考，且為自身與事件做出判斷的行為。

「沉默即是共犯」，切實地對應了漢娜鄂蘭所說的「沉默即是平庸之惡」，這社會上有大多數的人選擇以冷漠、消極、置身事外的態度面對「看似無關己要的事件」，只顧私利、討厭混亂、抑或「活在自己的世界」的人們即是通篇所指的「平庸之惡」之中的一員，甚至可以用「搭便車」來形容。

這些人運用大量他人努力抗爭所爭取、獲得而來的權益來享受當今自身生活，而不願作出任何的付出，看似沒有做任何傷天害理的事件，但你們共同「集體的沉默」即是最大的惡。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「厭女情結」：西方社會易把亞洲女性「性慾化」

自古以來，西方社會往往對亞洲女性施以「性慾化」的投射，長期「對於亞裔的迷戀與性慾想像」加上「種族主義」，兩者合而為一則造成了此次的事件。

若說兇手朗恩是因為單純的「性成癮」而射殺8人，筆者是無法相信這種去脈絡化的解釋。1875年的《佩吉法案》所引起極大的社會輿論，則是因為當時的亞洲女性被毫無理由地冠上「妓女」稱號，可看出「西方觀念」對於亞洲女性的「迷戀」與「性慾」是深根於文化當中的。

除了《佩吉法案》，從幾世紀前的「電影事業」也能看出端倪。如第一位美籍華人好萊塢影星「黃柳霜（Anna May Wong）」，其被要求演出的角色幾乎皆為「風舞翩翩且性感的『歌女』、『妓女』」，竭盡所能地把亞洲女性當作「性慾的客體」。

不只以前的電影，現今仍可以看到許多的西方電影情節中「白人男性去『亞洲按摩店』享受著多位亞洲女性的簇擁，抑或磨蹭，表情與動作充滿性暗示，且通常穿著火辣」，我們是否不會去注意到這樣的情節？這些情節一再地證明了西方社會對於亞洲女性的「厭女」、「迷戀」、「性慾」和「種族主義」的相互交織，還是我們也都被西方的意識形態所灌輸，甚至進行自我投射呢？

身為亞洲女性，當然是以極不樂觀的態度面對此事件。

此事件純粹以「性癮」來解釋兇手的犯案動機，更是忽略了美國社會最基本的結構性問題，包括移民、種族主義、厭女主義、槍枝機械管制等等的問題交織。這些結構性問題若遲遲不解決，美國只會一而再、再而三的發生此類種族槍擊事件，尤其新冠肺炎的盛行，加上美國前總統川普（Donald Trump）一再呼籲的「中國病毒」（Chinese virus）所不斷煽動種族歧視，使得反中情緒一夕之間更加高漲。

亞洲女性往往是夾雜在父權與種族主義之間的族群，容易忽略到這群人的聲音。由此得知，身為亞洲人的我們，不僅自身必須先擁有性平意識，也應在充滿異鄉人的西方社會，找到適合自己的步調與生活方式，不需時時刻刻以西方觀點檢視自我。

對於新一代的年輕人來說，美國仍然是嚮往之地？

當今的美國社會對於台灣的年輕人來說，抑或是全亞洲的年輕人來說，未免會有些怯步。在此舉好幾個筆者身邊朋友的案例，大多數朋友都經歷過在美國街頭上「公然」進行口頭上的種族歧視。例如：「Where are you from? Get the fuck out of our country！」、「Hey, CHINK!」抑或故意在旁邊咳嗽：「Corona!」

上述的例子比比皆是，幾乎每一個去過美國的人們都經歷過種族歧視，只是有口頭與行為上的區分而已。

令人畏懼的是，為什麼這樣的「公然種族歧視」可以成為我們的「日常」與「習慣」呢？許多朋友告訴我：「習慣就好了」、「不要理他就沒事」等等消極的處理態度。

雖然無法改變西方社會必定有不少秉持白人至上的種族主義的人們，但身為「長期被壓迫」的亞洲人，我們更應在關鍵時刻「說出自己的聲音」，不管他人是否支持、理解抑或反對，我們都該為自己的權益發聲，而不是一味地「逃避」這樣明顯的社會問題，繼續活在自己的小泡泡當中。

亞洲人因長期被「規訓」成當個「啞」洲人，所以往往在被口頭騷擾時不敢回擊。但筆者相信，若你能夠勇敢回擊對方的歧視性語言，大部分的情況下對方也會識相地離去，畢竟你我都深深地了解，「種族歧視」是一個很明顯的錯誤觀念與行為。

當今美國社會已不在是亞洲「所有」年輕人的夢想之地，而是充滿種族歧視的世界霸權。若美國還未學到教訓，不斷有不同族裔的人們一個個的出來抗爭，代表著這個國家長期以來建立的「充滿多元種族與包容的夢幻國家」早已破滅。這樣的情況也將帶來不同族裔的畏懼與怯步，且失去他國對於美國的想像，故希望現任拜登總統所提出的聲明，能夠努力實踐於美國社會當中。

關心社會是人的根本，不應等到這樣的問題波及到你自身，「才想到要站出來為自己發聲」，到時這些問題已經深根於社會，難以解決了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航