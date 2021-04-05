《電影道具大師設計學》：魏斯安德森的奇幻國度能實現，道具的細節與巧思必不可少

文：安妮．艾特金斯（Annie Atkins）

第三章

祖部羅卡共和國

哥利茲（Görlitz）十分鄰近德國最東部的邊境，製作《歡迎來到布達佩斯大飯店》時，我們只需要走過一座小木橋，就可以去波蘭吃午餐。但我們很少這樣做，因為我們只有一個冬天的時間，就得將整座城鎮改造成魏斯．安德森（Wes Anderson）虛構的「祖部羅卡共和國」，時間並不算太充裕。

《歡迎來到布達佩斯大飯店》九月下旬在柏林的巴貝斯柏格製片廠展開前置作業時，我們還不清楚哪些工作人員要和導演一起去哥利茲，哪些人要留在原地。我本以為我會待在柏林，只有攝影組和各部門的負責人會過去。

當時我認為待在城市裡比較方便，可以快速取得各種製作素材。更何況，平面設計師通常不需要待在佈景旁邊。但在柏林待滿一個月之後，我們收到製作部門的通知，要整個團隊收拾行囊準備前往東部，整個製作期間都會待在那裡。我們所有人，包含劇組和演員，全都要前往哥利茲，將那裡當作我們整個冬天的家。

哥利茲在二戰期間沒有遭到炸彈攻擊，因此當地大部份美麗的裝飾藝術建築至今仍然屹立不搖。亞當．斯托克豪森是這部電影的藝術總監，他準備將小鎮上那座宏偉但老舊的百貨公司改裝成布達佩斯大飯店的內部，我們美術部的辦公室也將設置在裡面。

這真是十分特殊的工作現場，美術部門在樓上，而電影就在樓下開拍，大樓的夾層結構還讓我們可以俯視樓下的一舉一動，我們一邊在樓上製作假的指紋樣本，一邊聽著樓下傳來警匪追逐的槍聲，感覺非常奇怪，而且非常超現實。

祖部羅卡共和國是一個虛構的國家，這也表示我們不能像在真實國家拍攝時，參考某些真實的官方文件來製作出複製品。以前，如果要用到國旗、護照、紋章、郵票和鈔票，我們通常都會去尋找現有成品，加以翻新，或參考做出複製品。但這一次，我們從劇本得知祖部羅卡共和國的官方貨幣叫做「克魯貝克」，而我們必須憑空設計出來。

這種故事所需要的原創素材數量非常龐大，我一讀到腳本，就知道我不可能自己一人製作所有的平面設計。除了腳本中提及的平面道劇之外，搭景師安娜．平諾克（Anna Pinnock）也列出了她要用於佈景的製作物清單，其中有成千上萬的辦公室文件、飯店帳本、木箱上的文字等等，這些東西不一定會在腳本中被提到，但卻是拍攝的必備裝飾。

在我們的製作清單上，有將近四百種不同的物件，必須在接下來幾週之內設計並製作完成。我們顯然還需要招募另外一位助理平面設計師，也幸運地找到了莉莉安娜．蘭布里夫，她曾在德國當地和許多個虛擬世界中，製作過各種類型的當代電影。在哥利茲的第一天，我們和莫莉與米格爾這兩位助手，一起在五樓佈置好我們的小小平面工作室，然後開始工作。

為魏斯．安德森的電影作設計十分令人興奮，我以前從來不曾與這樣一位充滿個人風格的導演工作，能幫助他將想法化為實物既是一種榮譽，也是一種挑戰。雖然每件道具都參考了歷史物件，但它們也都必須根據鏡頭、故事，以及他的視覺風格進行調整。他會試拍我們為他製作的每一件作品，然後讓我們修改每一個設計，直到這些道具在真實的東歐和虛構誇飾的祖布羅卡共和國之間，取得恰到好處的平衡。

我們花了比其他電影更多的時間來發想每一件作品，幸好我們也有比較多準備時間，開拍前三個月我就開始準備這個案子，以前通常只有六週的籌備期，相較起來，這樣的時程安排真是一種奢侈。

寒冬裡在哥利茲這偏遠的小鎮待了一陣子之後，生活突然成為了藝術的仿擬，我們都身處在這龐大無邊的「魏式」國度裡，生活在半是想像、半是現實的世界中。劇組成員都住在一間可以俯瞰邊境河流的飯店，也就是說，我們住在德國，但從臥室的窗戶往外望，就能看到波蘭。每個清晨，我們都走路去工作，穿過一片高大的森林，來到市中心。十月中旬下起了第一場雪，十二月初，第一個耶誕市集便開放了。

飯店房間沒有廚房，但還是可以自製冷肉和乳酪拼盤來吃，所以我通常會在週六早上出去買食物和雜貨，排隊結帳時，有時前面站的就是男主角雷夫．范恩斯（Ralph Fiennes）或比爾．莫瑞（Bill Murray），這種感覺真是奇怪。我們製作的道具和美術部門改造的建築物越多，現實和虛構之間的界線就越模糊。正式開鏡要等到一月份，而耶誕節的前幾周，我們便已經準備得非常充分，因此耶誕假期一到，我就立刻飛回愛爾蘭的家，幾乎整整一周都在睡覺，因為我知道，接下來到三月底結束拍攝之前，我們都會忙得不可開交。

門爾德斯甜點盒

《歡迎來到布達佩斯大飯店》所有發生於一九三〇年代的故事中，幾乎每一個場景都會出現門爾德斯甜點店的粉紅色盒子。道具管理員羅賓．米勒用請柏林一家專業製盒工廠幫我們做出數百個空盒，莉莉則與絹版印刷師聯絡，讓他們用亮紅色墨水在每個盒子外面印上圖案。而所有的圖案都是手工繪製，店名「MENDL’S」（門爾德斯）由我們的插畫師負責，其餘的小字和線條則是我自己來畫。這些手繪稿都沒有經過電腦拼字檢查，而我偏偏不小心在法文字「pâtisserie」（甜點）上多寫了一個「t」，直到拍攝進行到一半時，才被其他人注意到。

在主角道具上犯了這麼明顯的失誤讓我我很慚愧，尤其是當時好幾百個盒子都已經入鏡了。後來製作人也提出了十分務實的解決辦法，錯字會在後期製作中被修掉，至少在任何觀眾能清楚看見的盒子上。

過了幾個月，當電影上映之後，門爾德斯甜點盒的仿製品開始出現在網拍平台eBay上。其中一些和本尊非常接近，但畢竟盒子上的紅色和粉紅色都是我們特別調過的，緞帶也是特殊材質，很難仿製得完全一模一樣。無論如何，我們至少可以確定的是，電影畫面裡出現那些盒子絕對是我們親手製作的真品──因為我多寫了一個「t」。

Photo Credit: 商周 門爾德斯甜點盒

祖布羅卡共和國的郵票

據劇本描述，獄中大老路德維的越獄指南是一份既簡單又極為詳細的地圖，還有城堡建築群的平面圖，飯店總管葛斯塔夫還對其中展現出的藝術性發出一番讚嘆。當我們在劇本上讀到這張圖片擄獲了主角的注意力，這就是一個非常明確的訊號，表示這張地圖可能會在電影中獲得一個特寫鏡頭，因為電影人物很少談論平面設計。

這座監獄的外景是在德國薩克森（Saxony）的克里斯坦堡（Kriebstein Castle）拍攝的，內景則在齊陶（Zittau）的一座廢棄的監獄裡。在電影製作的世界中，本就很常使用兩個不同的場地來拍攝劇中同一座建築的內外景。因此，我們要畫出路德維的地圖，就要分別研究外景團隊拍攝這兩個地點的照片，並回溯劇本中角色們的對話，對白中搭配了許多喜劇元素，同時詳細描述了監獄的結構，包含圍牆上的鐵絲網、所有的門、通風口、鐵窗，還有七十二個守衛在樓下、十六個在塔內，他們與下方那滿是鱷魚的護城河之間，則相距三百二十五英尺高。

地圖的背面也需要設計，因為劇中的這張圖是被畫在一個信封內層。如果我們要做出信封，就需要做些信封上的標籤，標籤需要郵戳，郵戳則要搭配郵票，而一個虛構國家的郵票上，還需要一位虛構的國王。祖部羅卡共和國的國王長什麼樣子呢？雖然劇本沒有提到，但他還是必須以某種形式存在電影中。郵票上的木雕圖案是由我們的插圖畫家珍繪製的，靈感來自德國總統興登堡（Paul von Hindenburg）的一張舊照片，他蓄著大大的翹鬍子，符合史實。

Photo Credit: 商周 祖布羅卡共和國的郵票

Photo Credit: 商周 獄中大老路德維的越獄地圖

書籍介紹

本文摘錄自《電影道具大師設計學：偽情書、假電報與越獄地圖、電影道具平面設計；置身電影幕後，一窺平面道具非凡而細緻》，商周

作者：安妮．艾特金斯（Annie Atkins）

譯者：劉佳澐

【作者介紹】

安妮．艾特金斯，專職電影平面設計，設計作品包含史蒂芬．史匹柏的《間諜橋》、魏斯．安德森的《歡迎來到布達佩斯大飯店》、陶德．海恩斯的《奇光下的秘密》等好萊塢電影。她來自英國威爾斯，現居愛爾蘭都柏林。

【本書特色】

一本精緻的道具製作工藝之書

Photo Credit: 商周

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航