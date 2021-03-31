NCC通過華視上架52頻道、約124萬民眾可收看，華視：3年內員工擴編至400人

《中天新聞台》去年因執照到期申請換照遭國家通訊傳播委員會（NCC）駁回，執照於去（2020）年失效後，頻道52空頻至今。NCC於今（31）開會決議，許可中嘉集團所屬等12家、聯維、寶福及南國等系統經營者，上架《華視新聞資訊台》作為遞補。這幾家系統業者合併總計全台約124.5萬觀眾，市占約25.58％。

NCC發言人翁柏宗表示，華視也向該單位承諾財務會尋求新的收入，並在未來3年內將員工總數擴增至400人。

全台約124.5萬觀眾可在52頻道收看，異動前5日需連續跑馬通知訂戶

根據NCC今日發佈的新聞稿，決議許可中嘉集團所屬吉隆等12家、聯維、寶福及南國等系統經營者頻道變更涉第52頻位替補《華視新聞資訊台》案。

NCC說明，中嘉集團所屬吉隆等12家與南國有線電視，係以新增頻道方式，將《華視新聞資訊台》新增至第52頻位；聯維、寶福系統則是將《華視新聞資訊台》，由第130頻位移頻至第52頻位，並由免費頻道改為基本頻道。

NCC表示，因涉頻道異動，該會已要求中嘉集團所屬吉隆等12家、聯維、寶福及南國等系統經營者應依據有線廣播電視系統經營者定型化契約等相關規定，於頻道異動前5日以書面或連續5日於該頻道跑馬5日讓訂戶知悉，以維護消費者權益。

《中央社》報導，NCC今天通過15系統申請《華視新聞資訊台》遞補52台案件，總計全台約124.5萬觀眾，市占約25.58％。

根據NCC資料，華視目前旗下有5個頻道，包括華視主頻、華視教育體育文化台、華視新聞資訊台、國會頻道1台與國會頻道2台，這5個頻道都可以上架有線電視或中華電信MOD。

華視允增加收入、擴編員工，另一角逐對象為台視

《Nownews》報導，針對外界對華視的質疑，NCC副主委、發言人翁柏宗今天回應，華視向NCC承諾，財務方面會尋求增加廣告收入、新媒體收入，並會爭取例如文化部等公部門的奧援。奧援財務如果涉及公部門預算，就會交由立法院審議；自律部分，目前已引進3位公評人、簽訂新聞編輯室公約，以落實媒體的獨立專業自主；人力部分，目前約有160幾位同仁，第一年會增加197人，未來3年內會把員工總數增至400人。

翁柏宗也強調，針對外界對華視的財務等方面質疑，委員會也做成決議，請華視盡速提供營運變更書；此外，華視明（2022）年就要申請換照，因此明年8月30日就會進行評鑑，就會再去檢視華視的營運計畫。

《中央社》報導，目前另一個角逐52台的頻道則是台視，申請系統包含台北市北都數位、新北市全國數位、花東地區的洄瀾、東亞、東台、東台有線播送系統，以及澎湖縣的澎湖、金門縣的名城、連江縣的祥通等，以及台固旗下5系統，用戶數約80.9萬戶。不過，其餘包含凱擘集團等在內的35系統都還沒有送件。

業界分析，華視通過在意料之內，但是年代集團董事長練台生旗下系統申請台視，「泛富邦集團」的台固媒體也送出台視。如果台視後續審查通過，由於台視提出的商業條件比華視更好，預計可能會有更多系統送件台視，不過，系統業者也還在觀望NCC態度。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範