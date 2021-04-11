《我們必須去》：詭異的棺材超買記，多出來的那具原來是為他準備的！

文：王立楨

【方向與命運 張蜀樵少校】

民國三十八年初開始，中華民國政府在國共內戰中連串潰敗。北平與天津在一月間相繼失守，二月底一艘剛由英國返國的重慶號巡洋艦叛變投共。三月初林彪所率的一股共軍順平漢線南下直抵長江北岸。四月中旬國軍由首都南京撤出，四月底太原被共軍攻陷，五月底上海淪陷。六月初青島淪陷，宜昌及南昌陸續於七月中旬淪陷。

這些城市相繼淪陷的同時，國民政府高層開始把軍隊撤往台灣，以便保全實力。空軍因為本身機動性就很強，所以在當年七月底的時候，已將大部分的兵力進駐到台灣的各個機場，並開始由台灣對大陸的中共據點進行攻擊，以掩護海、陸軍部隊撤退。

當年八月底，國防部有情報指出，中共在杭州灣出海口處、舟山島對面的大榭島附近聚集船隻，似乎企圖對舟山島上國軍進行攻擊。因此國防部下令空軍總司令部在八月二十七日上午派出四架B-24前往該處，炸毀那些聚集的艦艇。

解放者新竹起飛

當時B-24所屬的八大隊駐在新竹空軍基地，大隊長張培義上校接到總司令部下達的命令後，決定讓三十三中隊與三十四中隊各派出兩架B-24來執行這項任務。

三十三中隊所派出的兩架飛機是秦龍藻少校機組，及另外一位至今已無人記得機長名字的機組。三十四中隊則派出了張蜀樵少校機組及劉牧雲少校機組，而張蜀樵少校則受命擔任這四架飛機的領隊。

八大隊剛進駐新竹機場時，跑道僅有五千餘呎長，這個長度無法讓B-24在掛滿炸彈及滿油狀況下起飛，因此必須先以空機飛往台南機場，在那裡加油掛彈之後，再從台南起飛執行任務。

四架飛機的組員於二十七日清晨五點在新竹基地接受任務提示，然後於六點以每三分鐘一架的間隔，由新竹起飛前往台南。

B-24是美國統合飛機公司（Consolidated Aircraft Corporation）在二次大戰期間所製造生產的四引擎重轟炸機。中華民國空軍在美國的〈租借法案〉下，於民國三十三年獲得四十架此型轟炸機，並由八大隊派到美國受訓的組員將這些飛機由美國飛回國內。

臨界點離地

當天那四架B-24在上午七點之前抵達台南，落地後地勤人員立刻開始加油及掛彈作業。劉牧雲回憶，每架飛機都在彈艙內掛了八枚五百磅炸彈，同時因為由台南到大榭島的航路規劃，單程距離就有四百五十餘浬，來回近一千浬的長途飛行所需要的燃油也是相當可觀，因此在地面作業期間，幾位飛行員就專心根據當天的氣溫、風向、風速、氣壓及飛機的重量，來計算起飛時所需要的跑道長度。

秦龍藻與張蜀樵是空軍官校八期的同學，兩人雖然不在同一個中隊，仍然來往的很密切。秦龍藻記得那天在張蜀樵算完起飛跑道長度時曾對他說：「多緊湊啊，今天任何一個狀況稍微改變一點，氣溫高一點，風速小一點或重量重一點，飛機就可能飛不起來了。」

秦龍藻自己計算的結果與張蜀樵大同小異，飛機都是在臨界點離地。這種情況下，飛行員在達到起飛決定點時，必須迅速根據飛機當時的狀況，來決定是要繼續起飛或是放棄起飛。不過，在軍中「誓死達成任務」的教條下，每個飛行員都是用盡方法，拼了命也要將飛機飛上天空去。

四架飛機在八點五十分左右才完成加油掛彈作業，那時距九點起飛的時間已經相當接近。因此等最後一架飛機宣布準備妥當之後，張蜀樵立刻通知所有飛機將發動機啟動，頓時停機坪上爆出一陣發動機啟動的聲音，隨著那震耳欲聾的聲音而來的是由發動機排氣管中所排出的白煙。

張蜀樵的飛機在四具發動機全部啟動之後，馬上滑出停機坪，對著跑道滑去，緊跟在後面的是劉牧雲的二號機，秦龍藻的那架飛機也緊隨在後。

張蜀樵將飛機滑進跑道後，將煞車踏緊，同時將四隻油門手柄緩緩推向前，整架飛機在四個螺旋槳快速轉動下不斷的抖動。張蜀樵注意著儀錶板上四具發動機的轉速及歧管壓力，等發動機的轉速穩定之後，便鬆開了煞車，飛機開始向前衝。

拉起，垂下，觸地

劉牧雲在後方見到張蜀樵的飛機開始起飛滾行之後，就將自己的飛機滑進跑道，把機頭對準跑道中線停妥。他緊踏著煞車踏板，而副駕駛將油門推上，全神貫注觀察前面那架正在起飛的飛機。等到前面張蜀樵的飛機抬起機頭，建立仰角飛進藍天之際，劉牧雲隨即鬆開煞車，讓自己的飛機也開始起飛滾行。前方張蜀樵的飛機已經離地，但是似乎沒有足夠的馬力讓飛機爬升，整架飛機在離地幾十呎的空中掙扎著前進。副駕駛金治能上尉將起落架收上，希望能減少一些阻力，讓飛機得到足夠的空速開始爬升，卻沒什麼用，飛機的空速始終在一百浬左右。

正在跑道上衝刺著前進的劉牧雲，也看出張蜀樵的飛機有問題了，他正在擔心張蜀樵能不能爬升之際，就見到張蜀樵飛機的機頭突然拉了起來，他心中暗叫不好，因為在空速不夠的情況下，貿然拉高機頭會造成飛機失速。

劉牧雲擔心的事真的就在下一秒鐘發生：張蜀樵的機頭拉起後，很快的就垂下；飛機的高度本來就不高，機頭垂下後幾乎是立刻觸地，摔在跑道頭的清除區外，機頭撞在地上，整架飛機機尾朝上的佇立在那裡。

看著張蜀樵的飛機幾乎是以垂直的角度摔在跑道頭，讓劉牧雲大吃一驚，因為他已經接近起飛速度，如果繼續起飛，他不確定是否能飛越過矗立在跑道頭的那架飛機六十餘呎的高度；如果他放棄起飛，也不知道自己能不能在撞到那架飛機之前停住。

此刻在跑道上等待起飛的秦龍藻將這一切看在眼裡，立刻知道一場不可避免的大災難即將發生，於是馬上通知塔台，要求派出救火車。沒想到塔台回覆竟是基地沒有消防設備，必須通知台南市的消防隊。他才想起空軍剛由大陸遷到台灣，許多設施都未到位。這下只有眼睜睜看著劉牧雲的飛機，對著張蜀樵已墜毀的飛機衝過去。

而跑道上的劉牧雲則在這一瞬間快速決定繼續起飛，因為此時飛機速度那麼大，放棄起飛的話一定會撞上那架飛機，在滿油、滿載炸彈的狀況下，後果可想而知；如果拼著起飛，或許還有機會飛越那架飛機高聳的殘骸。

飛機達到起飛速度之際，劉牧雲將機頭稍微抬起，讓飛機保持在離地五、六呎的高度，副駕駛也在這一刻很有默契地把起落架收起，飛機繼續貼著跑道以十呎以下的高度，對著那架摔在跑道頭不遠處的飛機衝過去。等到飛機快飛到跑道頭時，劉牧雲將駕駛盤稍微向後帶了一點，飛機的機頭抬起，幾乎是擦著墜毀那架飛機的機尾飛過。通過那架飛機殘骸後，劉牧雲將機頭再度壓下，讓飛機的速度再增加一些，然後才將機頭帶起開始爬高。

奔跑的方向，決定命運

張蜀樵的飛機機頭剛撞地時，一陣巨大的撞擊力讓副駕駛金治能上尉昏了過去，但他很快就恢復了知覺，然後幾乎同時聞到座艙中有強烈的汽油味，又看到機身油箱內漏出的汽油正大量的淋進駕駛艙。他趕緊先關閉飛機上的總電門，然後解開安全帶，這時他看到坐在正駕駛座位上的張蜀樵也醒了，於是兩人就一同由駕駛艙後方的緊急逃生門逃出飛機。

逃出飛機之後，兩人看到軍械員金大源上士正由飛機腰部的機槍口爬出，跳到地面，緊接著機工長李恭壽士官長也由前艙的緊急逃生門逃出。

機上一共有八位組員，駕駛艙裡面及後面的人均能逃出，可是前艙的轟炸員許聲芳上尉、領航員段宗虞上尉、通訊員劉伸中尉及見習飛行官楊明儒少尉等四人還沒逃出，於是張蜀樵跑到機頭附近，想看看能否將領航員座位上的半圓形航行窗打開。然而就在這時「轟」的一聲，機身油箱漏出來的油在飛機內開始燃燒，大家先是向後退，但是很快的機身兩挺五零機槍的子彈就被烈火點燃爆炸，子彈開始由機身內部向四方亂射。四位逃出飛機的人為了避免被流彈所傷，開始向四下奔逃。

「向四下奔逃」的說法真的很貼切：金治能向飛機的右後方跑去，金大源向飛機的後方奔跑，而張蜀樵及李恭壽兩人則是一同往飛機的前面跑。然而誰也沒想到這逃跑的方向竟然關係到這些人的生死存亡！

機身內的八枚五百磅炸彈在烈火燃燒下開始陸續爆炸，而飛機在設計時工程師曾考慮到底部會遭受地面砲火的攻擊，因此飛機底部就有裝甲設備，至於上部頂端部分僅只是薄薄的一層鋁皮而已。所以在炸彈爆炸時，主要威力是向機身上方炸開。而當時飛機是豎立的狀態，飛機的上方正是原來飛機的前方，於是往飛機前面跑的張蜀樵及李恭壽兩人就被炸彈爆炸時的威力及飛竄的碎片擊中殉職，金治能及金大源兩人則得以免於受難。

而劉牧雲起飛之後，先是圍著機場盤旋在空中觀察，當墜毀的那架飛機爆炸時，他在空中都可以感受到爆炸引起的空氣波動。他繼續在台南基地上空盤旋了半個小時，才接到大隊部傳來任務取消的命令，要他將炸彈拋棄在海面，然後返回新竹基地落地。

在台南的現場，秦龍藻將飛機滑回停機坪停妥，立刻找了一部車子前往失事現場。這時台南市的救火隊已經到達，但不知道飛機上是否還有未爆彈，因此僅能在支離破裂、仍在燃燒的飛機旁拉起封鎖線，並未接近飛機旁去滅火。飛機旁有兩塊白布蓋住的屍體，秦龍藻走過去將布掀開，看到僅僅不到一個鐘頭前還在與他聊天的張蜀樵，竟然已經魂歸天國。

秦龍藻在張蜀樵的身旁蹲了下去，握住那尚有餘溫的手，眼淚簌簌的流了下來，為的是剛離去的朋友，更為了這場在他看來是毫無意義而且骨肉相殘的內戰。

當天中午之前，八大隊已確知有六位同僚因飛機失事而犧牲，大隊長本想要馬上派一架飛機帶著參謀行政人員前往台南處理此事，但這時失事的飛機殘骸還在台南機場的跑道外，因此台南機場已關閉。八大隊的人只好從新竹開車前往。

Photo Credit: 遠流出版

棺材超買記

秦龍藻回憶起當天後繼發生的事，說出了一件非常詭異的故事⋯⋯

八大隊處理這件事的幾位人員到達台南之後，立刻分頭去處理該做的事，其中有位行政官的任務是替殉職人員買棺材。行政官在機場問了一位台灣籍的士兵，知道距機場最近的一家棺材店在哪裡，就自己開著車子去了。當時那位行政官想著只要帶錢就可以將事情辦妥，根本沒想到除了錢之外，還有語言的問題。台灣在光復之前所使用的語言是台灣話及日語，光復後才慢慢開始有人學國語，而那位行政官根本不會說台灣話，因此他抵達棺材店之後，無法與店家溝通。

店家於是找了鄰近一家雜貨店一位曾在上海待過的伙計來充當翻譯，那人雖然會說上海話，卻對於那位行政官的四川口音國語，聽得似懂非懂；至於行政官則是完全不懂上海話。這時行政官突然想到了秦始皇「書同文」的政策，聽不懂總看得懂吧，他立刻拿出鋼筆，在紙上寫下了「要購買六具棺材」。這麼一來大家都懂了。

不過店家的存貨不夠，只有四具棺材可以立刻送到機場。但店家告訴行政官另一家店鋪，距離也不遠，應該可以把所需的兩具買齊。

行政官急急趕到另一家店，這次他直接用筆寫下他的需求，這家店家不但表示可以馬上將棺材送到空軍基地去，而且因為是為了空軍殉職人員所需，他們可以打八折，以示對軍人的敬意。

行政官回到基地後不久，兩家棺材店就將所訂的棺材送到。行政官點貨付錢的時候，卻發現出了大問題。

第二家店送來了三具棺材。

行政官連忙表示只訂了兩具，但店家將當時他所寫的字條拿出來，指給他看上面寫的是「三」具。行政官一看瞬間傻眼，因為他自認為寫的是「二」，但是在那兩橫之間，不知是滴了點墨水，或是有人故意添了一點，因此看起來簡直就是「三」。

雙方為這事起了爭執，而因為語言不通的關係，還在機場找了會說台灣話的人來翻譯。一開始行政官還以為是不良商人想多做生意而做出的奧步，可是很快就瞭解對方並不是故意要坑軍人，店家也承認原因應該出自溝通不良，可是也強調：多出來的那具棺材他們可以不要收錢，但是絕對不可退貨。

行政官也表示他願意多付些錢，可是請店家無論如何必須將那具棺材抬回去，因為在空軍基地裡絕對不允許放一具沒主的棺材，那是非常誨氣的事。然而店家卻堅決表示「棺材」出門絕對絕對不可以退。

就在雙方無法達到共識時，擔任翻譯的人心生一計：店家不要打八折，而軍方按實價付兩具棺材的錢，然後將那多出來的棺材捐給當地鎮公所，供貧戶人家或無名屍使用。這是個雙贏的好辦法。

雙方對這個提議都沒有異議，於是原本看似無解的問題就輕鬆的解決了。

冥冥中這個故事不能結束

秦龍藻將這事告訴我時，還說了一句：這件事如果就這麼落幕，就不能稱之為詭異了⋯⋯

那位行政官當晚必須返回新竹，於是在晚間九點多獨自駕車由台南出發，開往新竹。也許是經過一天的忙碌，他是有些累了⋯⋯他在嘉義附近翻車，當場殞命。

那具多出來的棺材，其實一直都是為他準備的！

這件發生在七十餘年前的不幸事件，在歷史的洪流中並沒有引起太大的波瀾，除了那些殉難者的家屬之外，沒有太多人知道或記得這件事。我是在一九八八年去拜訪秦龍藻教官時，聽他說到這個詭異的故事，以及他當時是第三架飛機︱但許多細節他已忘記了。後來我在二○○三年於洛杉磯見到劉牧雲教官，他對我述說他一生中的幾件難忘的飛行事件時，竟然說出同樣的故事，同時表示他就是當天的第二架飛機。然而他也不記得這件事發生的日期，也不記得張蜀樵那架飛機上的組員姓名。

聽了兩位老人說了同樣的故事之後，我有了將這件事寫下來的念頭，但還缺少更詳細的資料，所以這個故事一直放在我的腦海裡。

到了二○一○年左右，空小校友會的秘書長何又新女士知道我在找這件事的資料，就帶我前往新竹空軍眷村去找八大隊的老人。結果還真有幾位老人記得這件事，其中一位老人告訴我，當時在隊上對這件事，出現了「真金不怕火煉」的說法︱這次墜機事件中僅有的兩位存活人士都是姓金。然而除此之外，他也不記得任何其他的細節。

又過了幾年，有一次前U-2高空偵察機飛行員蔡盛雄教官突然問我知不知道張蜀樵教官的事。當時我很奇怪，他怎麼會問我這個問題？沒想到竟然是張蜀樵的兒子張忠意託蔡盛雄找我，想請我將他父親的故事寫下來。張忠意是張蜀樵教官的次子，已繼承父志，也是中華民國空軍的飛行軍官，且是蔡盛雄在空軍官校的同學。我為這事曾與張忠意教官聯絡過幾次，然而在我們有機會見面之前，他就因癌症去世。

在過去三十餘年間，這件故事竟然三番兩次在各種場合下，由不同的人來告訴我一些不同面向的點滴，這使我感覺到冥冥中似乎有一股力量在推動著我，將這件事的經過記載下來。於是我在第一次聽見這個故事的三十年後，開始積極的尋找這個失事案件的完整資料。

終於在二○二○年春天，在一位朋友的協助下我找到了這架飛機的失事報告。上面寫著飛機失事的原因是因為天氣過熱，發動機無法產生足夠的馬力讓飛機爬升而導致失速。藉著失事報告上的描述，我彷彿看到了那架飛機失事的經過⋯⋯更似乎體會到張蜀樵在飛機因馬力不足而無法爬升時，心中的那股絕望與無助的感覺⋯⋯

張蜀樵及他組員的犧牲，看在一般人眼裡僅是一次「平常」的飛機失事，其實他們也真是在執行「平常」的任務時，因飛機故障而為國家犧牲了生命。在軍人的生涯中，保家衛國讓人民有個安定的生活環境是無可推卸的天職，在執行這個職務的過程中，有些人付出了終極的代價。而我們一般人在享受自由的環境時，卻少有人瞭解：自由是要付出代價的！

書籍介紹

本文摘錄自《我們必須去：駕駛艙視角的飛行故事》，遠流出版

作者：王立楨

似乎冥冥中有一股力量在推動著我

將這些偉大的飛行故事記載下來

讓英雄不被遺忘

本書作者王立楨是當今華人世界經驗最豐富、著作最權威的航太故事作家。身為航太工程師，他以嚴謹的態度持續蒐集空軍的歷史與飛行故事，被空軍飛行員推崇為「我們空軍的活字典」。

為了撰寫本書，他再度親自訪問許多當事飛行員、家屬、同僚，前往事件現場探訪當年場景，或與知情的目擊人士對談。

透過他的記載，原本可能消失的事蹟，終於能得到歷史的見證；原本無法解釋的命運，終於獲得今人理解。

美國的拉斯維加斯曾因為一位我國戰鬥機飛行員不顧自己安危的英勇舉動，免於一場燃燒彈在市中心爆炸的巨大浩劫！

一次墜機導致6人為國殉職，但當天竟有7具棺材送抵基地，多出的一具，到底是為誰預備？

一位出任務就沒有回來的缺席新郎，他留下的未婚妻卻在幾年後捲入一樁厄運，成為當年台美關係的焦點……

四位飛行員在海峽第一線攔截、牽制共機的時候，於自己油量緊急偏低之際，竟然發現敵機倍增……

本書都是當事人親口講述的傳奇史蹟，透過作者親切易懂的文字、完全正確的飛行術語及名詞加以呈現。這是真正的「駕駛艙視角的飛行故事」，彷彿就像發生在眼前。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九