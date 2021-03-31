美國公布年度人權報告：中國在新疆執行「種族滅絕」，台灣多位民選代表涉貪

編譯：吳宗宜

美國務院最新人權報告

美國國務院於3月30日發布了近200個國家的《2020年度人權報告》，這份報告依法每年都會進行更新，本年此報告特別針對中國對維吾爾族，以及俄國普亭（Vladimir Putin）政府對國內政敵的壓迫進行剖析。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在此人權報告發布會上說：「人權、自由和尊嚴是美國的核心價值，正如拜登（Joe Biden）總統所強調的：我們的外交必須從根植於美國最重要的民主價值開始，捍衛自由與獲得平等機會的權利、支持普世價值、尊重法治並以平等有尊嚴的方式對待每個人。因此，透明和問責是此過程不可或缺的部分，透過記錄世界各國每年的人權狀況，美國國務院為國會、公民社會、學界、社會運動者和世界各地的人們，提供客觀而全面的資訊，讓這些人在促進人權和政府問責方面都可以發揮作用。」

《2020年度人權報告》反映了各國在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）在全球大流行時所面臨的艱難挑戰。疫情肆虐不僅影響了個人的健康，還影響了他們安全享有基本人權和自由的權利。

布林肯對記者說：「人權的保護持續朝錯誤的方向發展，一些政府將武漢肺炎作為限制人民權利和鞏固專制統治的藉口。」

報告也特別針對俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的中毒案作出批評，在今（2021）年稍早，根據可信的報告指出，他遭俄羅斯聯邦安全局（FSB）的官員以神經毒素攻擊，而在他於治療結束返國後，又被普亭政府關押入獄。

中國暴政

報告中指出在過去一年，中國對新疆穆斯林維吾爾族和其他少數民族，執行種族滅絕（Genocide）與嚴重侵害他們人權的罪行。除了超過100萬的維吾爾人和其他穆斯林少數族群，被強制關在不受法律管轄的集中營外，另外尚有200萬維吾爾族人被迫在白天接受「再教育訓練」（re-educationtraining）。

這些仍在持續的罪行包括：強迫絕育（enforced sterilization）、強迫墮胎、以及實施更嚴苛的節育政策；對許多被法外拘留的人進行強姦、酷刑、強迫勞動；並對宗教或信仰自由、言論自由和行動自由實行嚴格的限制等。

根據《路透社》報導，4名中國公民記者因為採訪了醫療人員和公民，並於疫情在武漢爆發初期的封鎖期間，在社交媒體上公開了他們的報導，隨即在中國失蹤。報告也指出，在武漢肺炎議題上發表與官方聲明不同論調發言的學者，面臨中國政府的騷擾與監控，並有時遭到所屬大學和警方的直接干預。

在此報告中，首次將中國在新疆的行動歸類為種族滅絕和危害人類罪（genocide and crimes against humanity），美中關係因維吾爾族問題而持續加劇。早前，布林肯便表示他同意前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的觀點，即中國正在新疆實施種族滅絕和危害人類罪，中國對此則予以否認。

此報告寫道，直至2020年，仍有太多人在殘酷的條件下遭受​​苦難。在中國，政府當局對主要為穆斯林的維吾爾人實行了種族滅絕，並對該族及其他少數族裔實施了包括監禁、酷刑、強迫絕育和人權迫害在內的危害人類罪。

每年美國國會都會依法提交人權報告，報告涵蓋了近200個國家，而至今為止，新疆是該報告唯一曾提及「大規模拘留」（mass detention）和「任意或非法殺戮」（arbitrary or unlawful killings）字眼的議題。

布林肯說：「這些年度人權報告很重要，但是這當然還不夠，我們將使用更廣泛的其他政策工具，來制止這些對人權的侵害，並追究犯罪者的責任，包括對他們實施制裁。」

美國財政部於3月22日，對與新疆有關的兩名中國官員進行了制裁，北京隨後也對美國國際宗教自由委員會的兩名委員實施了制裁以作為報復。

去（2020）年1月19日，川普（Donald Trump）政府已明確聲明中國在新疆施行種族滅絕罪，而拜登在還未上任前，早在8月於其競選活動時，便表示將視中國在新疆的犯行為種族滅絕。

這份報告還批評了中國對香港民主運動的鎮壓以及缺乏言論自由，也提到了先前舉報武漢肺炎的吹哨者李文亮。

30日的報告是在布林肯與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和外交部長王毅之間，2+2外交會晤不到兩週之後發布。在阿拉斯加舉行的會議上，楊潔篪反駁了美國對中國侵犯人權的指控，並聲明華盛頓無權批評北京。

王毅上個月也在日內瓦聯合國人權理事會辯稱，美國對新疆的抨擊是一種誹謗，「基本事實表明，新疆從未發生過所謂的種族滅絕、強迫勞動或宗教壓迫。」

中國承認新疆存在集中營，但表示它們是應對極端主義所必需的職業技能培訓中心。

上週，中國還發布了美國年度人權報告，指責其對手系統性的種族歧視、槍支暴力氾濫以及對疫情不當處理已導致超過50萬人喪生。

過去一週，中國消費者抵制西方品牌的呼聲日益高漲，這些西方品牌，包括Nike和New Balance等公司因擔心強迫勞動而反對其產品使用來自新疆的棉花。

布林肯表示，「就像過去一樣，每年我們都會接受到許多國家的指責，認為我們無權批評他們，因為我們有自己的問題要解決，像是嚴重的系統性種族歧視問題。但是我們與他們的不同之處在於，美國將這些問題攤在陽光下，而不是掃到地毯下藏起來。事實上，這正是我們的民主與專制政體最大的不同之處。」

Photo Credit: AP / 達志影像

台灣人權狀況

報告中指出，台灣政府對維安武力保持有效控制，當局有效執行了禁止侵犯人權行為的法律，並起訴了做出侵犯人權行為的官員，包括捲入高額賄賂案的現任和前任立法委員。整體而言，台灣在大部分的人權領域堪稱良好。

然而在言論自由審查方面，中國政府透過對台灣公司在中的商業利益施加壓力，影響了台灣媒體的報導走向。

中國會禁止廣告商刊登廣告於曾發表對中國不利言論的媒體，對此，許多台灣記者指出，他們難以發布批評中國的報導內容。為懲罰那些批評中國政策或行為的台灣媒體，中國會對他們進行嚴格的入境審查或拒絕他們入境，另外中國政府駭客也針對台灣記者的電腦和手機進行網路攻擊。

去（2020）年11月18日，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）拒絕續發中天新聞的執照，這是自NCC於2006年成立以來，首度對新聞台做出不予換照的案例。

在過去的6年中，NCC依據廣播法規對該頻道的進行了23次罰款，共計罰款1150萬新台幣；NCC也指責中天新聞，持續未執行在2014年換照過程中的改善內部控制和自我監管改革等承諾。反對黨以及一些時事評論員則聲稱，NCC不換發執照給中天的決定是出於政治動機，是報復中天對執政黨的批評。

但另一方面，證據顯示中天新聞及其母公司旺旺集團（Want Want Group）旗下的其他出版刊物中，都有中國方面進行編輯指導及審查的痕跡，而中天新聞雖對行政法院就NCC的決定提出異議，但其仍於12月11日執照到期後停止於有線電視上播出。

報告也指出，一些法律學者和非政府組織（NGO）持續敦促，應將誹謗定為民事責任，但目前誹謗與公然侮辱在台灣屬於刑事責任，台灣記者須同時面臨網路霸凌和採訪對象威脅採取法律行動的風險。

2019年7月，旺旺中時媒體集團對英國《金融時報》（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）提出妨害名譽刑事告訴，顯然是為了報復她揭露了中國國台辦與旺旺旗下媒體往來一事。同時，旺旺集團也提告台灣國家通訊社中央社，因為其援引此報導。

而在貪污部分， 2021年截至5月，台灣政府已以貪汙罪起訴9名高級官員、59名中級官員、75名初級官員和18名民選代表。

1月份，最高法院維持對前交通部長郭瑤琪的貪汙判決，他被判處8年徒刑。郭瑤琪最初在2009年和2010年在台北地方法院的2次審判中被判無罪，然後在2011年高等法院的重審中被判有罪。

9月，台北地檢署指控現任民進黨立法委員蘇震清、國民黨廖國棟和陳超明，以及前時代力量立委徐永明涉嫌收賄，協助太流公司前董事長李恆隆重獲對SOGO連鎖百貨的掌控權，此外，無黨籍立委趙正宇也在另一起賄賂案中被起訴，這些案件均正審理中。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範