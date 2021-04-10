台灣藝術類科系申請指南：選藝術大學要有覺悟，未來職涯上可能「路窄人多」

台灣藝術類大學排名

台藝大仍居學生志願榜首，清華大學與竹教整併後成非藝大志願第一

台灣目前有三間國立藝術大學，分別是歷史最悠久的台灣藝術大學（簡稱台藝）、後新興成立的台北藝術大學（簡稱北藝）、以及台南藝術大學（簡稱南藝）。按教育部分發指考成績志願排名依序是第一志願台藝、第二志願北藝、第三志願南藝。三間皆為國立，北藝大曾將簡稱改為「國藝大」，造成許多民眾混淆。

若學生想申請綜合大學的藝術類科系，並非只要藝術大學，排名目前為第一志願清華大學，第二志願成功大學，第三台灣藝術大學，第四台灣師範大學，第五台北教育大學，第六彰化師範大學...，選校系報考時，學生應注意報考準備資料各校不同處，以及在乎的是綜合大學排名，還是科系喜好優先，應先區分目標清楚，否則五花八門的填選方式，容易亂了陣腳，通常會建議學生，先選擇排名較前的學校，若不喜歡再行轉系也不遲。

另外家長也會憂心大學後的職涯發展，藝術大學的校友人脈固然廣大且精深，但同時也有缺陷，即缺乏跨領域整合或跳槽跨行的機會與優勢。念藝術的學生家庭，通常已花費大把資金於教育投資上，若選擇藝術大學必須有一定的覺悟在未來職涯上會遇到「路窄人多」的問題。

相較於念綜合大學同時會有許多別類組的學生，在大學時能組成未來不同產業的人脈圈，職涯的可能彈性較大，這也是許多家長希望學生選填清華大學第一的主因。近年清華大學與新竹教育大學整併後，在藝術類科上既能在排名上站居優勢，名校光環加持，又能讓學生進入興趣科系就讀，一舉兩得。

Photo Credit: 作者提供 2021台灣藝術類科系總表與排名

藝術學群校系一覽表 學類名稱 學系名稱 學校名稱 美術學類 美術學系 高雄師範大學、台灣藝術大學、華梵大學（更名為美術與文創學系） 美術學系西畫組 台灣師範大學 美術學系國畫組 台灣師範大學 書畫藝術學系 台灣藝術大學 音樂學類 民族音樂學系（音樂組） 南華大學、台北藝術大學（傳統音樂學系）、台灣藝術大學（中國音樂學系） 西洋音樂學系 中國文化大學（更名為音樂學系） 音樂學系 東吳大學、東海大學、中山大學、花蓮教育大學（學校更名為東華大學）、清華大學、嘉義大學、台中教育大學、台北教育大學、台東大學、台南大學、台灣師範大學、台灣藝術大學、台北市立教育大學、輔仁大學、實踐大學（台北校區）、台南藝術大學、台北藝術大學 音樂應用學系-甲、乙 真理大學（淡水校區） 應用音樂學系音樂工程組 台南藝術大學 應用音樂學系音樂行政組 台南藝術大學 應用音樂學系音樂創作組 台南藝術大學 雕塑學類 雕塑學系 台灣藝術大學 戲劇學類 劇場藝術學系 中山大學 戲劇創作與應用學系 台南大學 戲劇學系 中國文化大學、台灣大學、台灣藝術大學 電影系 台灣藝術大學、台北藝術大學 藝術與設計學類 美術產業學系 台東大學 美術學系 中國文化大學、東海大學、彰化師範大學、台中教育大學、台南大學、長榮大學 美術學系設計組 台灣師範大學 美學與視覺藝術學系 南華大學（更名為視覺與媒體藝術學系） 設計暨藝術學院 大葉大學 視覺設計學系 高雄師範大學 、台灣師範大學、台灣藝術大學 視覺藝術學系 屏東教育大學、台北市立教育大學 應用美術學系 輔仁大學 應用藝術與設計學系 稻江科技暨管理學院（更名為傳播藝術學系） 藝術創意與發展學系 元智大學（更名為藝術與設計學系） 藝術與設計學系 花蓮教育大學（學校更名為東華大學） 藝術與設計學系設計組 清華大學 藝術與設計學系創作組 清華大學 藝術與造形設計學系藝術組 台北教育大學 資訊模擬與設計 實踐大學 服裝設計系 實踐大學、輔仁大學 工業設計學系 大葉大學、成功大學 多媒體動畫學系 台灣藝術大學、台北藝術大學（新媒體學系）、實踐大學（電腦動畫學系） 工藝設計學系 台灣藝術大學 表演藝術 舞蹈學系 台灣藝術大學、台北藝術大學（七年一貫制）、文化大學、台北市立大學、台灣體育大學 建築學類 建築系 中原大學、東海大學、成功大學 都市計畫學系 成功大學

2021藝術類科系報考需注意

主要學系包括 音樂、美術、戲劇、舞蹈等學系 學習內容 音樂：學習聲樂、器樂、樂曲之創作、演奏與教學 美術：學習國畫與西畫之理論、創作及設計 戲劇：學習戲劇理論、編劇、導演、表演與劇場技術 舞蹈：學習舞蹈表演、編導、教學與理論 相關學群 藝術學群、建築與設計學群、文史哲學群、大眾傳播學群 需要能力 文藝創作、藝術創作、操作能力、空間關係 生涯發展可包括 音樂教師、美術教師、舞蹈教師、音樂演奏家、作曲家、美術編輯、設計師、舞蹈家、導演、攝影師、演員、編劇、藝術行政人員

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110學年度大學入學「多元入學方式」：分為「大學繁星推薦入學」、「大學個人申請入學」及「大學考試入學」三大招生管道。

大學繁星推薦入學

招生管道係延續繁星計畫「高中均質、區域均衡」之理念由高中向大學校系推薦符合資格的學生，提供各地區學生適性揚才之均等機會，並引導學生就近入學高中。110年「繁星推薦」招生中，第五類學群共有43個系組，學測參採科目有8種組合，其中以「國英」組合最多，共13系組，其次是「國英社」組合和「國文」單科參採，各11系組。繁星推薦適合在班上名列前茅的學生，就像以前的「推甄制度」，除了學測成績還必須注重在校百分比，全校百分比2%以內的學生。

大學個人申請入學

招生管道則兼具學生可依個人志趣選擇大學校系及大學校系依其特色適性選才之目的。若繁星推薦沒到百分比的學生，可選擇個人申請入學，只要符合採計標準，便能申請。

大學考試入學

招生管道打破傳統類組概念，提供校系彈性自主的招生空間，考生多元選擇及適性發展的機會。

術科考試

根據全國大學術科考試規定，分為美術、音樂、體育三種，藝術類科為美術與音樂，術科考試成績將統一檢送加入申請成績計算，對藝術類科學生來說十分重要，但目前許多學校沒有重視術科，不採計，學生必須從大一開始從頭學起，沒有術科基礎，適合非美術資優班出身的學生報考較有優勢，例如清大目前不採計。

以下圖表為採計術科成績的大學美術類學系，由美術資優班出身的學生報考較有優勢：

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考試資料準備攻略三大重點

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考試資料比的是履歷，也是財力

比賽獎項也都需要報名費用，因此準備備考資料中，重要的不但要展示才華的優勢，也有一定門檻，這就是藝術類別考試現實之處。另外許多學生容易犯的錯誤為，將作品集設計過於前衛，比如字級設定非常小，或是顏色過於強烈。

在某些優秀設計作品當中，當然這樣的設計是很棒的作品，但作為作品集排版，仍以「閱讀舒適度」為優先考量，建議若不是設計專業的學生還是要尋求專業設計師幫助，在這方面就必須給予費用，在裝幀上書籍也有各類形式的裝幀，價格越高越精緻，印刷越精美，考量每位學生的家境不同，可依個人預算考量或是尋求互惠設計師協助來設計作品集。

推甄藝術大學常面對的困境：術科學科難兩全、科系選擇太多元

當平常學科已經非常忙碌，考生的術科練習時間管理將非常重要，若有心考取藝術類別科系，通常學生會遇到的問題是：學術科時間管理與分配常兩難，通常每週會有一次到兩次的畫室補習，其餘時間是學科補習，建議要定期與家長溝通，考生在科目用心上，都是先求過平均通標，才要求個別科目加強，達到總分最高還是最重要的指標。

確保考生在備考期間，能只需要專心應對考試，適時的放鬆與娛樂，備考準備的資料也應按照專案管理原則來確認進度前進，不至於時間快到了才匆忙準備。

在科系選擇上，有太多種選擇，光是美術類別科系就有設計、純美術、動畫等等，要看按照排名選擇還是職業發展選擇，選校還是選系優先各有利弊，光是在抉擇上就會有很多的想法需要釐清。

2021藝術類科系職涯發展

藝術雖可陶冶性情，培養品味，但在台灣社會不太受到重視，也常被人們視為收入不穩定、神秘的行業。然而，隨著社會發展，文創產業的崛起，許多網紅、藝人等自媒體崛起，網紅和產業鍊需要的動畫影片剪輯師、導演、製片、攝影師等職業，瞬間成為每個產業都想要斜槓的搶手職業。

藝術大學本是培養藝術家、演藝人員、電影、設計師、模特兒、音樂家等專業，近年因互聯網與生活型態改變，職業收入大洗盤，有許多民眾開始把YT、商業攝影師當作未來目標，許多插畫創作、貼圖、搞笑動漫也得到眾多的回響與重視，更多元化的創業方式，讓藝術家形成以自己為中心的創業模式，當藝術家不再跟「窮」字劃上等號，藝術之路的就業機會也才會更寬廣與踏實。

每個學校的風氣與培育重點大不相同，三所藝術大學主要是培養藝術家（音樂、美術、舞蹈等等）專業藝術人員，而師範、教育大學體系則是以培養各階段國教所需求的師資，培養重點大不相同。在就業方面，設計類科系最容易找到工作，因各產業對設計類別的需求都非常大，尤其近年UIUX介面設計，在上市上櫃公司，薪資都堪比工程師。教職也是許多畢業生的首選，但多為約聘居多，或是至補習班、教育機構等等。

因應社會變遷與產業需求，各校藝術學群的教學重點也逐漸調整。在學校的產學結盟，拉入許多培訓與實習組織，以協助學生畢業後順利進入穩定就業。

若高職生若不想唸技職科大，要考國立大學該如何準備？

不乏頂尖名校科系都有開放名額讓高職生甄選入學，但釋出以學測成績的個人申請名額仍是少數。一般來說，高職生也可以參加報名學測或指考，但因為高職課程有專業技術科目，還要額外準備普通高中的學測或指考範圍，整體學習會比較辛苦。高職生若是不選讀科大要申請普大的話，必須在進二年級時開始自修準備學測，若高職原本已念相關科班，則應選擇術科分數計分高的大學科系，較具有優勢。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航