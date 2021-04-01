中國海警「戰狼化」，反而促成台美合作反制中共「灰色衝突」戰略

文：黃澎孝

3月26日，美國在台協會（AIT）與我駐美代表處，公開在美簽署了《設立海巡工作小組瞭解備忘錄》。

該「備忘錄」促使台灣海巡署與美國海岸巡防隊，雙方共同強化致力於保護海洋資源、打擊「非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業活動、並就聯合海上搜救（SAR）等領域進行合作，以共同確保印太地區的繁榮與穩定。

令人矚目的是：這不但是拜登政府上任後，台美簽署的第一項正式文件。而且，還ㄧ改過去台美官方活動不事張揚的低調原則。不但有雙方官員公開出席的簽署儀式，我外交部還邀請美國在台協會酈英傑處長共同舉辦記者招待會，儼然一副昭告全天下般的高調張揚。

Photo Credit: 中央社 海巡艦船艇除執行遠洋巡護，範圍延伸至外海，為讓各國漁船及艦艇可辨識台灣海巡艦艇及提升海上執法識別度，規劃在艦船艇舷側「R.O.C. COAST GUARD」上方新增「TAIWAN」字樣。圖為新北艦。（海巡署提供） 中央社記者劉建邦傳真 110年2月17日

事實上，自從美中建交導致《美台共同防禦條約》終止後，美國對於是否出兵協防台灣，始終維持著政策模糊。但是，隨著中國軍事力量的大幅成長，以及企圖以非和平方式，改變兩岸現狀的野心日益明顯後，也迫使美國將其協防台灣的政策逐步清晰化。

特別是2012年習近平上台後，一改鄧小平、江澤民和胡錦濤時代的「韜光養晦」戰略，而改採「奮發有為」的「戰狼外交」後，更在台海、東海和南海全面進行企圖改變現狀的挑戰。

然而，習近平也知在上述敏感海域，如果逕行赤裸裸的武裝威脅，不但直接衝撞到周邊國家的安全利益，更必然對國際航運與自由航行造成嚴重威脅，而勢必招致國際干預。

因此，中共發展出一套介乎「戰爭」與「和平」灰色地帶（Grey Zone）策略。在其所聲張主權的島嶼和海域，以出動所謂「海警」的「海上執法」方式，逐步鞏固其管轄權，進以落實其所聲張的主權。

事實上，中共就是在習近平上任後的次年，亦即2013年成立了所謂的「海警局」。並在短短幾年間，建造了千噸級以上的海警船已多達135艘，一舉超越美日，成為全球規模最大的海警部隊。

其中最令人矚目的是，兩艘舷號為2901艦和3901艦的排水量超過了1.2萬噸的海警船，不但配備了船塢投放艙口以及直升機機庫，更裝備了一門76毫米的大口徑主炮、兩門30毫米的小口徑速射炮和兩挺機槍。

更值得注意的是，這兩船的噸位不但遠超過台灣海巡署今年3月8日下水最大的4000噸級「嘉義艦」。也比日本海上保安廳所擁有的最大「巡視船」秋津洲號與敷島號大。甚至於還比美國海軍9800噸級的提康德羅加級飛彈巡洋艦和8300－9300噸級的阿利・伯克級飛彈驅逐艦更大。

中國海警資料照｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

中共這兩艘海警船不但噸位大，而且還特別強化船體鋼板結構，以便在海上可以直接衝撞驅逐艦和巡洋艦一類的大型軍用船隻，甚至足可將其撞沉。因此，不但對南海及東海相關國家造成極大威脅，甚至於還足以威脅到美國海軍的自由航行。顯示出：中國的海警根本就是相對比較「輕武裝」的「第二海軍」。

因此，當今年1月22日，中國全國人大常委會通過的了《中華人民共和國海警法》更明文主張：「當中國的權利在海上受到外國組織和個人的不法侵害或者面臨不法侵害的緊迫危險時」中國海警機構有權使用武器。

事實上，中國《海警法》公開授予海警「使用武器」的立法精神，基本上就是要讓海警「戰狼化」。因此，菲律賓外交部長陸辛率先批評說，這項法律「是對任何違抗此法的國家的口頭戰爭威脅」。

日本首相菅義偉2月8日也嚴肅表示，完全無法接受中國通過這一法律，稱這必然加劇東海和南海海域的緊張局勢。日本海上保安廳長官奧島高弘接著在記者會上更罕見地強硬表示，若海保廳在釣魚台「領海」警備時遭遇對方動武，「在國際法容許的範圍內、遵從法律原則下，不排除使用武器」。

英國倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生則更一針見血指出：「問題的關鍵不是這部新法，而是習近平採取的方法」。他批評習近平説：「他怕對中國的邊境問題立場強硬，而《海警法》只是為中國在海事爭端上的強硬態度提供一個法律掩護。」

事實上，英國倫敦大學曾銳生院長的發言，實不啻在「註解」丹麥哥本哈根大學軍事研究中心（Center for Militære Studier）的安德亞．肯．雅各布森（André Ken Jacobsson）所提出的「灰色戰爭」理論。

雅各布森首創的「灰色戰爭」理論，把西方介乎「戰爭」與「和平」概念之間的超限戰，稱之為戰爭的「灰色地帶」。他還特別指出，中共正在對台灣、日本和南海各國進行這種瞞天過海似的「灰色戰略」。

Photo Credit: 中央社 台美簽署海巡合作備忘錄，同一天有20架共機擾台創新高。行政院長蘇貞昌（前右）27日表示，窮兵黷武浪費的是國力、擔憂的是人民；簽備忘錄是為了地區和平，不斷擾台沒有必要。前中為新北市長侯友宜。 中央社記者黃旭昇新北攝 110年3月27日

針對中國海警法所引發的爭議，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）也在2月19日指控中國《海警法》中的條文「強烈暗示了這部法律可能被用來恐嚇（中國的）海上鄰國」。普萊斯2月20日進一步在電話簡報會中指出，由於中國《海警法》恐釀成其與周邊國家嚴重的海權糾紛。因此，美國將加入菲律賓、越南、印尼、日本以及「其他相關國家」行列，並對於中國此次行為表達強烈關切。

果然，才一個多月的時間，美國以行動實踐了美國與「其他相關國家」——台灣——公開簽署了《台美海巡合作瞭解備忘錄》。勿庸置疑地，這是台美關係進一步發展的旅程碑。誠如中國的抗議：「堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來，或簽署任何具有主權意涵的協議。」

台美之間公開簽署的《海巡合作瞭解備忘錄》不但擺明了就是一份由台美「官方」簽訂的「具有主權意涵」的協議。更象徵著台美合作反制中共「灰色衝突」戰略的「明文化」與「具體化」。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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