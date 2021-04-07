30年奉獻，一輩子不變：你的消費，也能支持這個溫柔而堅定的守護者

刷樂稟持著「溫柔有力」的理念，不只帶給消費者溫柔的呵護，還有最溫柔的心意，而這股心意，也形成一股強大的力量，守護著社會的每一個角落。刷樂成立30週年之際，也與消費者分享一個同樣有著溫柔力量的真實故事。

有一群台灣的孩子們，在2018年站上奧林匹克的舞台高歌，他們的起點，在高雄六龜區，一個偏僻不引人注意的地方。而推著他們、讓他們在世界觀眾前登場的人，是這位在偏鄉服務的牙醫師——陳俊志。

托爾斯泰曾說：「幸福的家庭都是一樣的，不幸的家庭各有各的不幸。」

在這群孩子與陳醫師相遇之前，他們的人生有著各自的命題，但因為陳醫師，使得這個故事有著與眾不同的展開。

被需要的感動，轉化成溫柔的力量

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陳醫師在求學期間，是高醫合唱團的一份子，當2010年，陳醫師進入到偏鄉、接觸到這群沒有資源、沒有背景的孩子時，他很直覺地想到：「口唱心合，張開嘴就有力量。」透過音樂帶給孩子們一個努力的目標，也透過音樂的溫柔，療癒彼此的心靈。同時，陳醫師也開放了診間二樓的空間，替孩子們溫習功課、練唱。就這樣不斷地唱著、唱著，大家的歌聲越傳越遠，從六龜唱響了全國，最後，這樣如此溫柔的歌聲，也陳醫師溫柔地堅持下，嘹亮地傳向全世界。

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陳醫師常笑著說：「他的『團隊』越來越有規模了。」如今有11位考上醫學相關科系的孩子，加入陳醫師的團隊，一起陪伴著六龜的孩子們，今年還多了一個有著相同理念的夥伴——刷樂。刷樂在因緣際會下接觸到陳醫師，在了解了他的理念之後，便希望可以一起用心守護需要幫助的孩子們。因為對於刷樂來說，正是像這種溫柔的起心動念，讓刷樂變得強大。

從溫柔的給予，到最有力量的回饋

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刷樂希望能秉持著同樣的精神，從察覺細小地方的需求開始，給予相對應的幫助，讓每一次行動的涓涓細流，最後都能匯聚成浩瀚江海，帶給社會正面的回饋。

而這樣的溫柔實踐，也體現在口腔保養上。刷樂相信唯有溫柔，才能創造更深入的清潔力量，在早晨時清新地展開一天，在夜晚時帶來一夜好眠，成為消費者每一天最溫柔而堅定的守護者。刷樂稟持不變的初衷，在下一個30年裡，陪伴更多需要幫助的人，展開亮麗潔白的笑容。