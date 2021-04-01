311十週年：從社群經營下手，日本東北觀光復甦有目共睹

文：周雅琥（台灣數位外交協會社群研究專員）

2011年3月11日，日本東部近海發生前所未見的大地震，巨大海嘯湧進內陸，吞沒沿海城市。首當其衝的東北地區最為嚴重，海嘯引起的福島核災更使東北狀況雪上加霜。當地災情造成赴日觀光客銳減，觀光業頓時一落千丈。

意外的是，在災後隔年的2012年，日本政府迅速成立復興廳（復興庁），專門執行東北災區各式復興計劃，使日本自此步上觀光復興的漫漫長路。日本政府的主導地位，對日本災後觀光復甦具有重大影響。以下將逐一介紹日本政府自2012年開始推行的觀光策略，以及日本如何利用社群媒體再次向外行銷日本觀光產業。

日本政府觀光策略

從2012年的大型觀光博覽會至2017年東北六縣百大必訪

2012年東北觀光博（東北観光博）

復興廳在2012年3月舉辦為期一年的東北觀光博，將東北地區視為一大型博覽會，並於各地設立觀光區，使遊客能在東北全境進行自由度高且深度的旅遊。

另一方面，也向當地人民提供觀光業人員培訓，使其成為當地旅遊導覽人。在宣傳上，東北觀光博成功打破傳統窗口的限制，新增如日、英、韓、中四種語言的網頁，搭配使用推特帳號、臉書粉絲專頁等其他社群媒體，除了擴大國外受眾的接觸管道外，更使資訊得以雙向流通。

2013年廣域交流研修（広域交流研修）

2013年東北觀光博落幕時，東北6縣共有1134人登錄成為當地旅遊導覽人。日本當局乘勝追擊，以「廣域交流研修」與落幕的東北觀光博銜接，提供觀光導覽人培訓課程，針對業務與觀光問題共同討論並交換意見，加強東北地區旅遊導覽人員之間的合作並整合資源，為遊客提供更好的服務品質。

2016年東北觀光建議會議（東北観光アドバイザー会議）

日本將災後五年的2016年定調為東北觀光復興元年。復興廳也在該年間舉辦四場「東北観光アドバイザー会議」，傾聽有志之士的各種意見，共同探討產業與生計的觀光復興議題與對策，歸納整理後向復興大臣提出。

2017年東北六縣100選（「東北六県〔青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島〕見るもの・食べもの・買いもの100選」）

為了更加妥善宣傳東北獨特的旅游資源並吸引遊客來訪，觀光廳在2017年選定東北六州（青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣）百大必訪景點、美食與商品，並以日文、簡繁體中文、英文與韓文詳細介紹，在觀光廳網站上供遊客參考。

中央政府與地方政府聯手推展觀光復興相關事務（観光復興関連事業）

日本與東北觀光促進與復興等事務，多由觀光廳與復興廳所負責，並視情況與地方政府共同合作。其中主要共有東北觀光復興對策補助款（東北観光復興対策交付金）、東北觀光復興推廣（東北観光復興プロモーション）、新東北交流擴大模範事務（新しい東北交流拡大モデル事業）、以及福島縣觀光相關復興支援事務（福島県観光関連復興支援事業）四項。

東北観光復興対策交付金

觀光廳於2016年4月設立「東北観光復興対策交付金」，鼓勵東北地區縣市等地方政府提出增加遊客計劃。若計畫經過核准，縣市地方政府便可獲得最高實施費用八成的補助款。

東北観光復興プロモーション

同樣由觀光廳負責的「東北観光復興プロモーション」，專門針對東北地區的主要海外市場進行集中宣傳訪日旅遊。

新しい東北交流拡大モデル事業

為了建立增加前往東北地區旅遊外國人口的新商業模式，並支持民間企業創建和銷售旅遊產品，復興廳在2016年推出「新しい東北」交流拡大モデル事業，鼓勵民間企業自行提案，再經由復興廳審核。

福島県観光関連復興支援事業

相較於前三項以吸引外國人來日旅遊為主要目標的項目，日本觀光廳於2013年設立「福島県における観光関連復興支援事業費補助金」，協助福島縣專門以日本國內遊客為導向的觀光復興。

觀光策略推行成果

根據觀光廳統計，自2016年以來，東北六州的外國遊客總下榻天數（外国人延べ宿泊者数）穩健提升。在2019年，外國遊客總下榻天數更達到168萬天，突破日本政府制定的在2020年前達150萬天的目標。雖然2020年起因新冠肺炎疫情使日本旅遊業受到打擊，但日本自災後截至疫情前所創造的旅遊佳績有目共睹。

Photo Credit: AP / 達志影像

從社群經營下手，日本觀光帳號走出地方特色

「講好故事，把故事講好」是在觀察日本觀光帳號在社群經營上一個很大的目的以及中心思想，每一次的推廣，甚至是每一篇的貼文，都致力於貫徹這樣的想法。以下帶大家從幾個面向觀察日本地方觀光帳號經營：形象呈現、客製化經營、多方合作。

形象呈現：代表吉祥物成為封面

日本各地縣市多有專屬的吉祥物，如代表熊本縣的熊本熊以及代表千葉縣船橋市的船梨精，台灣人絕不陌生。日本行銷觀光的臉書粉絲專頁，常將吉祥物融入頭貼與封面，除增加辨識度外，也同時拉近與受眾之間的距離。

客製化經營：縣市獨立開設粉專，多頻道、多語言經營

許多日本各縣創立獨自的粉絲專頁，而縣內各市或地區亦會獨立創建粉絲專頁，提供遊客更精準的旅遊資訊介紹的同時，也再次提高曝光度。

而同一地區的官方網站，也會依照語言開設不同的粉絲專頁，個別以英、日、韓、中、泰、粵語等外文撰寫貼文，依照不同國家的受眾調整貼文內容，抑或是開設Instagram與Line官方帳號，增加宣傳管道。

多方合作：高頻率發文，標題吸睛緊跟時事

各地方宣傳粉絲專頁常在貼文中強打地方特色，「從賣產品到賣體驗，讓海外旅客下鄉去」，以當地特產、農產品、文化祭典、風景名勝為主，並附上視覺強烈的明亮風景照與食物照片。此外，這些粉專也經常與其他產業合作，協助當地店家進行宣傳，達成相輔相成的地區共榮。

此外，為了吸引民眾，粉絲專頁也會不時舉辦抽獎活動，以當地特產或是特殊紀念小物作為獎品，增加與受眾的互動率，並提高潛在遊客赴日觀光的意願。

另外一個部分的多方合作，則是在他國的社群媒體上增加討論度，並與他國民眾產生共鳴與認同感。若說「講好故事，把故事講好」是日本推展觀光一個主要的核心價值，則呈現每一個故事的易傳達性與感性之處是很重要的特點，多半這樣的特點會以主題性的「照片與故事募集」為主要宣傳方式。

最具代表性的其實就是在今（2021）年日本311十週年之際，日本人與相關旅遊業者在台灣捷運中山地下街的大海報，是今年東日本地震10週年日本為了感謝台灣舉辦了各種活動中，最具代表性的一個。

目前在台北車站到中山地下街有一大面的照片牆，敘述青森縣、岩手縣、宮城縣三個地方對於台灣的感謝，以日本人手舉牌以及人物特寫的方式呈現。由岩手縣台灣辦事處代表向井純號召東北千人所做的「謝謝台灣」壁面故事牆企劃，高2.5公尺、寬18公尺，從台北捷運中山站出口一走出來就可以看到。

災後重生：日本再創觀光奇蹟，肺炎疫情成最新挑戰

這十年間，日本政府的東北觀光政策愈加清晰且茁壯。

日本政府每年固定撥出預算供給東北地區觀光復興與推廣。根據統計，從2012年至2020年的九年間，日本政府共花費235億日圓資助東北地區觀光復興。不限於政府主導的官民合作也是日本能有效整合各種資源，成為達到效益最大化的特點之一。

在社群行銷方面，日本利用多元且有系統性的宣傳方式，並將成果反映在訪日人數變化上。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，對於2021年奧運主辦國的日本而言，儼然成為國內觀光的嚴峻挑戰。經歷災後十年，日本似乎成功走出一條觀光重建之路的日本。日本是否能克服新冠肺炎疫情影響，再度締造觀光奇蹟，將是所有日本人與外國人都引頸期盼的。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航