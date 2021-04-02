西非模範生塞內加爾再度動亂，人民反對總統逮捕對手意圖三連任

文：周雅琥（台灣數位外交協會社群研究專員）

西非國家塞內加爾，在卡薩芒斯州南部地區分離主義衝突自2014年停火以來，暴力大幅減少，成為非洲政治民主最為穩定的國家之一。

然而今（2021）年3月，塞內加爾卻發生從前所未見的大規模暴力衝突。原先的和平示威，從松科（Ousmane Sonko）遭捕的那刻起，正式升級為警民流血衝突。塞內加爾霎時街頭殘破不堪，各地縱火燒車與打劫事件四起，更因此造成重大傷亡。

衝突起因與事態演變

今年2月，塞內加爾主要反對派領袖松科遭控性侵一名女按摩師，不過本人嚴正反對，並稱此為總統薩爾（Macky Sall）意圖阻止他參選2024年總統大選的手段，更在3月3日前往法院途中，因拒絕改道而遭警方以破壞公共秩序為由逮捕。

這時，反對派領袖松科的支持者湧上街頭抗議，當時塞內加爾警方發射催淚瓦斯鎮壓抗議者，而抗議者則投擲石塊，並焚燒汽車以表達不滿，讓單純的抗議事件，隨後演變為嚴重衝突，包括部分民眾大肆破壞公物、衝入商店搶劫，更不斷傳出傷亡，學校因此暫時關閉，許多商家也被迫暫停營業。政府對此限制使用部分社群軟體，及禁止兩個播放抗議活動的電視台數小時。

松科到底是誰？

現年46歲的松科被視為塞內加爾主要反對派領袖，以批判現任政府而廣受年輕族群支持。松科在2014年創立PASTEF黨後擔任黨主席。原先擔任查稅人員的松科，因主動舉報貪腐，在2016年遭總統薩爾免職。

他在2017年當選塞內加爾國會議員至今，並於2019年參加總統當選，不過仍敗給尋求連任的總統薩爾，獲得第三多的選票 。

社群媒體觀察現象

數位外交小隊在推特觀察到，推特流行趨勢標籤「#FreeSenegal」相關總推文數達38.44萬，也有 「#WhatsHappeningInSenegal」等標籤。其實有許多塞內加爾人民在網路上表達對松科的支持，批評執政黨政府腐敗與警方使用暴力，也表示革命將會繼續下去。

有人列出並未出面支持抗議活動的塞內加爾明星與名人，以網路輿論施加壓力，亦有民眾製作事件懶人包，在推特與Instagram等社群媒體上擴散，增加事件能見度與在國際間的傳播速度。

值得注意的是，去年十月遭遇萊基大屠殺的奈及利亞人民，面對此次塞內加爾事件也加入抗議，並使用去（2020）年達百萬使用數的流行趨勢標籤「#EndSARS」嚴正譴責警察暴行。

各方表示意見

反對派領袖松科原先呼籲進行更大規模的抗議，但在近日衝突越演越烈後，改為敦促採取非暴力行動。

他在推特上發布推文，表示此次示威活動是「主權屬於人民」的展現，並提出包括補償受害者與傷者的所有家屬、立即無條件釋放所有政治被拘留者、追究造成傷亡者責任、恢復政治人物卡瑞姆・瓦德（Karim Wade）和卡理法・薩爾（Kalifa Sall）的公民權利，以及總統薩爾明確聲明將不連任第三屆等要求。

總統薩爾也於3月9日在推特談論國內局勢，向所有傷亡者致敬與哀悼，承諾提供更多協助，並呼籲保持冷靜且消除怨恨。

而由15個西非國家組成的西非國家經濟共同體（ECOWAS），以及聯合國秘書長西非和薩赫勒事務特別代表穆罕默德（Mohamed Ibn Chambas）發表聲明，呼籲所有各方保持克制與冷靜，敦促當局採取必要措施以緩解緊張局勢，確保憲法保障的和平示威權。

國內反法情緒高漲，法國企業受牽連

塞內加爾曾受法國殖民近100年，且於1960年正式獨立。塞內加爾現今仍然使用非洲法郎，保留法語作為官方語言，在首都達卡仍有法國駐軍。

當地輿論指出，法國與包括薩爾在內的歷任塞內加爾總統關係良好，操控整個塞內加爾。連同塞內加爾在內的法國前殖民地非洲國家，現今仍批評法國在退出非洲後勢力依舊深植當地，並與國家政府合作，繼續剝削非洲。

代表法國背後勢力的薩爾與象徵反對法國影響的松科之間的矛盾，連帶影響到整個塞內加爾國內的法資企業。

法國至今仍是塞內加爾最大的貿易夥伴與投資者。法國公司在塞內加爾長年被批評扼殺當地企業。在本次示威運動中，法國連鎖超市歐尚（Auchan）在塞內加爾全國32家門市中，有14家受到襲擊。其他如道達爾加油站等數十家法資企業等也同樣受到波及。

COVID-19疫情與經濟問題

塞內加爾與其他西非國家，預計在未來數年內積極開發石油與天然氣，以開拓新市場並吸引海外投資。然而多數民眾認為國際公司與上層階層仍為主要獲利者，對中產階級以下而言，並未實際得利改善生計。

同時，2020年爆發至今的COVID-19疫情使塞內加爾經濟表現受到影響。隔離限制與宵禁使非正規經濟首當其衝外，也使塞內加爾人民疲累不堪，多次上街抗議。

有那些你沒看到的政治角力：人民反對總統意圖競選第三任！

薩爾在2016年推動憲法改革全民公投，決定將總統任期從7年縮短至5年，並限制得連選連任兩任。不過，國內反對派擔憂薩爾將於2024年違反規則，再度競選第三任總統，遂要求薩爾明確表態將不會參選。

塞內加爾反對派的擔憂並非空穴來風。西非鄰國的幾內亞總統孔戴（Alpha Conde）和象牙海岸的總統瓦塔拉（Alassane Ouattara），皆於2020年打破憲法規則參加總統選舉並成功連任。

不僅如此，前達卡市長卡理法・薩爾與前總統瓦德（Abdoulaye Wade）的兒子卡瑞姆・瓦德，都曾遭到刑事指控，因而未能參加2019年的總統大選。此次對於松科性侵的指控，也被懷疑是薩爾企圖藉機阻止他參加2024年選舉的舉動。

未來發展趨勢：塞內加爾的內憂外患

衝突開始的兩週後，塞內加爾街頭局勢依然緊張。豁免權在三月初遭到剝奪的反對黨領袖松科雖然於9日獲准保釋，仍舊被控訴性侵罪狀。面對未來參選的質疑，薩爾也尚未做出回應。

而深深影響塞內加爾經濟外交的部分，則是國內以及鄰近國家對於曾經殖民過當地的殖民地，所表達出的厭惡與不信任，同時法國將會如何因應企業在塞內加爾所受的破壞，也令人尋思。

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《瓦解殖民世界：非洲思想家馬穆德・曼達尼讀本》：以《世界的去殖民》（Decolonizing the World）為題，提倡必須要徹底瓦解殖民過程在精神、物質、知識、法律制度、機構形式、政經體制各個層面所造成或是遺留的禍害，重新挖掘更為落地的多重思想資源才能從，才可能走向以異質、差異為前提，真正開放、自由、民主、博愛、平等的多元共存和平的世界。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航