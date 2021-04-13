中國農民不僅「看黨吃飯」，還要被黨當作最後一塊遮羞布

中國農民自古以來看天吃飯，瞅市場臉色，很多時候，豐產並不能豐收，穀賤反而傷農。唐代詩人白居易在〈賣炭翁〉中有言：「可憐身上衣正單，心憂炭賤願天寒。」每日面朝黃土背朝天，一斤菠菜能賣多少錢？最近河北一對夫婦用自己辛酸的經歷給出了答案。

近日，網路流傳一段視頻顯示，在河北邯鄲，一對農民夫妻辛苦忙活了幾個小時，用三輪車運著1300斤菠菜去市場賣，結果只賣出了15元（人民幣）。

據悉，這對夫妻天沒亮就起來幹活，忙活了一天，採了1300斤菠菜。第二天，二人騎著電三輪就往市場趕，但是沒想到自家的菠菜碰壁了。因為這批菠菜偏老，沒有菜販子肯收。

這時候有一個菜販子過來，開出了15元的價格。菜販給出的理由是：「他們的菜品質一般，沒有人願意收，如果我不收，他們只能丟掉，或者讓它爛在地裡。」

這對夫妻猶豫再三，最後還是苦著臉點了頭。

事後，有人認為菜販欺負老實人，因為刨去人工成本不算，15塊錢可能連菜籽和肥料的成本都不夠。有網友算了一筆賬，一個普通人，一天大約需要吃一斤左右蔬菜。一隻普通的豬，一天吃的飼料也不到10斤。哪怕賣給養殖場當飼料，這麼多也夠一百多隻豬改善伙食了。

也有人認為，菜販是在做好事，菠菜價格由市場行情決定，這對夫妻的菠菜品質不好，所以無人問津，如果沒有人收，這些菜的結局最後還是丟棄，可能一分錢也沒有。

據這名菜販子所言，這些菜他打算一捆賣一塊錢，擇出來一些好一點的，賣三塊一捆。一捆大概是三斤左右，因此這批菜如果全部賣出去，至少能賣400元左右。

這對夫婦的遭遇，不禁讓筆者想起一個經典的故事：有一個小孩問失業的父親：「為什麼不生火？」父親說：「因為買不起煤。」孩子繼續問：「為什麼買不起煤。」父親說：「因為失業了。」孩子接著問：「為什麼父親會失業？」父親無奈說：「因為煤太多了。」

農產品的供銷矛盾是全球性問題

這個故事揭示了市場的供需嚴重失衡後產生的經濟危機，農業因為有著諸多的不確定性，更容易受到市場波動的影響。在賣方市場的時候，農產品供不應求，出現過令消費者頭疼的「薑你軍」、「蒜你玩」、「糖高宗」；而在買方市場的時候，農產品供過於求，就會出現往河裡倒牛奶，將菜爛在地裡的慘相。

農產品的供需矛盾，幾乎是令各國政府頭疼的問題，在這方面，歐美發達國家相對有一些成熟的經驗，而不少發展中國家經常受此困擾，尤其對於一些農業大國來說，更可能關乎國家政局的走向。

泰國前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）因軍方政變下臺後，被泰國最高法院以大米瀆職案起訴。盈拉的大米補貼計劃是她競選時的基本政綱之一，該計劃旨在增加農民收入和解決農村貧困問題，它令政府向農民支付將近兩倍於市場價的價格購買大米。此舉為她贏得了大量的農民選票，她當選後，隨即兌現承諾。

但是，後來的發展也超出她的所料，農民們鑽研出一個政策漏洞，只要是泰國農民產的大米，根本不需要保證品質，只要是米就能夠在政府那裡換錢。結果政府收購了大量劣質大米囤在倉庫賣不出去，政府財政虧損數十億美元。

另一起關於農產品的全國性事件，發生在去（2020）年底的印度。起因是2020年9月印度議會通過了三項農業法案，據新法案，印度政府將允許大型私有企業進入農產品銷售市場，並允許商家囤積糧食。印度農民因擔心大型企業進入糧食市場會壓低糧食價格，使得印度政府不再以保證價格從農民手中收購糧食，最後掀起一場全國性的抗議運動，死傷一百多人。

這兩個案例反應的都是政府通過行政力量來干預農場品市場，保證農民的收益，這種政府收購糧食的做法近似於中國計劃經濟年代的統購統銷。它的優點是保障了農產品市場供求的穩定，缺點也很明顯，由於干擾了正常的市場規律，很多時候導致資源不能合理配置。

而歐美發達國家卻很少採取這種政府統購統銷的方式，以美國為例，美國政府多採取農業補貼的形式，美國的農業法案裡面特別強調，要給農民提供一種收入的安全網，不僅要支援糧食生產，還要給農民提供收入支援。據悉，美國農民的收入40％來自農業補貼。此外，美國還有農業合作社和農業協會幫助農民來抱團爭取更強議價能力。

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中國農民還要看黨吃飯

中國自從進行了市場化改革後，農產品的價格基本上實現了隨行就市，市場的波動也時刻影響到農民的收入。中國政府雖然自2004年開始了種糧補貼，但是平均到每個農民身上微乎其微。

此外，中國農業的組織化程度低，一直延續了以往的小農經濟特點，很難有強大的議價能力。而農產品的收購一方卻在不斷整合，幾個菜販聚在一起討論一番，基本上就決定了農產品的收購價格，有時價格再低，農民也只能含淚賣出。

近年來，中國農產品市場的另一個怪相是，一邊是農民以跳水價賣出，另一邊消費者卻沒有得到實惠。顯而易見地是，中間商在其中買低賣高，攫取了巨額的利潤，這當中自然少不了壟斷的巨頭。去年中國電商巨頭們紛紛轉戰社區賣菜業務，沒想到剛出師就遇到了來自官方的當頭棒喝，結果紛紛偃旗息鼓。後來，據分析是由於官方擔心電商巨頭壟斷農產品市場，損害小菜農和消費者的利益。

當年靠著發動廣大農民「打土豪，分田地」起家的中共深知其中的利害關係，今天中國的城市人口雖然不斷增加，但是農民依然是中共最重要的執政根基，農民的切身利益關乎中國的穩定和中共民心的向背。中共雖然早已不是憲法中所言是中國工農聯盟的先鋒隊，但是它依然拿農民充當自己的最後一塊遮羞布。

俗話說：「治大國如烹小鮮。」烹飪小鮮的食材自然也是國之大事。

1988年，中國農業部為緩解國內副食品供應不足的問題，提出了發展副食品生產保障城市供應的建議，簡稱「菜籃子工程」。此舉催生了一些今天聞名遐邇的蔬菜生產基地，比如山東壽光市。這些集聚型的生產基地有時決定了幾個城市的農產品供應情況，如果農戶們能夠實現專業化、組織化的分工，必定會對銷售管道和市場產生重要影響，也更能維護自身利益。

近些年，隨著手機的普及和電商平臺的下沉，中國農產品的供銷方式也出現了一些變化。一些農戶的農產品靠著電商平臺或是自己開直播根本不愁賣，由於縮短了流通的管道，農民的收益比直接買給菜販多。

農民是小角色，也是大人物

農民除了看天吃飯，瞅市場臉色，恐怕還要觀天下局勢。自從拜登（Joe Biden）上臺以來，美國一改川普（Donald Trump）的單邊主義，轉而集結價值同盟打群架，世界彷彿回到了「新冷戰」。

在這場對峙中，中美無疑是主角，最後贏家是誰還不得而知，但是輸家無疑是中美及其各自盟友的農民。自去年以來，中國拒絕了澳洲的大麥、紅酒、龍蝦、木材、乾草，受傷的無疑是澳洲農民，今年中國拒絕了臺灣的鳳梨，受傷的無疑是臺灣的果農。作為回報，美國聯合歐盟抵制新疆的棉花，受傷害的是誰？此舉可能拯救了那些被強迫勞動的奴工，但是還有那些自願的自耕農和新疆以外的棉農呢，他們是不是受害者呢？

各國政客間的紛爭之下焉有完卵？筆者始終覺得農民是最值得深交的人，他們沒有小市民的圓滑市儈，也沒有大人物的空談理想，他們喜歡腳下結實的土地，相信種瓜得瓜，種豆得豆，有付出就有回報，別人敬我一尺，我讓他三分。

中國制裁澳洲、臺灣農產品的後果，是讓一群原來「兩耳不聞窗外事，一心只耕屋外田」的農民們也被迫扛起鋤頭，衝上前線。

前幾天，中國駐南澳阿德萊德的新領事館落成開館，迎接它的不是鮮花和掌聲，而是一群抗議人士，這其中除了我們耳熟能詳的組織，還有一些新面孔。據澳洲ABC報導，澳大利亞農民與產業工人也加入了抗議，因為中國的貿易制裁也對他們造成了衝擊。

澳洲如今流通的10元紙幣上印著一位著名的詩人班喬・派特森（Banjo Paterson），他熱愛澳洲鄉村，喜歡結交普通的農民和牧羊人，他畢生都以寫作鄉村為志。他最著名的詩歌〈叢林流浪〉（Waltzing Matilda）還被譜成曲，差一點成為澳洲國歌。

這首詩歌講述了一位四處游走的流浪漢（swagman）在一個小河（billabong）邊露營時的故事。他先是煮了一杯茶，苦中作樂，然後抓了正好途經的一隻羊。但是不久，羊的主人，一位有錢有勢的地主和三位員警就來抓捕偷羊的流浪漢。無處可逃的流浪漢最終跳進湖中自我了結。

聽它譜成的歌，一股濃濃的鄉村風繞樑而來，悠閒中還帶著一絲輕快，似乎忘記了這是一個壯烈的悲劇。不禁又提醒自己：小人物也許任由世俗擺弄，但是你永遠不知道他們下一秒會不會撲通跳進湖中。

農民即是小角色，也是大人物，請永遠不忘記：善待他們，珍惜他們的勞動！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航