【關鍵眼中盯】「青年安心成家貸款」看似利多，其實利率可能沒比一般貸款低

最近政府推出一系列所謂的「打房」政策，專家與民眾反應十分兩極，不過在平穩房價（讓炒房者不好買賣）之餘，政府同時也嘗試針對青年建構較友善的買房環境，其中之一就是俗稱為「青年貸款」、「首購貸款」的「青年安心成家購屋優惠貸款」。

顧名思義，青年貸款設立之初，就是要減少青年購屋的貸款壓力，要達到這個目標，通常不出「更好核貸」、「更低利率」、「更長償還期」這些方式。對於從沒買過房、對房市也沒太多研究的人來說，這個貸款很像是一個願景，一張口袋蓄勢待發的王牌，留待買房的那一天享受身為青年的紅利，得到別家找不到的好利率。

然而，在你挑好新房，走進配合的公股銀行準備申請貸款時，可能會驚覺這一切並不如當初想像的那麼划算。

利率可能沒一般貸款好，額度也有上限

讓我們先看看官方公布的「青年安心成家購屋優惠貸款」原則：

貸款成數： 最高八成核貸。

最高八成核貸。 貸款額度： 最高新台幣800萬元。

最高新台幣800萬元。 貸款年限及償還方式： 貸款年限最長30年，含寬限期3年，本息分期平均攤還或本金分期平均攤還。

貸款年限最長30年，含寬限期3年，本息分期平均攤還或本金分期平均攤還。 貸款利率：一段式機動利率、二段式機動利率或混合式固定利率計息方式擇一，一經選定不得變更。

看起來架式十足，但若一項項細究，很容易就能發現背後的大問題。

在財政部的方案中，貸款成數和年限部分還算大方（雖然寬限期長也表示之後每期要還更多），但在貸款額度部分，最高800萬元在中古屋動輒也要一兩千萬以上的雙北實在不甚實用，超出部分也需要用使用一般的房貸方案補上，徒增麻煩。

貸款利率則是另一個問題，青年安心成家的貸款方案是由「郵局2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率」固定加上不等的趴數機動計息，依照2021年3月底的數據計算，一段式利率大約1.4%，兩段式則是前兩年1.19%、之後1.49%，混合式也類似。

因為一般銀行的房貸利率和央行利率連動，財政部這樣的房貸利率在2020年初央行降息前確實堪稱優惠，但降息之後，只要貸款者信用狀況良好，一般銀行開出接近1.3%的房貸利率並不少見，也沒有限制最高800萬的貸款額度，對照政府版本大約1.4%的利率，青年優惠反成雞肋。

事實上，根據財政部統計，青年安心成家貸款的受理數和撥貸數在成立之後即每年下降，2020年上半年的申請戶數也比2019年同時段減少四分之一，因為除非與銀行的信用狀況不佳，否則一般青年都不難找到比公股銀行所提出更優惠的房貸方案。

讓「青年安心」有意義：降低利率、放寬貸款額度

財政部若想讓優惠貸款真正達到讓青年「安心成家」的效果，最首要工作就是進一步調低利率（事實上，財政部2020年1月才把基數降低0.03%，但仍沒有明顯低過一般銀行的方案），並搭配更嚴格的資格審核制度作為配套，至少能先比一般銀行優惠。

Photo Credit: 中央社

再者，貸款額度也該更「實際」反應雙北房價，這方面可參考一般銀行房貸對雙北標的「差別待遇」的模式，將購入雙北房產者的額度提高。

例如房仲業者曾調查顯示台北市和新北市民眾購屋，分別有43%和29%希望總價落在1000萬至2000萬間，2021年也有調查顯示台北市民眾大多尋找總價2500萬左右的中古屋，若將最高額度提升至1600萬（2000萬元的八成），青年方案對雙北購屋者的實用性就立刻提升。

但在此之前，青年購屋者能做的還是在公股銀行開出的方案之外，與自己薪轉銀行或常業務往來的銀行三方比較，才不會因為只想著給政府罩，反而錯失更好的優惠。

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核稿編輯：翁世航