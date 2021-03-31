香港也有「陽光司法」

認真，香港不再需要送中條例了。

12港人案的前半段，已經有足夠多的證據，顯示港方以間接方式將12港人「送」向中國執法機關，不贅。

要注意的，是12人在中國服刑期滿返港後的事，特別是當中唯一被指控違反國安法的李宇軒的遭遇。

其一，至今家人仍無法與其會面及聯繫，連他確實被關押的地點都不明不白，僅有所謂的「消息指」

其二，根據關注組的說法，李宇軒回港後首日，在未有律師代表下落口供

其三，今天最新進展，李宇軒突然有律師代表，這位「代表律師」叫羅達雄，值得一書

萬事先不論，家屬已表明這位羅律師不是他們委託，事前亦不知情，假設這位律師是李宇軒自行聘用，疑問同樣一大堆：

羅律師本身並非知名刑事律師，他的專長是商業糾紛、誹謗、土地法等等

多名知名刑事律師對這位羅律師的認知是，「唔識佢」

羅律師近年從來沒有代表過任何和反修例示威相關的案件，反而代表過被控警員

羅律師曾兩次因專業失當被停業

一切證據只能按兩個方向解釋。

要不就相信政府的說法，是李宇軒主動拒絕和家人會面、主動拒絕向外披露自己關押地點、主動拒絕家人委託的律師，再自行不知自何處委託了一名名不經傳、曾代表警員的律師為自己辯護一宗最高可以判終身監禁的案件。

另一個方向，就是李宇軒在不知遭遇何種對待或經歷後，所謂「自願」或被迫接受了這一套：家屬被拒會面、秘密關押、官派律師。

這一套，在中國大陸通稱為，陽光司法。

所以說，香港真的不再需要送中條例了，反正也一樣。

（本文獲授權轉載。）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex