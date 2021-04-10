褚威格《人類群星閃耀時》：格魯希思考的這一秒，造就了拿破崙的命運與世界的命運

文：史蒂芬．褚威格（Stefan Zweig）

滑鐵盧的上午

已經是上午九時，部隊仍未全部到齊。在連降三天大雨的泥路上，行軍十分困難，影響了炮兵的跟進。此刻，凜冽的風中現出陽光：但這裡的陽光不像奧斯特里茨的陽光那般燦爛耀眼，預示吉兆。它是北方的陽光，微茫中透著陰鬱。終於，部隊準備就緒。

在戰役打響前，拿破崙騎著他的白馬，再次檢閱了整個部隊。戰旗飄揚在呼嘯的風中，尚武的騎兵們高舉著佩劍，步兵們則用刺刀挑起皮帽向拿破崙致意。戰鼓敲得震天響，軍號尖利而熱情地吹向統帥的方向。但是這所有的聲音也蓋不過從四面八方傳來的雷鳴般的歡呼聲——「皇帝萬歲！」這聲音從各個師團的方向滾滾而來，從七萬士兵的喉嚨裡爆破出來，低沉而宏亮。

二十年戎馬生涯中，拿破崙的檢閱從未像這次這般壯觀熱烈。歡呼聲直至十一點才漸漸止息，比預計的總攻時間延遲了兩小時。災難性的延遲！——炮兵先是接到命令去轟炸山頭上的英國紅衫軍。接著，內伊，這位「英雄中的英雄」率領步兵衝鋒。

拿破崙的決定性戰役就這樣打響。這一戰役雖被後人無數次描寫，但讀者卻對閱讀這一令人激動的轉折時刻從不厭倦。時而讀華特．司各特的偉大篇章，時而讀司湯達的戰爭插曲。無論近看還是遠觀，無論從統帥的山頭上看，還是從盔甲騎兵的馬鞍上看，這次偉大的戰役都具有非凡的意義。它是一部緊張刺激的具有戲劇性的不斷變換於恐懼與希望之間的藝術傑作，並突然以一場巨大的災難收場。它是悲劇的典範。歐洲的命運系在拿破崙的命運上。拿破崙的存在猶如精彩的焰火，像一枚華麗的炮彈，在驟然跌落、永恆熄滅前再次沖上雲端。

上午十一時到下午一時，法國軍團攻占了高地，占領了村莊和陣地，繼而又被擊退，又再次發起進攻。上萬具屍體覆蓋了潮溼泥濘的空曠山坡。除了兩敗俱傷之外毫無結果。雙方人馬筋疲力盡，雙方首領心神不寧。他們都清楚，勝利屬於最先得到增援的一方。威靈頓等待布呂歇爾的增援，拿破崙則寄希望於格魯希。拿破崙焦慮地不斷端起望遠鏡，不斷地向格魯希一方派去新的傳令兵，只要他的元帥及時趕到，奧斯特里茨的太陽就能再次照耀在法蘭西的上空。

格魯希的謬誤

格魯希並未意識到拿破崙的命運掌握在自己手中。他於六月十七日晚間奉命出發，按預定的方向追擊普魯士軍隊。雨停了。頭一天才初嘗火藥味的年輕士兵們，就像走在和平的土地上一樣大搖大擺：敵人依舊沒有出現。他們也始終沒有發現受創的普魯士軍隊的蹤跡。

一早，格魯希元帥正在一戶農家匆忙吃著早餐，腳下的地面卻輕微顫動起來，大家趕緊屏住呼吸。低沉而漸次消散的聲音一次次傳來：這是火炮。是遠處炮手開炮的聲音——其實也不算遠，頂多三小時路程。幾個軍官為了更準確地辨別方向，以印第安勢趴在地上。遠處沉悶的轟隆聲不斷襲來。這是聖讓山的炮火，滑鐵盧戰役打響了。格魯希征求下屬的意見。他的副手熱拉爾焦急迫切地要求道：「趕緊向開炮的方向挺進！」第二個軍官表示贊同：「趕緊行動！」所有人都毫不懷疑，皇帝正在攻打英軍。一次艱巨戰役已經打響！

但格魯希卻猶豫不決。他習慣於服從，此刻依舊哆嗦著抱著一紙公文：皇帝的命令是追擊撤退的普魯士軍。熱拉爾見他猶豫不決，更加焦急難耐。「向開炮的方向挺進！」當著二十名軍官和平民的面，副官的請求聽起來更像命令，這使得格魯希大為惱火。他強硬而嚴肅地說：皇帝不發令，他絕不違背職責！軍官們十分失望，而火炮聲卻在這時不祥地消失了。

熱拉爾做出最後的努力：他誠懇地請求，至少允許讓他率領一支部隊和一些騎兵衝向戰場。他保證及時趕到。格魯希思考片刻，也就思考了一秒。

創造世界史的瞬間

格魯希思考了一秒。這一秒造就了他的命運、拿破崙的命運和世界的命運。他在瓦蘭的這家農舍裡的瞬間決定，決定了整個十九世紀的命運。而這一關鍵決定卻出自他這樣一個迂腐平庸之人的口中——多麼不幸！這一秒鐘掌握在一雙緊張地攥著皇帝命令的手中。假如在這一秒中，格魯希能勇敢、果斷，能不愚忠於皇帝的命令，而是相信自己、相信顯而易見的徵兆，法國就能得救。可惜這個屈從之人只會聽命於一紙公文，而聽不見命運的召喚。

格魯希用力地擺了擺手。不，這樣做不負責任。他說。不能把這支本來就力量薄弱的部隊再次分支。他的任務是追擊普軍，別無其他。他拒絕任何違背皇命的行動。軍官們慍怒地沉默不語，四周一片死寂。這一秒的決定無論在事實上還是言辭上都無法彌補。威靈頓獲得了勝利。

格魯希的部隊就這樣繼續前行。熱拉爾和旺達姆憤怒地攥緊拳頭。格魯希則很快就感到不安，愈來愈憂慮，因為奇怪，普軍的身影始終沒有出現。看來他們撤離了布魯塞爾方向。緊接著，信使彙報了種種可疑跡象，普軍已兵分幾路，在撤退的路上轉移到了戰場。如果此刻，格魯希不是焦急地依舊等待命令，而是趕緊率軍去增援皇帝，一切都還來得及。可是他沒有等來任何消息。只有愈來愈遠的低沉炮聲震顫著令人毛骨悚然的大地：那是落在滑鐵盧的鐵骰子。

滑鐵盧的下午

時間已是下午一點。四次進攻雖然均被擊退，但拿破崙已在威靈頓的主陣地打下嚴重缺口。拿破崙決定發起總攻，對英軍陣地加強火力。在連續炮擊的硝煙帷幕尚未遮掩山頭，拿破崙向戰場看了最後一眼。

他注意到東北方向一支黑壓壓的隊伍，一支新隊伍！正從林中湧出。所有望遠鏡都馬上向此處望去。難道是格魯希果斷地違背了命令，驚人地及時趕到？不！——一名俘虜彙報，這是布呂歇爾將軍的先遣部隊，是普魯士士兵。皇帝這時意識到，那支被擊潰的普軍已經擺脫追擊，搶先與英軍會合。而他自己的三分之一兵力卻在一片空地上毫無意義地尾隨。他立即寫信給格魯希，命令他拚盡全力向自己靠攏並阻止普軍向威靈頓的戰場集結。

內伊元帥也同時收到了進攻命令。在普魯士部隊抵達前，他必須殲滅威靈頓部隊：對於突然驟減的勝算來說，賭注再大也不為過。接下來的整個下午，不斷投入的步兵兵力向威靈頓高地密集發起進攻。他們一次次衝進炸毀的村莊又一次次被擊退，擎著飄揚的旗幟，他們又衝向已經不成型的方陣，但威靈頓依舊堅守不屈，格魯希依舊沒有消息。

「格魯希在哪裡？他究竟待在哪裡？」拿破崙看著正在逼近的普軍先頭部隊，煩躁地嘟囔著。就連他手下的指揮官也焦急難耐。儘管他已三次折損座下戰馬，但內伊元帥依然決定帶上全部法國騎兵殊死搏鬥。他的果斷勇猛和格魯希的優柔寡斷恰恰相反。萬名騎兵、步兵決一死戰。他們踩爛了英軍方陣，砍死了炮手並衝破了防線。儘管他們再次被迫撤退，但英軍的軍力已經潰敗，布滿山頭的嚴密防線開始鬆動。傷亡慘重的法軍騎兵被炮火擊退時，拿破崙最後的預備隊，老近衛軍正艱難而緩慢地向山頭進軍。能否攻占山頭將決定歐洲的命運。

決戰

雙方的四百門火炮從早上就開始不停地向對方轟炸。騎兵的鐵蹄踏響整個前線，衝向火力強勁的方陣。震耳欲聾的戰鼓響徹整個平原，大地顫抖！但山頭上的兩位統帥卻並未專注於人聲鼎沸的戰場，而是傾聽低微的隱隱之聲。

他們手中的兩隻表滴答響著，聲音像鳥的心跳般微弱，卻超越所有震天的吼叫。拿破崙和威靈頓，兩人都緊抓著計時器數著時間，一分一秒——時間將帶來決定最後勝負的增援部隊。威靈頓知道布呂歇爾已在附近。拿破崙則寄希望於格魯希。雙方已再無後備部隊。誰的增援先到，誰就能贏得戰爭。兩位統帥舉著望遠鏡望向樹林邊緣，好似一陣青煙，普軍的先頭部隊依稀可見。可這些人是散兵還是格魯希追擊的整個普軍？英軍和法軍像兩個筋疲力盡的摔跤手，一個只能做最後的抵抗，一個已力氣全無。他們對峙著，喘息著做最後的較量：決定性的最後一局就在眼前。

炮擊聲終於在普軍的側翼打響：開火了，步兵已開火交戰！「格魯希來了！終於來了！」拿破崙深吸了口氣，相信自己的側翼已經安全。他聚集了最後的兵力，再次向威靈頓的主陣地進攻，那裡是布魯塞爾的英國防線，必須摧毀它，必須衝破歐洲的大門。

然而剛才的交戰只是一場誤會。普軍看走了眼，朝著跟往常著裝不同的漢諾威兵團開了槍：馬上就停了火。現在，普軍浩大的部隊已經暢通無阻地從林中走出。不，不是格魯希的隊伍，而是布呂歇爾的普軍以及隨之而來的厄運。這一消息迅速在皇帝的部隊中傳開。部隊馬上不無遺憾地開始有序地撤退。可威靈頓把握了這一時機。他快馬加鞭抵達了鎮守的山頭，脫下帽子，在頭上朝著軟弱的敵軍揮舞。他的人立即領會了這一勝利姿勢的意義。剩餘的英軍一鼓作氣，朝著潰退的敵人衝去。就連普魯士騎兵也同時從兩側殺向渙散逃竄的法軍——處處是瀕死的吶喊：「逃吧！」

僅僅幾分鐘，這支威武的部隊就氣勢不再，成了四處逃竄的人流。拿破崙本人也混在其中。在這股既無助又無措的人流中，乘勝追擊的騎兵對敗退的人潮奮力打殺。他們輕鬆獵獲了拿破崙的坐騎和財物，俘虜了驚叫的整個炮兵部隊。唯有夜的幕布挽救了皇帝的性命和自由。時間已是半夜，暈頭轉向、風塵僕僕的拿破崙疲憊地縮在一家破敗的鄉村客棧的扶手椅裡，他已不再是皇帝。他的帝國、他的時代、他的命運都已走到盡頭：一個小人物，一個卑微者的怯懦，毀了他這位具有遠見卓識的勇士二十年英雄生涯所創建的一切。

塵埃落定

英國人剛剛擊潰拿破崙，一個在當時還籍籍無名的人，就乘著超速四輪馬車向布魯塞爾方向疾馳。他經由布魯塞爾到了海邊，乘上一艘等在那裡的帆船，越海抵達倫敦。他要在拿破崙失利的消息尚未經由信使通報當局之前，迅速展開大宗交易：他就是羅斯柴爾德。此人以天才投機的一招創建了另一個帝國，一個新王朝。第二天，英國得知了勝利的消息。巴黎的騙子富歇也獲悉了拿破崙的失敗：勝利的鐘聲響徹布魯塞爾和德國的上空。只有一個人，第二天仍對滑鐵盧之事一無所知。儘管他距離歷史事發地不過四小時路程：此人就是不幸的格魯希。始終不渝、一板一眼地完全執行追擊普軍命令的格魯希。

奇怪的是，他始終沒有發現普軍的蹤跡，這讓他惴惴不安。不絕的炮聲就像求救的嘶喊，愈來愈響，迫在眉睫。炮聲震撼著大地，每一枚炮彈都射向心臟。人人都知道，這絕不是擦槍走火，而是爆發了大戰，決定性的大戰。格魯希騎著馬，不安地穿行在他的軍官們之間，而後者們則避免與他商榷：因為他們的建議不會被採納。打破這一僵局的恐怕是他們最終在瓦夫爾一帶撞上了一隊普魯士士兵，布呂歇爾的後衛隊。於是這群迫不及待投入戰鬥的人立即一窩蜂似的衝向普軍的防禦工事。熱拉爾衝在最前頭，就像被不祥的預感驅使著奔向死亡，他隨即被一顆子彈撂倒在地，這個最愛表達意見的人只得閉上了嘴。

夜已深，格魯希的部隊占領了村莊。但他們似乎感到，戰勝這支後衛隊毫無意義。因為戰場的那一方寂靜無聲。令人毛骨悚然的安靜，可怕的和平，陰鬱而死一般的沉默。所有人都寧願聽見轟隆的炮聲，也不願身處這種備受折磨的不知所措中。決戰，滑鐵盧之戰必定已經一決高下，格魯希這時（為時已晚！）才收到拿破崙寫來的要求增援的信。這場巨大的戰役已決出勝負，但誰是勝者？

格魯希和他的部隊整整等了一夜。毫無結果！再也沒有拿破侖的消息傳來。似乎大部隊已經將他們遺忘，而他們只能盲目而毫無意義地站在伸手不見五指的黑夜中。次日一早，他們拆除營地，準備繼續行軍。累死累活的人們似乎早已意識到行動的徒勞。上午十點，參謀總部的一名軍官終於騎馬飛奔而來。他一臉驚恐，頭髮溼答答地貼在雙鬢上，渾身都在緊張地顫抖。大家趕緊扶他下馬，焦急地向他提出諸多問題。可是這人張口結舌地說著他們聽不懂的話，他們聽不懂，或者他們不想懂。他說，再也沒有皇帝了，再也沒有皇帝的軍隊了，法蘭西失敗了。

這簡直是瘋話、醉話。大家只能慢慢從軍官的話中理出頭緒，聽出真相，弄懂了他那令人沮喪甚至令人崩潰的描述。格魯希頓時臉色煞白，渾身哆嗦，用軍刀撐著身體：他知道，自己捨身取義的時候到了。他決定果斷地承擔起全部失敗的責任，這一不會被任何人感激的任務。格魯希，這個在尚不明朗的緊要關頭拒絕做出決定、順從而怯懦的拿破崙下屬，現在要在危機逼近時成為一名男子漢甚至英雄。

他馬上召集軍官們——眼中噙著憤怒和悲傷的淚——發表了簡短的講話。他為自己的遲疑辯解，又帶著惋惜地做了自我檢討。軍官們昨天還對他面露慍色，現在都默默地聽著。每個人此刻都可以埋怨他或自吹自擂：假如按照自己的判斷行動該多好。但沒人膽敢或願意這麼做。他們沉默著，沉默著。他們都被這突如其來的悲哀弄得啞口無言。

錯失關鍵一秒的格魯希此時——只是太晚——表現出一個軍人的全部力量。他的偉大美德：謹慎、精明、周全和責任心，在他恢復自信、不再拘泥於一紙公文後一覽無遺。重兵包圍之下，他的指揮堪稱卓絕——未失一兵一卒，未失一門火炮就突破重圍。他要去挽救法蘭西，挽救帝國的最後一支軍隊。但當他抵達時，皇帝已經不在，沒有人感激他，也沒有敵人向他們衝來。他們來得太晚了，已經沒有挽回的餘地。在外人看來，格魯希在往後的日子裡仍獲得了升遷。他被任命為總司令，成為法國貴族院議員，並且在每一個職務上都表現出男子氣概，但這一切都無法贖回那失去的瞬間，那本該令他成為命運的主人、他卻永遠失去的瞬間。

塵世間，這樣的瞬間極少光顧。而當它降臨到一個不恰當的人身上時，這人並不懂得如何利用它。於是，這一偉大的瞬間進行了可怕的復仇。一切市民的美德：謹慎，順從，勤勉，深思熟慮，在天命降臨的烈焰中化為烏有，百無一用。這一刻需要天才。它蔑視地將膽怯之人一把推開並將天才一舉鍛造為不朽的豐碑。這世上的另一位神，命運，它高舉勇者，以火熱的雙臂將英雄們舉向天國。

書籍介紹

本文摘錄自《人類群星閃耀時：14個容易被人忽略卻又意義深遠的「星光時刻」（德文原典直譯本）》，方舟文化出版

作者：史蒂芬．褚威格（Stefan Zweig）

譯者：姜乙

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每道看似黯淡的靈魂，都有迸發光芒直抵群星的時刻

本書德文原題Sternstunden der Menschheit，意指「人類的偉大時刻」，以戲劇性的敘事，書寫真人真事，體現歷史人物面對人生轉捩點時的內心曲折。褚威格將這種體裁命名為「歷史特寫」，每一篇均在在反映出他當時閱讀到並深受感動的史料文獻，以及他對時局、對文明的深刻關懷與無盡憂思。

在1927年的初代版本中，僅收錄〈決戰滑鐵盧〉、〈馬倫巴哀歌〉、〈發現黃金國〉、〈英雄的瞬間〉、〈征戰南極〉5篇作品，後陸續增補至如今的14篇：

遁入不朽：偷渡客變身征服者，巴波亞讓歐洲人看見了太平洋 拜占庭的淪陷：屹立千年之城終被攻破，只因一座被遺忘的城門 韓德爾的復活：病魔的艱難試煉，讓韓德爾寫下「天國的國歌」 一夜天才：一介士兵對國民的聲聲呼告，成就對自由的終極禮讚 決戰滑鐵盧：格魯希元帥那一秒的猶疑，決定了拿破崙餘生的歸處 馬倫巴哀歌：跨越半百歲月差距，德國最偉大詩人歌德的最後戀曲 發現黃金國：世界首富一夜淪為孤老乞丐，蘇特爾的橫財與橫禍 英雄的瞬間：百轉千迴的心聲，杜斯妥也夫斯基的生死一瞬 越洋的第一句話：十年執著，菲爾德牽起橫跨大西洋的海底電纜 逃向上蒼：為托爾斯泰未完之自傳性劇本《光照黑暗》書寫尾聲 征戰南極：史考特歷盡艱險抵達南極，卻失望發現自己並非歷史第一 封閉的列車：在祖國之敵授意下，列寧搭上將掀起「十月革命」的列車 西塞羅：羅馬最後的自由捍衛者，西塞羅重建共和的失敗嘗試 威爾遜的失敗：國際聯盟解體，伍德羅．威爾遜終成幻影的和平夢

仰望歷史星空，勇於面對屬於自己的「精彩瞬間」

在褚威格筆下，人類既偉大又渺小，既崇高又卑劣，時而不可戰勝，時而脆弱異常。這源於他對命運與人性的深刻洞察，也反映出他對人類存在本身所提出的大哉問：在歷史的偶然與必然之間，在你我生命中的關鍵一刻，生死道義、財富聲名究竟孰重孰輕，我們又該如何抉擇？

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Photo Credit: 方舟文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九