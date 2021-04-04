「中國式愛國」僅是喊喊口號，抵制「辱華」品牌先從鄙視自己人開始

最近幾週，中國抵制H&M以及相關拒用新疆棉的品牌，這件事鬧得沸沸揚揚，很多中國人熟悉的外國品牌都因為拒用新疆棉而受到抵制。

中國人對於新疆集中營和維吾爾族被迫害之事並不了解，生活在新聞被嚴重管控的中國，很多人甚至不清楚為什麼國際品牌紛紛抵制新疆棉，也就不明白新疆棉等同於強迫勞動。中國人打著愛國的旗號支持新疆棉，可笑的是，抵制新疆棉反而才是保護中國人權。

短視頻網站上也出現很多宣佈抵制Nike等品牌的個人宣言，有人直播火燒球鞋，說自己以穿Nike品牌的鞋子為恥辱。同時，校園中很快形成一種風氣：穿抵制新疆棉的品牌都會被瞧不起。而這樣的風氣，被網民稱作是愛國意識濃厚，受到網民的大力支持和稱讚，並且被看做是「少年強則國強」。

國小、國中生心裡本來就不成熟，當學校出現鄙視鏈的時候，老師不但沒有及時糾正，反而還認為這是愛國的正能量，無疑是助長校園暴力。

對於不明新疆內幕的中國人，他們長期被蒙在鼓裡，可以理解他們的愛國情緒，也可以理解他們支持本國產品的呼聲。但中國人的愛國表現是畸形的，不僅網民約束自己不穿，還要求別人也不可以穿，甚至穿了就要被鄙視，不管是明星街拍還是網路短視頻中，只要出現抵制新疆棉的品牌，留言區必有人「替天行道」，開啟罵戰。

國際間抵制新疆棉，是為了保護維吾爾族以及全中國的基本人權，反而是中國人卻把意見不同的本國國民當敵人對待，口誅筆伐。愛國應該從維護國民基本人權開始，中國式愛國僅僅是喊口號、互相挑剔，先不說抵制有沒有成功，自己人就已經中槍不少。

反過來看，中國人能做的也僅是如此。有極端的網友直接到線下專門店，舉牌抵制這些品牌，但是卻被商場保安勸退。中共不喜歡任何一股力量凝聚起來，包括所謂的愛國力量，人民一旦走上街頭，凝聚成一股勢力，就很難控制。換句話說，中共喜歡你愛國，但是不喜歡你太愛國，只要是以政府需要的方式去做就好。

不僅線下聚集會被勸退，網絡上發言也要注意分寸，網民不僅要求明星解約發聲明，更把眼光放在國家隊身上。抵制新疆棉的運動品牌Nike贊助了中超聯賽、中國男女足、中國男籃等。網友認為，國家隊應該為表率，做榜樣與這些「辱華」的品牌割袍斷交，有網友說：「如果國家隊穿著辱華品牌上球場，去代表國家踢球，這畫面實在太諷刺了。」網友的言論越來越偏激，認為明星都能賠錢解約，國家隊只是內部開會而已，實在很難繼續支持。

中共在國內煽動炒作新疆棉事件，原意只是想「挾天子以令諸侯」，讓各個品牌看見中國是一個不可缺失的市場。一旦這件事上升到「國家」二字，中共是不希望網友談論太多的。

在中國網絡上，「國家」兩個字是禁詞，網民都用「郭嘉」代替。最近網絡上又出現很多維護國家隊的帖子，稱很多國家隊隊員穿了國產的球鞋受傷，不得己才要繼續維持合約等等。這件事情到現在變得很矛盾，中國人自己不買以外對其他人還要鄙視到底。

要求明星解約發聲明，卻允許默認國家隊繼續穿「辱華」品牌，網友也自願體諒國家隊的各方難處，當然，網友不體諒也不行，因為質疑國家隊會被刪帖。

在這一次抵制的背後，中國網民只是被牽著鼻子走，所謂的外國品牌「吃中國人的飯，又砸中國人的鍋」完全是子虛烏有；相反，明明是中國國家隊拿了巨額贊助。這些品牌在中國建廠，為中國提供了無數工作崗位，從服裝材料到服裝縫製，從運輸到實體店，事發之後，H&M已經關了二十多間實體店面，店員悉數失業，這些人都是中國人。

中國的莆田是有名仿冒鞋大本營，這些年中國市場上仿冒的各牌球鞋基本上都出自莆田，中國人甚至戲稱，莆田的假球鞋做得比真的還好，抵制外國球鞋後，大量的莆田假鞋廠將面臨停工，囤積的大批貨物銷量也會大幅度縮水。

在抵制外國品牌後，才發現原來中國原創品牌如此稀少，而且很多國貨品牌價格高昂，讓人難以接受。雖然有網友拿國貨李寧的球鞋與Nike相比，認為價格差不多，既然能接受Nike的高價，也可以接受國貨的高價。不過，很多外國品牌在中國價格高昂，很大程度跟中國的稅金有關係，這些品牌在本國內會便宜很多，既然如此，中國品牌在中國還賣這麼貴，就顯得不合理，頗有割韭菜的嫌疑。

因為有幾位台灣明星也解約、發聲明支持新疆棉，針對他們的行為，台灣網友也發帖討論。最令人感動的一個帖子寫到：我理解去中國掙錢需要有一些立場的聲明，但新疆棉關乎人權，這是底線，所以我不再支持那些支持新疆棉的明星。

這樣的說法有理有據，陳述了很多人對於新疆棉一事的立場，同時沒有人身攻擊到任何人。拿愛國當藉口的中國人，應當明白愛國是從愛國人開始，愛國人是從尊重基本人權開始。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航