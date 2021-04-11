《怒海逆風島嶼行》：神秘的黑蝙蝠中隊，新竹空軍基地旁有座寡婦村

文：鍾堅

【空軍基地旁有座寡婦村】

大江大海離亂的年代，隨政府撤台的三十萬軍眷，陸續安置入住八百八十六座竹籬笆搭建的簡陋眷村。這些年來，封閉式的眷村孕育了不少傑出的第二代，在海內外嶄露頭角，但艱苦貧窮的眷村環境，也塑造出一些不愛讀書的眷村子弟，成長後大都潦倒終老。

新竹市區範圍內有空軍二聯隊駐防的機場，在五○年代基地服勤的有眷軍官與士官，始終維持在兩千戶以上，眷口數近萬人；市府行政轄區內的各軍種四十七座眷村，空軍就多達二十六座，遍佈新竹機場周邊。建忠在新竹讀大學時，因籌辦大竹盃專上籃賽而認識新竹東大路空二村的石麟，知道他家的詳情是這樣的。

空軍遺眷的生活不好過

石麟的童年往事記憶無多，但在腦海清晰烙印定格的圖像，他是空軍婦聯分會附設幼稚園首屆學童。但上幼稚園都一年了，他連數字都還弄不太清楚，就甭提認字了。石麟擁有生平第一份禮物，是阿爸送給他黑色無軍徽的四引擎螺旋槳偵察機相框，角邊有阿爸「北斗七星下的黑蝙蝠」親筆落款；石麟很勉強熟記下這九個字，心想，有一天也要學阿爸當個飛勤組員遨遊藍天。

石麟的父母隨政府撤至新竹落戶，與袍澤們被安置在同一眷村。巷子裡的外省囝仔很自然地從小就生活、作息在一起，不但分享蜂蜜麵包，連糖廠冰棒與彈珠汽水都是你先一口、我再一口地共享。石麟的最愛，是喜歡吃阿爸從美軍顧問團拿回家的巧克力糖。

理小平頭的石麟自幼稚園畢業後，向北步行到東大路五條街口外的新竹空軍子弟學校（簡稱新竹空小）去上學。那些年還沒電視可觀賞、沒玩具可把玩，眷村子女貧困但親情、友情濃厚，新竹空小的外省囝仔放學後在巷弄一直玩到母親們喊：「回來吃飯啦！」

石麟熱愛打籃球又習武術，體格日漸強壯。被眷村姐妹暱稱「石頭哥」的他，常穿著喇叭褲出面保護眷村同學免遭太保、太妹欺侮，打打殺殺久而久之，石麟學業荒廢到完全跟不上進度。他總認為自己的腦袋不夠好，即便巷子口的空小學霸明珠費盡心思義務教導惡補，成績卻還是滿江紅。

在小六那年，惡耗傳來，阿爸黑蝙蝠中隊的軍機失蹤了！是失事？還是遭擊落？在海峽失蹤？還是在大陸墜毀？突然失去阿爸的打擊，加上阿媽終日以淚洗面，石麟硬是撐下家務雜事，好讓阿媽回新竹機場天天等阿爸的最新消息。

失蹤一個月後，黑蝙蝠中隊派人送來阿爸在隊部寢室遺留的衣物鞋襪與文具書籍。再過半年，阿爸的衣冠塚安置在台北新店碧潭空軍烈士公墓，石麟隨阿媽參加簡單隆重的追思儀式，同學明珠也以義女身份全程參加告別式。那時明珠忙著準備初中聯招模擬考，還不忘陪伴悲慟的石麟，渡過失去阿爸的孤寂與徬徨。

阿媽被政府安置在新竹果菜市場，任職清潔領班謀生，缺了阿爸的石麟也無心讀書。小學勉強讀到畢業後，投考公立初中敗北，只好補習多準備一年重考。全校第一名的學霸明珠，則保送就讀學府路的新竹一中。

石麟在市區補習時，班主任看他體格魁偉，有請他擔任補習班「訓導助理」，實則遣他約束調皮搗蛋的補習生不准鬧事。當訓導助理，讓石麟有威儀也有成就感，更有薪資收入。他買了輛中古機車無照騎乘代步，載著阿媽到果菜市場上工，減少她在烈日寒風中步行的辛勞。隔年，石麟再投考公立初中，又名落孫山，只好花大錢就讀西大路甫由教會設校的私立初中。

發育快速的石麟人高馬大，十年前他的身高僅及同齡明珠的耳廓，十年後明珠的身高卻僅及他的肩頭。明珠保持優雅的身段，頂多只准石麟騎機車載她，一路狂飆去學校早自習。那年頭倆人不戴頭盔，更沒護膝與護踭，警察也假裝沒看見倆人無照駕駛、違規騎乘。

在石麟讀初二時，住眷村巷子尾學妹沛蒂的父親殉職了！沛蒂父親服勤的黑蝙蝠中隊軍機，納編入美國空軍執行南星任務時，降落南越西貢新山一機場前，遭越共砲火擊墜，組員連同搭載的美軍與華航職員共十二人殉職，無人生還！

說起這位學妹，她父親自黑蝙蝠中隊「借調」給華航後，舉家從新竹空軍眷村遷往台北松山機場的華航宿舍。沛蒂家人北遷看似吃香喝辣，其實全村大小都知道，沛蒂父親的編制員額還留在空軍，但人卻以華航員工的掩護身份，赴中南半島幫美軍作戰。沛蒂的大姐就讀學府路新竹商職期間，就寄宿在石麟家。沛蒂週末都會從台北回新竹，探視大姐也順道找眷村的好姐妹敘舊。

這回沛蒂父親的忠骸火化後，由空軍派專機從西貢迎回，安葬於碧潭空軍公墓。參加完沛蒂父親的葬禮後，石麟格外想念自己的阿爸；沛蒂還可觸摸父親的骨灰罈，石麟連阿爸在哪都搞不清楚。

高中聯招放榜，明珠一如眷村長輩的期待，考取中華路上人人羨慕的省女中。明珠的父親在黑蝙蝠中隊出勤敵後飛行任務，此際也超過百次，可申請轉調專機中隊服勤，任務的風險大幅降低；明珠的父親調離黑蝙蝠中隊，是她考取省女中收到最好的賀禮。父親在專機中隊接送美軍官兵與眷屬非常頻繁，家裡的美國巧克力糖愈堆愈多，明珠天天都塞好幾盒糖給石麟與沛蒂分享。

「我要繼承父業，捍衛領空，初中畢業後就去報考空軍幼年學校！」豪邁的石麟在私立初中畢業前，向藍天許下承諾。此舉嚇壞了阿媽，對獨子想當飛官的反應非常激烈，就是不肯在空軍幼校報名表上簽字。唯獨鄰居明珠與沛蒂貼心地說：「石頭哥，只要你有想法，我們都支持你！」可惜，石麟的體檢視力沒通過，就算讀了空軍幼校，將來也不能飛，只能戴眼鏡在地面服勤。

石麟最後沒去空軍幼校，但初中畢業後投考高中聯招，就連私立學校都沒上榜。垂頭喪氣的石麟失去方向，茫然不知所措。班導師建議他參加五專聯招，畢業後至少有個專長與證照，職場找工作應該不難，還可奉養阿媽，別讓阿媽在果菜市場辛苦幹粗活。石麟聽從班導師的開示，勉強考上在市郊新豐甫設校的私立工專機械科就讀。

大學聯招放榜，鄰居明珠與沛蒂先後考上新莊同一所教會大學，她倆與石麟分頭奔向各自的大專校園。石麟偶爾去探視從此遠離寡婦村的明珠與沛蒂，新豐的工專與新莊的大學聽起來很近，但火車無法直通兩地，跑省公路的客運車就算沒塞車，連同候車與轉車，單程也要兩個小時以上。石麟是空軍遺眷，進私立工專就讀學費昂貴，還得半工半讀自力更生。他在校園附近的工廠打零工，每學期扣掉打工加班時段，只能去新莊與明珠、沛蒂敘舊一到兩次。

Photo Credit: 燎原出版 PB4Y型機於新竹基地整備情形。（國防部）

遺孤石頭哥的逆境人生

身材高大的石麟在新豐校園是籃球校隊的前鋒，練球練得很勤，準備在全國大專校際對抗賽嶄露頭角。石麟與建忠在籌辦大竹盃專上籃賽就此成為好友。然而石麟縱橫球場衝刺過猛，在初賽與複賽中，先後搞成嚴重摔傷骨折掛急診住院。出院後，按醫囑休學一年，等到不須再用拐杖行走後，插班轉學到台北士林的私立海專，降轉五專三的輪機科。

明珠與沛蒂就近前來校園探視，以免病癒的他承受士林、新莊兩校間往返奔波之苦。石麟熱情地招待眷村兒時玩伴，來到社子島陋巷內髒亂的眷村麵店前，還喋喋不休地描述這是人間美味的山東大滷麵。妝扮優雅高貴的明珠與沛蒂並未放緩腳步，更沒入店消費的打算，她倆還對石麟建議：「石頭哥，我們從小一起在新竹吃眷村美食吃到大，我們難得來一趟社子島，倒想品嚐校園食堂的學生餐！」石麟頹然無語，難再接腔。

明珠與沛蒂就讀教會大學，視野大開，寒暑假都在外商公司實習。明珠大三時，沛蒂讀大二。石麟因重考、休學、轉學故耽擱學業，還只是個五專的專三學生。學歷相當於高三程度的石麟，對人、對事與對時局的評析，與讀大學的她們具有高度、廣度與深度之見解，落差愈來愈大。明珠與沛蒂在就讀幼稚園、小學與中學時期，對巷子內的石麟言聽計從，成年後在大學校園，她們卻屢屢打臉石麟的話題。她倆在教會大學校園內都是校花級的美女，苦戀追求她們的富二代學長們頻獻殷勤，甚至駕駛跑車護花出遊，人人羨妒。她們畢業後都先後嫁入豪門，隨夫婿行遍全球、定居美國。

石麟的運動舊傷在回診時，醫師確診他的膝蓋軟骨全都摔碎，不能再做激烈運動，這真是晴天霹靂。那年頭還沒有人工膝蓋問世造福病患，醫師還警告石麟，中年過後恐怕寸步難行且疼痛無比，最終只能依靠輪椅移動。嚇破膽的石麟，不敢向阿媽吐露病情。

石麟因隱疾一度自暴自棄，放棄用功讀書、離開社團。讀專五的最後一學年，他帶著憂鬱，登上遠洋實習漁船出海，航向不確定的未來。在遠洋實習漁船見學期間，他跟著漁船的老海狗學壞，一靠港就跑單幫挾帶私貨賺取外快匯給阿媽盡孝。這些走私勾當，曾在高雄港遭特檢官的老友建忠當場撞見。石麟實習結訓獲得畢業證書後，服役時分發到海軍艦艇部隊，至少不須像海軍陸戰隊那樣，每天操練戰鬥體能，那會讓膝蓋更疼痛。

但石麟運勢不佳，抽籤抽到外島籤王——赴海軍烏坵指揮部的小艇分隊任少尉輪機官。有一回，福建省主席由海軍高級長官陪同，在大坵碼頭搭乘LCM機械登陸艇赴兩浬外的小坵，登島視導春節前勞軍團聯歡演出彩排，石麟奉命率分隊部的油機士官隨行。沒料到入夜出海後航程過半，專送省主席的座艇內兩台柴油機先後故障，海面東北季風也突然增強，座艇被季風吹襲，逐漸漂向共軍駐守的崇武大嶼角！

主修故障主機的油機士官，在驚濤駭浪艇身劇烈橫搖下，早就癱在甲板像條爛蛇暈死。石麟身為現場監修主管，撇下癱瘓的油機士官，捲起袖子接掌修理排除故障；石麟不敢怠忽職守，連續十六小時拆開柴油機檢查、找出故障部件、拆零併修再試俥，亂中有序。隔天拂曉，終於排除一部柴油機的故障毛病，讓省主席的座艇恢復單俥動力。此際，座艇隨風遠漂，距小坵二十浬之遙，艇長掉頭朝向目的港回航，頂著風浪吃力前行。

沒多久，石麟精神耗弱虛脫……有隻手搖著他的肩頭，長官慈祥地用《晉書》文言文體關切：「石頭仔，你呀廟算有餘卻良圖不果，降齡何促卻功敗垂成，別再貪睡，抱憾終生呀！」石麟睡眼惺忪慌忙起身立正，向眼前的省主席敬禮，想必是在艇身劇烈搖晃中，省主席前來探視虛脫的少尉輪機官。

省主席握著石麟的手，讓石麟感覺到他的體溫奇寒不已……黎明前冰冷的浪頭打在石麟掌心，將他從噩夢中驚醒，身旁沒有省主席蹤影呀，油機士官還在腳邊暈睡。回想剛才的噩夢情節，不對呀，探視的長官不是穿著西裝打領帶的省主席，他穿著的是空軍破損殘缺的飛行夾克，再仔細回想噩夢中長官燒焦的容貌，竟是明珠的父親！難道，明珠的父親前來烏坵責怪石麟，催促石麟快追求他女兒免讓長輩抱憾終生？那明珠的父親為何又燒成焦黑？飛行夾克為何破損殘缺？

石麟在海上吃風喝浪兜圈子，折騰了整整一晝夜始安全歸航。海軍烏坵指揮官為獎勵石麟的臨陣搶修功勞，就放他十五天返台特休假，快找空檔去排休。半年後，石麟才輪到從外島搭乘軍差船返台休假，踏入眷舍就見到淌淚的阿媽，果不其然，巷子口明珠父親的專機中隊軍機墜海失蹤了！時辰約莫在石麟於烏坵外海夢見明珠父親之際。哆嗦的石麟，不敢向阿媽報告在夢中明珠父親曾來訓誡的靈異夢事。

石麟獨自騎乘中古機車，專程赴明珠父親在碧潭空軍公墓衣冠塚祭拜，叩謝長輩這些年來，對自己的調教與關切。墓碑前有幾把枯萎的花束，底下壓著美國巧克力糖的空盒子，讓石麟心頭一震。熟悉的美國巧克力糖，表示遠嫁美國的明珠不久前才來過墓園。石麟順道再赴前五排阿爸的衣冠塚，叩謝養育之恩，那兒同樣置有花束與巧克力糖空盒。他祈禱阿爸與墓園內其他空軍烈士父兄們，能在天國享受平安，不再受到戰火的折磨。

石麟在烏坵前線役畢後，上商船任職三管輪。由於輪機艙工作環境太悶、太苦、太窮，商船抵澳洲雪梨他就跳船偷渡，惜沒有身份不能謀取正職，只能在唐人街餐館充當清潔工。石麟把賺到的血汗錢，透過地下錢莊匯回給新竹的阿媽。某日，石麟看不慣食客當眾調戲打工的女學生，出手護花將對方打成傷殘而被捕。坐牢三年出獄後，遭遣返歸鄉，回到寡婦村陪伴阿媽。

未幾，石麟因膝關節壞死舉步維艱，需靠拐杖移動。此時身障又失業，固然有政府微薄的補助津貼過活，但人生向上發展頓成泡影。透過學成歸國服務的好友建忠轉介，石麟靠修理科學園區各廠的機電設備，賺工錢打發孤獨的時光。石麟老後，偶爾坐輪椅現身在新竹市北大公園，陪橘世代的鰥寡長輩話家常，還當選過「敬老楷模」。

遠離寡婦村的貴婦明珠與沛蒂，均榮獲就讀過的學校所頒授傑出校友頭銜。她倆更行善積德，捐贈善款給母校，獎勵清寒學生潛心用功讀書，不要重演眷村子弟歷經艱苦貧窮、無法專心向學的困境。

Photo Credit: 燎原出版 B-17型機出發前任務提示，時間為民國49年。（國防部）

北斗七星下的長空勇士

石麟對阿爸服勤過的黑蝙蝠中隊為何會有這麼高的殉職率，始終耿耿於懷。因此，待黑蝙蝠中隊資料部份解密後，石麟就積極還原阿爸出勤死亡任務的來龍去脈。

自韓戰爆發後，美國諮請我空軍黑蝙蝠中隊，協助執行在朝鮮半島、中國大陸與東南亞的空中反共特種任務，包括收錄雷情與監聽截情，兼辦敵後空投、空降等高風險派勤。迄二十年後美國退出亞洲反共戰爭，方終止特種任務，解散黑蝙蝠中隊。

該中隊的前身，係由美國中情局於一九五二年六月起，抽調我空軍新竹第八與第二十大隊飛勤組員，去執行中情局指派的特種任務，由空軍總部作戰署遂行作戰管制。石麟、明珠、沛蒂的父親們，都是開隊的元老隊員。沒多久，美國就因出勤頻率、維修保養等爭議，要求我方空中特種作戰須整編為「特種任務組」的獨立部隊，由空軍總部作戰署改隸情報署。為保密緣故，隨後二度易名為「技術研究組」作為掩護。在第二次台海危機爆發直前，「技術研究組」對外公開使用獨立第三十四中隊的番號。由於隊徽是黑蝙蝠在北斗七星夜暗掩護下飛翔，故該中隊有個雅名為「黑蝙蝠中隊」。

石麟、明珠、沛蒂的父親們在黑蝙蝠中隊服勤，組員合作無間但壓力也大，均須肩負任務成敗、安全返航的重責。每回的死亡任務，組員對計畫航線、備用航線與緊急脫離航線，都要背誦得滾瓜爛熟。對分發使用的最新航照及航圖，都要瞭若指掌。夜間飛行時，還要把航圖內的等高線在腦海中轉換成不同航高的立體對景，方便夜暗中目測比對定位。

每回任務，組員均包括有機長、飛行官、領航官、電子官、通信官、考核官、情報官、機工長、裝載士與空投士卒。任務冗長的飛行，還要加派組員輪值。黑蝙蝠勇士們在九重天外漫天砲火中出生入死，每位機組組員的功勳，都多次榮膺年度空軍戰鬥英雄與國軍克難英雄榮銜。每位組員，都獲頒過多枚勳章。

黑蝙蝠中隊二十年間納編過的三十八架各型軍機，共執行特種任務達八百三十八架次，任務機戰損十架、戰耗五架，累計殉職飛勤組員一百四十五人及搭機乘員十人。自政府遷台後的冷戰年代，三軍的營級以上戰鬥部隊，論作戰陣亡率，犧牲最慘重的首推該中隊，執行特種任務的飛勤組員殉職率高達七成，陣亡率非常高，累計殉國的官兵超過百人！北斗七星下犧牲的每位黑蝙蝠勇士，都有可歌可泣的事蹟。每位勇士的遺眷，都有鋼鐵般的意志苦撐餘生。

隊內已婚隊員，都聚居在東大路旁近百戶的空二村與南邊緊鄰的兩百戶空三村。空二村與空三村，就被稱為東大路的「寡婦村」。石麟、明珠、沛蒂及很多眷村玩伴，都曾是寡婦村的未成年遺眷，含淚繼續邁向未知的人生。明珠、沛蒂的父親都難逃死亡任務的魔咒，她倆先後遠嫁至海外定居，把母親接到美國奉養，斷然離開令人心碎的寡婦村。

留在這一頭的石麟，忙的卻是追索阿爸失蹤的真相。政府解嚴後，兩岸開放探親旅遊。石麟陪同阿媽，各自用拐杖吃力地踏上神州，向大陸當局探聽阿爸的下落。經過多次踏訪，聯繫上大陸伏擊區的省人民政府台灣辦公室（省台辦）。大陸當局派員引領石麟與阿媽，至伏擊區外偏鄉的玉米田憑弔。

台辦官員說：「中蘇兩國反目成仇後，美國亟需掌握大陸地區接受俄援的共軍，是否因此而空防戰力衰退，故要求你們黑蝙蝠中隊深入大陸空域，蒐錄防空雷達的雷情與無線通訊的截情。」石麟小六那年，黑蝙蝠啟動「猛禽專案」任務。阿爸被納編入電偵機出勤，在月缺的暗夜掩護下，自新竹本場飛向大陸執行任務。

共軍透過在台潛伏諜員，早已掌握猛禽專案的動態情報，中共空軍在伏擊區部署三個高砲團與一個探照燈團等候。任務機終昏後飛向目標，距目標約百浬處就遭共軍防空雷達偵知。電偵機距目標二十浬，又遭共軍射控雷達鎖住，共軍探照燈開燈對夜空盲照如白晝，但故意釋出無燈缺口，電偵機立即轉向遁入夜暗。

未料此舉中了共軍請君入甕的圈套，毫不自知地飛入伏擊區的埋伏口袋內。飛近埋伏口袋兩浬後，再遭共軍的探照燈開燈搜照鎖定機身，隨後敵軍百多門高射砲集火射擊，半分鐘內電偵機慘遭擊墜，十餘位飛勤組員無人生還。

台辦官員補充說：「伏擊區的一位村委書記，動員當地人民公社社員，協尋散落玉米田四處的遺骸屍塊，並以一人一棺木的方式，將十餘口棺木集中安葬，還立碑紀念。遺憾的是，文革期間，屍骸、棺木與碑石都被紅衛兵挖出，屍骸遭鞭撻，棺木與碑石遭搗毀。文革結束後，安葬處也沒有復原，墜機處又經過整地重劃，當年安葬棺木及立碑的玉米田位置，如今在伏擊區現場難以辨識。」

石麟與阿媽佇立在玉米田良久，噴淚呼喊著阿爸的姓名官階，直到天黑。母子倆返台後，此生就再沒回過玉米田，阿媽不久就病逝在寡婦村，全家只剩石麟，呆坐輪椅上渡日，面對孤獨的餘生。

石麟六十歲那年，位於東大路的「黑蝙蝠中隊文物陳列館」開館。館內有隊員各種相關文物的陳列展示，其中有一個展示櫃內有個破水盆，格外引人注目。

當年在猛禽專案電偵機墜毀的伏擊區現場，老農孫先生搶拾電偵機機體燒焦的金屬碎片，攜回打造成兩個水盆。其中一個摔破的水盆，是另一位飛官遺孀到現場憑弔時，孫老先生贈予她作為紀念。遺孀返台後，將破水盆交給黑蝙蝠文物館公開陳展，這是猛禽專案任務機在隊史館所留下唯一的實體遺物。坐輪椅的石麟，每回目賭這個破水盆，都會一再心酸掉淚幾至崩潰。

石麟、明珠、沛蒂的童年往事，都是在新竹東大路的寡婦村居住時譜出。政府於一九八○年依《國軍老舊眷村重建試辦期間作業要點》推動眷村改建後，寡婦村被怪手夷為平地，原址變身為空二村國宅與空三村國宅。東大路寡婦村的陳年舊事，只能往南到十條街口外的黑蝙蝠中隊文物陳列館去尋找記憶了。

Photo Credit: 燎原出版 黑蝙蝠中隊的基地，位於新竹的空軍基地。（國防部）

書籍介紹

本文摘錄自《怒海逆風島嶼行：台海戰亂世代的故事》，燎原出版

作者：鍾堅

《台灣航空決戰》作者最新發表

《怒海逆風島嶼行》述說民間的野史

當事人親身的口述歷史，可以補足正史的破洞，甚至揭露正史的破綻

張延廷空軍備役中將感動推薦：「見證到時光隧道內暗黑時代，既熟悉又陌生的人與事。」

台海不平靜的年代，留下了多少早被遺忘的小人物，他們的故事有的傳奇，有的溫馨。有的甚至會讓你毛骨悚然。他們是大時代下人生無法有太多選擇的一代，在不斷往前走的時刻，不妨停下腳步，看看這些不再被提及的小故事。鍾堅感嘆：「若沒人用筆尖紀錄下他們走過亂世的記事，他們的事蹟將很快被遺忘，甚至被當作從未發生過。」

鍾堅的新作收錄了台海戰亂世代不同社會階層人物的故事，作者通過建忠這個虛構人物的角度，回憶起許多散落在各個角落的小人物。這些故事幾乎都有官方版本，但可能只記錄了其中的一部分，而事實的全貌又是如何的呢？

我們有太多在戰亂中逝去的人物，但那些倖存而與驚險擦肩而過的人卻應該被人遺忘？每一則故事都是有血有淚，每一則故事都代表了一個生命的歷程。有些看了會覺得怎麼會如此造化弄人，但有時候又讓你覺得人生的奇妙之處實在多有。看完了這些小故事，你會對那些年代有不同於以往的觀點也說不定。

作者出自軍眷家庭，加上有機會與許多曾參與台海戰事的老兵接觸，因此耳濡目染之下，累積了許多被大時代所淹沒的逸事。這些不見得是什麼驚世大發現，也不會是什麼歷史大發掘。他們就跟我們一樣的凡人，只是他們歷經過有血有淚的日子與生活，這一切都值得在我們的世代繼續述說下去。



首部曲 怒海航行

述說海上驚悸的故事，其中包括國境極南太平島發展史，以及高雄港發生過的兩則風雲紀錄。



二部曲 逆風飛行

收錄於空中驚魂有關的故事，內容以新竹寡婦村為開端，闡述兩岸對戰期間不為人知的空軍眷村的獨有記憶。



三部曲 島嶼慢行

非讀不可的故事，從台籍譯員與荷蘭戰俘的奇遇開始，闡述主角親身經歷或見證的大時代小故事。



本書特色



1. 述說當事人最真實的見聞。

2. 範圍涵蓋陸海空等不同軍種或領域，多元化收錄許多被遺忘的人物與被正史所忽略的逸事。

3. 開放的史觀態度。

Photo Credit: 燎原出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九