【圖輯】有一種伴侶，叫做愛你愛到死——深陷「親密關係暴力」如何掙脫？

文、圖：創傷、發展與療癒（吳東彥、周純媛諮商心理師）

你傷害了我，我卻離不開你

親密關係暴力（Intimate partner violence）是現任或前任配偶或伴侶針對另一位配偶或伴侶的親密關係中的暴力。親密暴力可以採取多種形式，包括身體、言語、精神、經濟和性虐待。（引自維基百科）

有時，親密關係最可怕的地方在於，它不只可能讓你的身心靈受創，也很可能讓你產生嚴重的無力感，而不再認為自己的生活有好轉的可能，也不再認為自己有一天可以重獲自由、快樂的人生。

如果你懷疑自己是不是深陷親密關係暴力之中，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心提供了「台灣親密關係暴力危險」量表，讓民眾自我檢測是否正在遭遇親密關係暴力。

如果你深陷在親密關係暴力裡，這篇文章提供了幾個小方法，讓我們試著學習保護自己的人身安全之餘，也可以進行一些「情緒分化」的練習。

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本文經創傷、發展與療癒授權刊登，原文刊登於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航