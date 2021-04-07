楊潔箎在阿拉斯加為求自保，斷送了美中兩國對話溝通的空間

文：王臻明

是說鴉片戰爭時，清廷的道光皇帝改派滿人大臣琦善，取代林則徐擔任兩廣總督，但原本主張一戰的琦善，最後卻與英國人議和，雙方商議的草約中，中方還答應割讓香港。但在此事曝光後，輿論嘩然，震怒的道光皇帝下令將琦善押解到北京問罪，撤職抄家。

由於草約作廢，中、英雙方戰火再起，最後英軍兵臨南京城下，清廷不得不簽下《南京條約》，一樣割讓了香港，還承諾巨額賠款，開口通商，被視為是中國百年屈辱史的開端。

不過這段歷史中留下了一個公案，那就是琦善當時與英國人議和的條件，道光皇帝知不知情。認為道光皇帝根本知道或至少默許的這一派論點，所提出的最重要證據，就是琦善在不久以後，不止馬上官復原職，更歷任多處總督職位與欽差大臣。

若是一個不遵命令，軟弱無能，私自與敵方議和，嚴重損及國家利益與尊嚴的官員，會有如此的待遇？這一派的論點同時認為，當時琦善與英國人談妥的條件其實損失最小，如果當時就能達成協議，也不會有後來的戰事。

而如果道光皇帝完全知情，那他為什麼還要如此震怒，並將琦善解職查辦？其實這也不難解釋，有時主政者想要妥協或議和，卻又擔心輿論批評，就需要有一個官員勇於承擔責任，提出這樣的方案。

如果最後國人可以諒解，事件落幕，那就是皇帝指揮有方。如果社會無法接受，出現排山倒海的批評聲浪，那只要皇帝本人表演震怒，嚴懲撤換這個官員，就能完全擺脫責任。這種招式，不論是古代的統治者或現代的政治人物，都非常愛用。

當然，道光皇帝與琦善之間，是否真有什麼默契，我們今日已不可得知，不過近日倒有一個很好的反例，可以相互對照。美、中關係在川普政府任內降到冰點以後，隨著拜登政府上台，為兩國重新開啟對話，奠定了基礎。只是拜登政府不想落入親中、軟弱的批評中，因此在兩國高階官類會晤前，作足了各種外交動作。

國務卿布林肯與國防部長奧斯汀在會前，先趕到東京，與日本外相與防衛相舉行「日美安全保障協議委員會」，也就是俗稱的2＋2會議，並罕見地在會後直接點名中國的威脅。

布林肯與奧斯汀隨後再立刻飛到南韓，一樣以2＋2會議的模式，與南韓重申彼此的盟友關係。在結束了南韓的行程後，布林肯才飛到阿拉斯加，與國家安全顧問蘇利文會合，與中方代表楊潔篪與王毅展開會談，但此刻國防部長奧斯汀則前往印度訪問，進一步強化美國與印度的軍事合作關係。

簡而言之，拜登政府希望在這次的美、中會談之前，先擺出了聯合盟友，一起圍堵中國的態勢。除了符合自己的政見主軸，也等於是要給中方談判代表一個下馬威，與英國人在鴉片戰爭爆發前夕，將軍艦開入中國港口內示威，如出一轍。

對中國來說，此刻就面臨了「要戰、戰和」的選擇。與拜登政府恢復對話是中國求之不得的事，眾所皆知北京從拜登一當選，就積極在運作這件事。但問題在於美國在雙方復談前，擺足了架勢，甚至會議地點選在阿拉斯加，而不是美國本土，對於中方的招待與維安規格，也大幅降級，幾近羞辱。楊潔箎不滿地對記者說他吃了泡麵，就可以知道中方代表團的憤怒。

更進一步來說，美國之所以要這麼做，一部份的原因，也是要對國內的反中輿論有所交待。就像中國需要做大內宣一樣，美國是一個民主國家，總統的權力來自選民的選票，更有國會的監督掣肘，也有軟弱不得的壓力。今天中方代表團中，如果有一個琦善，願意犧牲自己，全力促成美、中兩國的成功復談，並把所有的批評與毀譽，替習近平一肩扛起，那說不定，今天的情況不會是這樣，但可惜的是，今天中方陣營裡的是楊潔箎。

Photo Credit: AP / 達志影像 楊潔箎與王毅

楊潔箎的強硬表態，其實保住的是他自己，讓他不致於落入像琦善一樣，被問罪抄家的下場。將琦善革職查辦的道光皇帝其實有情有義，沒多久就讓琦善再度復出，仍加重用。但習近平是否能像道光皇帝這樣，我想楊潔箎自己也沒有把握，因此絕對不能示軟，即使展現如此強硬的姿態，在公開場合直接教訓美國，有可能會損及中國的長遠利益，也在所不惜了。

而且楊潔箎為了展現這樣的立場，選擇在一開場時，以不遵守會前約定的方式，直接羞辱美國的國務卿與國安顧問，也讓美國輿論嘩然。

美國多家重要媒體的社論，在阿拉斯加會談後，都不約而同地警告，拜登政府太過軟弱，才會讓中國如此氣焰囂張，國會裡更不乏加強制裁中國的聲音。拜登政府苦心炮製的種種外交鋪陳，想讓美、中復談不要招來批評的努力，一夕之間付之東流。

眼下拜登政府幾乎已經沒有選擇，不是祭出更強硬的政策來扳回一城，就是短時間內不再碰觸美、中對話的議題，免得再惹一身腥。偏偏年事已高的拜登，很有可能只能擔任一屆總統，他除了很快就要面臨期中選舉的挑戰，在第一個任期的後半段，也很有可能馬上就會跛腳。

這代表楊潔箎這場為求自保、並討好國內鷹派輿論的強硬演說，已經斷送了美、中兩國，在未來4年，甚至是更長時間裡，進行對話溝通的空間。中國原本寄望能與拜登政府改善關係的期望，已經蒙上了揮之不去的陰霾，這其實嚴重傷害了中國的國家利益。

這若是習近平所授意，或是默許，那習近平已將中國推向無底深淵，而這如果是楊潔箎自己的行為，那只能說習近平已無法控制中國的外交體系。只能說今天這些中國外交官，還比晚清末年的官吏們更顢頇。試問，現在的戰狼外交與當年的義和團又有何不同？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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