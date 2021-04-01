不再讓軍人掌握國會議席！緬甸平行政府公佈過渡期憲章，承諾少數民族更大自治權

由遭罷黜的緬甸國會議員組成的緬甸聯邦議會代表委員會（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw，CRPH），3月31日宣布廢除軍方主導寫下的2008年憲法，公佈過渡期憲章，希望尋求與民族武裝組織合作，並組成全國聯合政府。

《美聯社》報導，緬甸文人平行政府CRPH公佈過渡期憲章，是試圖讓民族武裝組織（民地武）與反軍政府抗爭運動的能量可以彼此結盟，對掌權的軍政府構成政治上的挑戰。CRPH積極尋求被承認為緬甸唯一的合法政體，目前外國政府和國際組織尚未保證其正式地位，軍方則指其叛國。

Announcement (20/2021)

Rescinding 2008 constitution. pic.twitter.com/QeXb9xOpnE — CRPH Myanmar (@CrphMyanmar) March 31, 2021

2008年憲法是在軍方主導下寫成，確保軍方可以在國家民主進程中保持主導地位，像是透過保留國會四分之一的席次由軍方指派。軍方2月1日發動政變從民選政府手中奪權，即是引述這部憲法，維持其行動在憲法上的合法性。

CRPH推出聯邦民主憲章（Federal Democracy Charter ）作為過渡期憲章，目的是結束緬甸長久以來的軍方獨裁，並且讓緬甸許多少數民族取得更大的自治權。

《日經新聞》報導，平行議會（parallel parliament）CRPH得到緬甸公眾的認可，這一次廢除2008年憲法，是為了爭取民族武裝組織的支持——他們長期要求撤回該憲法。CRPH也希望能組成全國聯合政府（unity government），並在這部聯合憲章裡寫明將納入議員選舉政治、民族武裝組織和公民社會的參與。

《美聯社》報導，CRPH之舉極具政治意義，因為反軍政府的抗爭運動正在尋求與少數民族武裝組織合作，組成聯邦軍（Federal Army）發起對抗軍政府武裝鎮壓。在許多城鎮的和平抗爭面臨軍警濫用武力，根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners, AAPP）截至3月31日統計，已有至少536抗爭者或遭波及者被軍政府殺害，協會表示實際數字極可能更高。

3月31日聯合國安全理事會（U.N. Security Council）會議中，聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）敦促安理會採取明確行動，否則緬甸可能會面臨內戰與分裂。柏其納憂心軍方鎮壓會持續升級，要求安理會「避免亞洲中心的多面向災難」。

Photo Credit：AP/達志影像 3月31日。仰光的抗爭者正躲避軍警的追捕。

軍方與民地武衝突

《美聯社》報導，軍方在3月31日宣布實施單方面單月（從四月一日到四月三十日）停火的措施，但是有擾亂政府安全和行政運作的情況則例外——每天發生的抗爭運動幾乎都被列為例外。停火公告是在至少兩個少數民族武裝組織在邊境活動後發出的，不過民族武裝組織和中央政府的停火狀態通常非常脆弱，且少數民族武裝組織並未回應這項停火公告。

緬甸數個主要少數民族團體，包括北部的克欽人（ Kachin）、東部的克倫人（Karen）和西部若開人（Rakhine）的阿拉干軍（Arakan Army）都公開譴責政變，並表示會在自己控制的區域內保護抗爭者。

克欽獨立軍（Kachin Independence Army）是克欽獨立組織（Kachin Independence Organization,KIA）的武裝力量，3月31日破曉前攻擊位於克欽邦的什韋古（Shwegu）的警局。

《伊洛瓦底》報導，針對3月31日的攻擊，克欽獨立組織的資訊官Naw Bu表示，「我們攻擊警局和民兵的哨站，因為這個區域具有戰略意義。警察和民兵都被派往前線並涉及在許多城市殺害平民，他們都是緬甸國防軍（Tatmadaw ）的一部分，我們也很難區辨，所以選擇攻擊警察和哨站。」克欽獨立組織拒絕承認軍政府，並且自3月11日起發動攻擊，3月18日也對帕敢鎮（Hpakant）一處警哨發起砲擊，軍方也回以砲火，3月29日分別空襲對克欽獨立組織兩處營地。

《美聯社》報導，3月27日，緬甸東部克倫士兵佔領軍方一處哨站，軍方也對此地發起空襲。根據人道組織緬甸自由遊騎兵 （Free Burma Rangers）估計，空襲殺害了至少13名村民，使得上千人越境逃往泰國，估計有3000名克倫人被安置在避難所，他們大部分在3月31日已經回國。

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責任編輯：徐卉馨

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