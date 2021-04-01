美國職棒開幕戰張育成先發一壘手，台灣打者史上第一人

（中央社）繼王建民、陳偉殷之後，難得又有台灣球員在大聯盟開幕戰先發，25歲的張育成靠著打擊實力，爭取到4月1日印地安人隊開幕戰的先發一壘手，榮登台灣打者第一人。

2002年第一位台灣球員陳金鋒站上大聯盟以來，近20年多少旅美追夢的台灣人裡，僅王建民、陳偉殷2名投手在球隊當年第一場開季比賽以先發球員的身分上場。

2008年4月1日，已連2年拿下19勝的王建民在洋基球場，擔任開幕戰先發投手，和多倫多藍鳥已故名投哈勒戴（Roy Halladay）同場對決，投7局失2分拿勝投。王建民原訂是3月31日在自己生日這天登板，因雨延了一天。

2016年4月5日，簽下大約的左投陳偉殷來到邁阿密馬林魚第一年，以樂團五月天《將軍令》為出場曲，開幕戰對底特律老虎投5局被敲9安打失5分，2局上遭強襲球打中左手肘，負傷苦戰。

25歲的台東阿美族青年張育成將是史上第3名在大聯盟開幕賽先發的台灣人，也是第一個用球棒爭取到這個位置的野手。

印地安人4月1日客場比賽，對手底特律老虎派出左投手包伊德（Matthew Boyd），右打者張育成將取代左打的一壘手包爾斯（Jake Bauers）先發。多名主跑印地安人隊的記者在推特上轉述，總教練法蘭科納（Terry Francona）宣布了這個消息。

投手方面除了王建民、陳偉殷曾在開幕日先發，郭泓志2011年3月31日在洛杉磯道奇主場後援投1局，拿下開幕賽的中繼成功。

打者方面，胡金龍是少數曾2度參與開幕賽的台灣球員。胡金龍2008年效力洛杉磯道奇隊時，曾在3月31日主場對巨人的開幕賽，替補上場敲安打。2011年胡金龍轉戰紐約大都會，也曾在開幕戰上場代打。

2020年大聯盟因疫情延到7月底開幕，效力波士頓紅襪隊的林子偉7月24日在開幕戰代打敲安。

張育成扛新台灣巨砲，林子偉百場經驗等機會

美國職棒大聯盟4月1日開打，台灣好手張育成以打擊實力爭取到開幕戰先發，可望打響新一代台灣巨砲名號；林子偉近4年在大聯盟累積101場經驗，尚在小聯盟等待機會。

大聯盟球季在台灣時間4月2日凌晨開打，台灣唯一在開季26人名單內的只有25歲來自台東的阿美族青年張育成，大聯盟經驗邁向第3年的他，春訓打出令教練無法忽視的強力火砲。

張育成前2年站上大聯盟，守備位置是二壘、游擊、三壘，今（2021）年春訓在教練的指示下，他加練一壘守備以增加上場機會，成為內野工具人的完全體，4個位置都可以守。

張育成日前接受中央社訪問時，談到生涯從來沒守過一壘，今年首次移防一壘，需要從頭適應，但只要能增加上場的機會，他都樂意，「教練跟我說要練一壘，我當然說好，只要可以表現，守哪裡都好。」

球隊主動為張育成找位置，原因是他的打擊實力不容忽視。今年春訓之前，他調整揮棒動作，改善「倒棒」問題之後，熱身賽18場比賽有11支安打，包括2支二壘安打、1支三壘安打、4支全壘打，打擊率2成82。

張育成今年目標是「打出自己成績，讓大家知道我從台灣來」。他去年9月升格當爸爸，帶著不一樣的身分旅美打拚，家庭成了他的最佳後盾，「只要看到兒子的照片，心情就好起來，心情好，好運也會跟著來。」

歷年來，台灣投手在大聯盟留下不少紀錄，包括連2季19勝的王建民、以防禦率1.20打破道奇隊史紀錄的郭泓志、先發場次達170場的陳偉殷。但打擊者方面，自從「台灣巨砲」陳金鋒在2002年首度代表台灣人站上大聯盟之後，少有人站穩大聯盟。

今年大批旅美投手返台發展下，張育成、林子偉兩名多守位的工具人有機會突破台灣打擊者的天花板。

張育成以替補工具人的角色進入開季名單，開幕戰就因對方派出左投，使得右打的他取得先發一壘手的機會，本季可望獲得更多出賽機會，挑戰胡金龍在2007年的單季2支全壘打紀錄。

胡金龍在2007年到2011年的5年之間，出賽118場是目前擁有最多大聯盟經驗的台灣野手。但這個紀錄已經被林子偉悄悄接近。林子偉是近4年最有大聯盟經驗的台灣野手。

林子偉2017到2020年之間出賽101場，守備位置包括了外野3個位置，內野除一壘之外全都守過，連捕手、投手都曾短暫客串。今年受邀明尼蘇達雙城隊春訓，林子偉有3成打擊率、1發全壘打，開季在小聯盟等待機會。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：游家權

核稿編輯：羅元祺