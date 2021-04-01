《BBC》駐北京記者「安全顧慮」改派台灣，中國公安一路尾隨至登機口

《英國廣播公司新聞網》（BBC News）昨天（3月31日）在官方推特發表聲明，表示原駐中國記者沙磊（John Sudworth）已調派台灣，離境中國的過程便衣公安一路跟隨。《BBC》報導指出，沙磊受到來自中國當局的壓力和威脅漸增，決定和家人一起離開前往台灣。

中國外交部昨對此表示，沙磊離任、離境前沒有以任何方式告知中方的相關部門有關其離開的理由，屬於「非正常離境」。駐中外國記者協會（FCCC）昨日也在推特發表聲明，表示沙磊是出於對他個人及家人安全的擔憂離境，並指出去（2020）年已有18名記者遭中國驅逐出境。

公安一路跟隨直到登機，沙磊：感到越來越難在中國待下去

（中央社）《英國廣播公司新聞網》昨天表示，原駐中國記者沙磊已調派台灣，便衣公安跟隨他和家人一路到機場登機。

《BBC》在官方推特（Twitter）帳號發表聲明宣布此事。聲明中說：「沙磊將中國當局不希望全世界知道的真相曝光。《BBC》對沙磊在北京這段時間的獲獎報導引以為傲，他仍是我們報導中國新聞的記者。」

中國先前批評，《BBC》指控北京侵犯新疆維吾爾族人權的報導毫無根據。中國上個月將《英國廣播公司世界新聞頻道》（BBC World News）禁播，回應中國駐英國大使館對《BBC》的批評。

《BBC》昨天報導，沙磊在中國已有9年，受到來自中國當局的壓力與威脅後，感到越來越難在中國待下去，已經和家人一起離開中國、前往台灣。

報導稱，沙磊和家人遭到便衣公安一路跟隨到機場，直到登機。他的妻子是《愛爾蘭廣播公司》（RTE）駐中國記者莫瑞（Yvonne Murray），也一同離開中國。

沙磊指出，他和團隊只要嘗試拍攝，就會受到監視，被威脅採取法律行動，干擾和恐嚇。他的同僚目前仍待在北京，他個人則將在台灣報導。

莫瑞所屬的《RTE》表示，由於受到來自中國當局越來越多的壓力，她和沙磊決定帶著3個孩子離開。

莫瑞表示：「我們倉促離開。我們受到來自中國政府的壓力和威脅，這已經持續一段時間，但變得太過分。（中國）當局對我丈夫的報導有意見。他替《BBC》工作，密切報導新疆維吾爾族受監禁，以及病毒起源。」

她表示，目前正在台北的旅館進行14天隔離，接下來將在台灣繼續報導中國及更廣泛議題。

沙磊和妻子在中國待了許久。她表示：「我們有2個孩子在中國出生，他們都會說流利的中文。對他們而言，那裡是家，想到若中國當局繼續針對且懲罰單純做好本職的記者，他們就有可能永遠無法回去，這很令人沮喪。」

但她也說：「我們會試圖記得那些回憶。中國是一個特別多采多姿、充滿文化的國家，我們這些年來和中國民眾建立的友誼不會被奪走。便衣跟隨我們直到離開，這雖然是一個悲傷的離別回憶，但這不會抹去快樂的回憶。」

中國和《BBC》近來交惡，展開猛烈文宣攻勢

（中央社記者戴雅真倫敦31日專電）《英國廣播公司新聞網》昨天表示，原駐中國記者沙磊已調派台灣。沙磊稱，最近中國當局對《BBC》展開猛烈文宣攻勢，甚至針對他個人，令他深感危險而選擇離開。

近年來有越來越多外媒駐中國媒體記者不堪中國當局壓力而撤點，或是改駐派他國，沙磊和妻子莫瑞是新一批離開的外國記者。莫瑞是《愛爾蘭廣播公司》（RTE）派駐中國記者。

中國和《BBC》近來交惡。中國先前批評，《BBC》指控北京侵犯新疆維吾爾族人權的報導毫無根據，中國上個月更將《英國廣播公司世界新聞頻道》禁播。

而英國通訊管理局（Ofcom）2月撤銷《中國環球電視網》（CGTN）執照，又基於英國人「被迫認罪」的影片和有關香港的報導，對《CGTN》處以22萬5000英鎊（約新台幣880萬元）罰款，都讓《BBC》在中國的壓力倍增。

沙磊於2003年加入《BBC》，2015年派駐上海，3年後前往北京，先前曾在孟加拉達卡與韓國首爾駐點。

沙磊接受《BBC》廣播節目訪問表示：「過去幾年，由於我的報導，一直受到來自中國當局的壓力和威脅，但近幾個月越來越惡化。在中共控制的數個平台上，不僅《BBC》受到火力全開文宣攻擊，也針對我個人。」

他表示：「我們受到威脅要採取法律行動，試圖拍攝時也會受到監控、阻礙和騷擾。最後，我們這個住在北京的家庭，以及《BBC》都認為繼續下去太過危險，這當然令人難過，尤其是因為受到恐嚇，但我們將落腳台灣。」

沙磊表示，許多外媒記者都選擇前往享有更多媒體自由的台灣。

英國《泰晤士報》稱沙磊為躲避中共國家機器的騷擾而「逃亡」（flee）。

《電訊報》報導，中國官媒這個月稍早稱有「多人」正準備針對新疆人權議題的報導提告《BBC》。雖然不清楚訴訟的規模，但在中國，涉及進行中訴訟的人將被禁止離境。

《BBC》除了沙磊離境外，仍有他的同僚留在北京。不過他妻子所屬的《愛爾蘭廣播公司》就變成無人派駐中國。《愛爾蘭廣播公司》尚未就此置評。

《電訊報》表示，中國外交部時常限縮發放簽證給外國媒體，以懲罰那些寫出當局不喜歡報導的記者，《電訊報》也曾有相關經驗。

中國去（2020）年驅逐《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》等3家美媒記者，並依間諜罪逮捕多人。

在《環球電視新聞網》工作的澳洲籍記者成蕾去（2020）年8月被拘留，遭控危害國家安全。受僱《彭博》（Bloomberg News）、在北京工作的中國籍記者范若伊去年底被指涉嫌危害國家安全，遭到拘留。

成蕾被拘留的消息傳出後，2名澳洲記者就基於安全考量離開了中國。

英國外交部表示，對於中國缺乏媒體自由，以及媒體環境惡化深感關切，將持續與北京商討此議題。

中國駐倫敦大使時常批評英國媒體對於新疆人權議題與病毒起源的相關報導，批評對象包括《BBC》、《電訊報》、《經濟學人》、《金融時報》、《衛報》，《泰晤士報》等。

中國外交部指「非正常離職」，外國記者協會：去年已有18名記者遭驅逐

《中央社》報導，中國外交部3月31日下午舉行例行記者會。北京日報App報導，有記者提問，「此前廣受批評的BBC駐北京記者沙磊已經到了台灣，中方有何評論？」

中國外交部發言人華春瑩聲稱，她也是最近發現沙磊常駐記者證要延期的時候，才得知沙磊已經「不辭而別」；沙磊離任、離境前也沒有以任何方式告知中方的相關部門有關其離開的理由。沙磊屬於「非正常離境」，因為他沒有履行一個常駐外國的記者離任前應該履行的手續。

駐中外國記者協會（FCCC）昨天在推特發表聲明，表示沙磊是出於對他個人及家人安全的擔憂，而於23日離開中國。

FCCC指出，過去數個月以來，中國官媒以及官方人員不斷散佈針對沙磊及他在《BBC》同事相關的假訊息以及人身攻擊。同時，沙磊過去2年所獲得的簽證僅能拿到1－6個月不等，相較於外國記者通常在中國能拿到的簽證是12個月，這讓沙磊承受了很長一段時間的不確定性。

FCCC表示，中國此舉顯然是為了報復沙磊報導新疆、武漢肺炎疫情，以及其他中國外交部不斷說他「跨越了紅線」的議題。

FCCC指出，中國當局不斷錯誤地聲稱，外國駐中國記者及其組織受到「反中政治勢力」驅使，產生與中共官方路線違背的報導的頻率越來越高。令人警覺的是，中國當局也表現了強大的意圖試圖以法律手段威脅記者。

FCCC表示，除了沙磊及其妻子莫瑞，去年已有18名記者遭中國驅逐出境，這對中國的新聞社群是個損失之外，也是對任何致力於了解這個國家的人的損失。

FCCC Statement on Journalist Departures, March 31, 2021 pic.twitter.com/R5t67nlOyW — Foreign Correspondents' Club of China (@fccchina) March 31, 2021

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺