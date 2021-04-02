【專訪】《一念》導演陳志漢：「無效醫療」的界線在哪裡？關於生命，我不能給出標準答案

採訪：藍鈺雅、黃冠維、邱慶彰｜撰文：黃冠維、邱慶彰

如同生命自呼吸始，《一念》也以呼吸聲開場，伴隨呼吸器運轉的聲音，令觀眾意識到呼吸與生命，在此並非理所當然。病患的雙手交疊於腹部，隨著呼吸起伏，竟像是對死亡的最大抗拒。導演陳志漢曾於《那個靜默的陽光午後》帶領觀眾面對摯愛逝去的哀傷，這回則在《一念》穿越狹長的醫院走廊，來到生死邊界，同此地徘徊的人們展開一場無盡——但絕非無效——的探索。

自從拍攝了《那個靜默的陽光午後》及短片《醫院》，陳志漢開始對醫療現場發生的事深感興趣，因為它涉及許多人性的層面，迫使人面對一些不得不面對的事情。當時大林慈濟醫院的吳育政醫師在看過《醫院》後，主動找上門來提出合作計畫，希望藉由影像推廣其反對無效醫療的理念。吳醫師以前在加護病房，看過許多終日躺在床上動彈不得的病人，他認為大家都希望延長他們的生命，卻沒有人能夠真正地「救」他們（讓他們好好地走），病人就這樣承受數年的痛苦。吳醫師想讓大家看到一些活生生的例子，用影像去改變人的想法。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 陳志漢

病床上與病床外

在吳醫師的鼎力協助下，陳志漢得以通過重重關卡，選定拍攝對象，進入醫院記錄兩位處境艱難的年輕人：進育，一位因車禍癱瘓臥床七年，輾轉於絕望與希望之間的男子；維維，一位面對母親生死，同時在事業中不斷掙扎的社會新鮮人。

為了讓觀眾在感官和心理上理解被攝者處境，陳志漢做了不少嘗試。比如長時間拍攝病房窗戶的鏡頭，模擬進育受限的視角及停滯的時間感；將畫面除去只留下聲音，更專注於傾聽病患的告白，進而與自身生命經驗連結。選擇以黑白色調呈現本片，則是因為彩色畫面過於真實，令人坐立難安，他不想讓觀眾直面生死交界的赤裸，反而希望拉出一點距離感。

當然，影片呈現的部分之外，還有許許多多的故事在發生。比如進育與母親之間沉重的互動，與維維充滿戲劇化的家世背景，儘管故事性強烈，但在顧慮被攝者心境及維持影片主軸等考量下，最後仍選擇捨去，或者盡可能低調處理。「紀錄片有很多沒辦法拍到的時候，需要做出選擇。」陳志漢解釋道，進育和維維分別代表病患與家屬的角色，從不同角度來看待這件事情，達到某種平衡；如果要將鏡頭轉移至其他家屬，或許可以看見更完整的故事，但自己還需要更多同理心去理解他們，才有辦法做到。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《一念》

醫師、病人與導演

雖然片中兩位年輕案例的篇幅不少，發起這一切的吳醫師，其實也是攝影機記錄的對象。儘管在拍攝中，吳醫師不斷貫徹終止無效醫療的理念，希望讓更多像進育的病患免於受苦，一方面卻又不時地鼓勵進育，試圖讓他重燃對生命的希望。察覺這樣的矛盾，導演暗自設下另一條主線，記錄吳醫師認識進育後的變化，也帶出議題的更多複雜性。

「吳醫師一開始的想法是『你看，病人就是這樣，為什麼還要讓他活下去？』後來卻主動希望進育能恢復求生意志。」陳志漢笑著說，這就是自己常探討的醫病關係：對待一位病人的態度，可能會在認識他的前後產生轉變。「尤其進育還年輕，面對這樣的生命，我相信會有不同的想法。吳醫師不小心幫我證實了這件事。」

然而，陳志漢也坦言，在拍攝上對進育的段落處理深感棘手。片中吳醫師帶著進育到醫院外曬太陽，看似勵志的橋段，卻也成為停拍數個月的理由。他問吳醫師，這樣帶進育出來一小時能有什麼改變？這短暫的快樂，終究無法改變進育平日只能躺在床上的事實。那這是不是在消費一個受苦的生命？繼續拍攝的意義何在？種種問題縈繞導演心中，而吳醫師也開始減少過去自認為是在幫助進育的活動。

有趣的是，隨後復拍的機緣並不在吳醫師或導演身上，而是進育本人。一篇義大醫院院長治癒癱瘓者的報導連結，經由進育轉傳到了他們手中。陳志漢突然燃起希望，覺得「喔！原來他（進育）也一直在找方法，並不是只想死。」難掩心中悸動的原因，不光是看到進育主動有所行動，也因為自己和吳醫師似乎得以擺脫自責的循環。

不過，他也依舊強調，並不想就此拉高觀眾的期待，只是想在看似無盡下沉的情緒中，展現出一絲轉變的希望。畢竟後來證實，以現階段的醫療科技，進育的情況只有百分之五十的機率可以恢復。影片後段以特寫拍攝進育手上的「忍」字刺青──目前他還是懷著希望，選擇繼續忍耐，繼續等待。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《一念》

關於生命，我不能給出標準答案

「我自己拍片的習慣都是議題在後面，把故事放前面。單獨談議題，觀眾會很難進入，但如果講述一個故事，就可以看到黑跟白之外更多的灰色地帶，藉此更加理解生命。」陳志漢認為，社會議題大多無法以二分法定奪，「不管選擇哪邊，一定會造成一些人的傷害」，生死議題尤為如此，因此在議題推廣與實際拍攝的選擇之間，「人的互動」才是核心。

這也是導演賦予《一念》片名的理念：人的想法總是在變動，下定決心，卻又反覆質疑自己。對於長期照顧病患的家屬來說，那種狀態並非能為一般人承受或者了解，好比片中維維必須決定是否要讓母親接受手術以延續生命，但這個延續到底對她是好是壞？或者其實是為了自己好？每當病患出現新的狀況，家屬通常需要重新再面對，也滿有機會做出誤判。

一念看似一瞬，背後其實是漫長的思索過程，當情勢驟變，那一念之間的決定又非個人意志能掌握，事前再多考量都有可能被推翻。「但至少心裡會踏實一點。沒辦法，你就是得經歷許多這樣的一念之間，最後才可能相信自己做出了最好的決定。」

隨著病人自主權利法通過，醫療科技更加發達的未來，在安樂死與痊癒的可能性之間，還有許多和進育相似的病患及家屬，或許會面臨更加複雜嚴峻的考驗。藉由《一念》的記錄過程與映後迴響，在生死面前的任何決定，不全然都和結果好壞有關。「我拍生命相關的題材，好像都會遇到這樣的狀況。其實我原本都有預設立場，但一直拍到最後，就會在剪接、後製時把自己的立場再收回來一些。」導演說，「關於生命這件事情，我不能真的給出一個標準答案，或是一個絕對的東西。我想讓觀眾有更多的省思。」

活動資訊

名稱：2021台灣國際紀錄片影展

日期：4月30日至5月09日

地點：台北新光影城｜光點華山電影館｜空總臺灣當代文化實驗場C-LAB

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航