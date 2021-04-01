「吹台青」政策下崛起政壇的許水德，與他獨門的「水車哲學」

前考試院長許水德昨天辭世，享耆壽91歲。他貧困出身，苦讀通過考試開啟公職生涯，蔣經國時代用人採「吹台青」政策，低調務實的他屢獲拔擢，歷任多項黨政要職，並從中悟出「水車哲學」。

許水德1931年生於高雄市，畢業於台灣師範大學。貧困出身的他，早年隨著父母四處遷徙，家裡還曾窮到付不出房租；許水德13歲時，母親生病，因為窮到拿不出醫藥費就醫而過世。

1968年放棄在日本攻讀博士，許水德返台協助「九年國教」的施行，受到故總統蔣經國賞識，成為蔣經國「吹台青」政策下栽培的本省籍政治人物，開啟從政之路。

Photo Credit: 中央社 兩任考試院長合影：左為許水德（第9屆），右為伍錦霖（第12屆）

許水德歷任台灣省政府社會處長、高雄市長、台北市長、內政部長、駐日代表、國民黨秘書長、考試院長等重要職務。許水德曾說，謝東閔是發現他的伯樂，蔣經國是提拔他的貴人，李登輝是重用他的長官。

「以誠待人，處事為公，設身處地，感恩惜福」是許水德的座右銘，多年公務生涯，歷經最基層的普考、高考、特考，對於這段奮鬥過程，許水德曾以「將相本無種，男兒當自強」形容。

「水車要打水上來，一半在水中，一半在空中，如果全部凌空，打不出水來，全部在水下，則成空轉」，這是許水德早年悟出的「水車哲學」，晚年也常常到處演講分享，他認為，生命如水車，一定要理想與現實兼顧，努力的踩，腳踏實地，事情才能圓滿。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 陳水扁總統任內，考試院長許水德與各院院長合照

因受李登輝提拔，即便後來李登輝與國民黨分道揚鑣，許水德仍與李登輝維持良好情誼，平時不僅會致電問候，逢年過節也會登門拜訪。

許水德2019年出版新書時，李登輝序文提到，許水德誠實可靠，無私心，一切以大局為重，無論擔當任何職位都無怨無悔，全力以赴完成任務，可以說是一位模範公僕，甚獲大家讚許。

前監察院長陳履安也提到，許水德忠厚誠懇，與人和諧相處，無論在什麼職位，都舉重若輕，毫無私心，自然的政通人和。

許水德歷任國民黨要職，包括社工會主任、黨秘書長、中評會主席團主席等，且多次擔任黨職選舉選監委員會召集人，國民黨主席江啟臣去年當選黨主席，就是從許水德手中接下證書。

Photo Credit: 中央社 曾任台北市長的許水德，出席台北市設市百年交流分享活動

許水德是國民黨中評會主席團主席，去年9月7日曾到中央黨部主持中評會，最近一次公開露面則是去年10月1日出席台北市設市百年紀念活動。最近這幾個月，許水德經常因病住院，身體虛弱，於2021年3月31日下午病逝振興醫院。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航