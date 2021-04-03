中國「315」消費維權行動，隱含文革批鬥精神的「運動式治理」

文：沈朋達（中央社駐上海特派員）

3月15日晚上8時，官媒央視直播了一檔特別節目，四名主持人緩緩步下絢爛的舞台階梯，背後是一座高聳的「315」金色立牌。從他們身上禮服和西裝，可看出大家對這場盛會的重視。

這不是中共建黨百年的活動，更不是春節聯歡晚會，而是央視辦了30年、一年一度的「315」晚會。

3月15日是什麼日子？面對這個問題，多數台灣人可能答不出來。但在中國，「315」是家喻戶曉的「國際消費者權益日」。

這一天，消費者總引頸期盼，等著看央視又曝光了哪些企業侵犯消費者權益，各地的監管部門也紛紛加班，準備調查那些被狙擊的企業。

今（2021）年晚會一結束，北京、廣州等地的監管部門就立刻登門調查上榜企業。企業也沒有過多的辯駁，幾乎都選在第一時間發出聲明，向公眾道歉。

「對企業來說，『315』還是有一定嚇阻力」，從事自媒體行業的Sarah對中央社記者說。她任職的自媒體公司專門報導育兒資訊，315前夕，她觀察到一些有消費糾紛的兒童線上培訓公司，都紛紛暫停推送廣告，深怕在這股維權風潮下，惹上無妄之災。

除了嚇阻企業，從事新聞工作的Cathy也觀察到，「315」晚會具有風向球作用，觀察上榜的企業，人們可窺見哪些領域接下來將被政府重點整治。

今年上榜的10項案例中，有三項都和隱私權有關，分別是人臉識別監視器、人力銀行流出用戶個資和手機app獲取大量個資等，而中國政府近期也都曾發聲關注這些問題。

那麼，對一般民眾而言，「315」晚會又代表了什麼？

「像嘉年華會吧，一年一度的」從事文化工作的Carl這麼說，「每年大家都關注這一天，好像其他364天都沒有消費糾紛一樣。」

為了搜集證據，央視記者往往花長時間臥底在問題企業中。網上有段影片，是一名記者講述自己臥底二手車行期間，一不小心太努力，直接升任車行二號人物的故事，製作單位還一度擔心他「叛逃」。

不過Carl認為：「證據搜集到後，明明可以趕快曝光，趕快解決，但最後都留到315這天，好像有點本末倒置。」

他也指出，今年大家關注瀏覽器上的「誤導性醫療廣告」問題，其實早在2016年的「魏則西事件」中就已經爆出；手機app盜取個資的問題，也已出現在去年的晚會中。

Carl反問：「同樣的問題一直沒解決，是不是說明『315』的實際效用是有限的？」

如果說「315」晚會是中國官方由上而下的消費維權行動，那它頗具中國研究學界所談的「運動式治理」特色。

史丹佛大學（Stanford University）社會學教授周雪光指，「運動式治理」的特點在於暫停官僚體制原有的常規運作，改以由上而下、政治動員的方式調動資源，達成某一特定任務。

中共歷史中的「大躍進」、「文革」，都被認為是「運動式治理」的典型。1978年改革開放後，中國雖少再有強烈政治性的社會動員，但每當發生公安意外，官方發起的「安全生產專項整頓」以及網信辦屢屢對網路空間進行的「專項整治」，都仍有濃厚的「運動式治理」特色。

回到央視「315」晚會，這個節目的初衷，無非是想藉央視的權威對違規企業施壓，並以超強傳播能力，喚起社會的消費維權意識。

但晚會辦了30年後，似乎所有人都掌握一套標準流程：企業立刻道歉、地方政府立刻調查表態。而待315熱潮一過，許多問題又再故態復萌，消費者權益依舊沒有保障。

就如同新華社評論所說的：「如果道歉能解決問題，還要法律做什麼？」

相比於一年一度喧囂歡騰的嘉年華維權，對一般中國民眾而言，一年365天樸實無華的監管執法，恐怕才真能確保消費者權益不受侵害。

新聞來源：特派專欄 中國315嘉年華消費維權 隱含運動式治理隱憂（中央社）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航