三步驟成功說服老闆買儲能系統，讓你成為公司的大紅人

之前我們談到財經媒體瘋儲能明星產業、投資人瘋儲能概念股的怪現象，其實不只這些人，最近還有一大堆公司都在打聽儲能系統價格，「現在電池一度電（kWh）多少錢？」已經成了產業界的招呼語。

這是因為市場出現買進訊號。一方面有電力輔助服務商機這根紅蘿蔔，一方面有「用電大戶條款」四選一這根棍子，於是大家就跳起來了。但是臺灣大型的電網端儲能系統根本沒幾套，企業的經營者或管理者很少人真的看過儲能系統，卻一直要儲能業者提供報價，給什麼報價呢，你根本不清楚也不明白需求與規格，不懂還要裝懂，大家只好陪你瞎起鬨，這對市場一點幫助也沒有，而且你和你老闆也不會被說服，即使儲能是個好東西，你也看不出來。

因此，我打算分享我的成功經驗，用三分鐘的時間帶你看懂買儲能系統或服務的門道，讓你正確評估、成功說服老闆，甚至有機會成為公司的大紅人。

第一步：選擇「對的人」進行評估，並先進行公司跨部門溝通

幾乎所有公司都沒有評估儲能系統的經驗，因此公司遇到的第一個問題是「這件事要找誰負責？」許多公司會交給能源管理人員或是廠務負責，似乎權責最相符。不過在公司上班的人都知道，公司一樣米養百樣人，有些人很積極，有些人很被動，找到積極的人當負責人，他會找方法；找到被動的人當負責人，他會找理由，事情的成敗除了天註定之外，就是你有沒有找到「對的人」。

這個負責人必須要有溝通協調的能力，最好一開始就能先進行公司跨部門溝通，因為儲能系統是一個複雜系統，包含機電、設備、生產或營業、建築、消防、保險等，甚至一些你可能覺得很無聊的小事例如空間、地板載重能力、拉線距離長短、如何併接電力等都可能造成公司內部不和。理想上，這個負責人還需要有機電能力、財務評估能力，比較能快速判斷出重點。

Photo Credit: 中央社 中油桃園茄苳加油站導入的智慧機動型儲能系統

第二步：花一點時間盤點自己的設備需求及用地，不要急著找儲能業者報價

許多用電大戶被國際品牌商刁習慣了，也如法炮製對自己的供應商，一些本來就是蘋果供應商的用電大戶，以為儲能不就是個放大版的手機電池，「買個貨櫃，插頭插上去就可以運作了嘛！」

大型儲能系統不是小型電池的放大版，千萬不能用小電池的思路來組裝大型儲能系統。提供給你五個評估重點：

從公司長遠發展目標開始做規劃：首先需評估工廠內的配置空間，在裝設儲能系統後，是否會影響產線或是原先規劃的動線；進一步評估未來若是產線增加，是否會導致超約用電，儲能系統是提升廠區用電穩定度的一大利器，也可以說是一豪華型不斷電系統。另外，廠區的機電系統如果老舊，也可趁這次儲能系統建置前一併評估，汰舊換新的設備更有節能效益，可創造雙倍價值 注意儲能設備的品牌與原產地：如果是國際大廠或國內知名公司產品，都應該是優質的東西，但也不見得是小廠的產品不好，若你無法評估規格的優劣時，還是建議盡量挑選大廠比較安心 確保儲能設備已取得相關的認證：畢竟這麼大量的電池放在你的工廠，有電池安全認證與功率調節器的併網法規認證總是多一層保障 一次談妥保固年限與維護營運方案：包含是否在臺灣有備品與零件，若要委託營運管理，請記得除了費用要談好，還要符合裝設地點的資安等相關規定，同時切記不要讓你的儲能系統未來變成孤兒，除了初期的採購費用，後續的維護營運費用亦是一筆千萬不能省的重要開銷 注意儲能系統整合商的規模、經驗、名聲與技術能量：包含公司資本額、員工數、是否有已經完成的案場可以讓你參觀，或者願意分享其他完工案場的資訊，都可以間接了解該公司的信用度

不需要急著找儲能業者報價甚至砍價，一分錢一分貨，不會有人拿著印度塔塔汽車的預算，期待開著法拉利車，如果還有人願意賣你，那你得小心你拿到的可能只是法拉利貼牌車。買車大家都知道要看每個人的需求，有人重視安全，有人重視品牌，有人重視外型，有人重視尊榮感，甚至有人重視是否環保，考慮儲能系統難道會不同嗎？

第三步：準備一份財務評估表，並對老闆說一個好故事

每間公司都需要一個財務評估的流程，說服老闆投資。一般來說老闆都沒有什麼耐心，最好什麼投資都是三年內就回本。之前我們的文章曾經說過，儲能要走「斜槓青年」的最適化發展策略，才能盡可能創造多種服務現金流，但若你不在儲能產業走動，恐怕不太容易知道如何發揮儲能的戰力。

我們產業裡的人替你想到這個問題了，最近我們協作了一套標準的財務評估表，可以做為你的評估輔助工具，你可以寫信去綠學院用很低的成本取得這個資源。

Photo Credit: 中央社 台電5月在夏興電廠啟用全國最大的儲能設備

有了財務評估表之後，你要準備一個好故事讓老闆買單，提供給你五個「斜槓青年的故事」重點：

因為大部分公司的屋頂早就裝了太陽能，因此為了符合四選一的容量要求，勢必要混搭一部分的太陽能、一部分的儲能。以1MW的需求做為比較，太陽能建置空間需要有一公頃的面積，儲能系統則僅需一個貨櫃大小左右的空間就夠用，且儲能系統放置於平面空間，還不會有太陽能蓋好之後屋頂卻漏水的風險存在 如果你的廠區負載會有特殊時段超出契約容量，儲能就可能會是一個抑制超約的最適解，減少超約罰款 廠區的機電系統如果老舊，也可趁這次儲能建置前一併評估，汰舊換新的設備更有節能效益，創造雙倍價值 近期最夯的新聞就是美國德州受暴風雪影響，造成許多區域大停電，極端的氣候所造成的災害是不可預期且難以避免的，因此，買個儲能系統就是買個保險，閒閒的時候還可以拿來間接參加需量競價，何樂不為 如果你不想馬上負擔儲能系統的初期建置費用，業界已有公司提供儲能租賃服務，也是一種循環經濟商業模式

如果上面的「故事」你沒有完全聽懂，你可以加入用電大戶互助會，理解更多如何發揮儲能戰力的技巧，在產業小聚中與更多的儲能業者、甚至綠電零售業者碰面，預祝你馬到成功。

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本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航