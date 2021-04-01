【圖表】《哥吉拉大戰金剛》的那艘航空母艦，真的扛得住兩隻泰坦巨獸嗎？

因為2020年武漢肺炎全球疫情大爆發，導致許多電影無法如期上映，許多大片宣布延後或甚至改成線上播映。所以這兩年如果有大片能夠排上院線播映，總是讓人矚目與期待。

而《哥吉拉大戰金剛》這部由傳奇影業製作，屬於怪獸宇宙的第四部電影，從決定製作以來就備受矚目。原本預定在2020年11月上映，後來延後到上週上映，上映果然賣出亮眼票房，目前台灣票房已經超過1.5億台幣。

這部片被許多人視為爽片，純粹是為了觀賞兩隻巨獸打鬥的大場面。《哥吉拉大戰金剛》的其中一張宣傳海報與預告片畫面，就是兩隻怪獸站在一艘航空母艦準備打鬥的畫面。

而這個畫面也讓不少人指出，這艘航空母艦應該沒辦法承受這兩隻泰坦巨獸的重量。

真的現實世界中沒有航空母艦可以承受他們的重量嗎？

有人認為電影中的航空母艦應該是尼米茲級航空母艦，而目前現實世界的尼米茲級航空母艦共有10艘，每艘滿載排水量都超過10萬噸，也就是整艘船可以載重10萬噸以上，不過這個重量包含船本身的重量，所以滿載排水量需要減去船本身重量（空船排水量），才等於能承重的能力（載重噸位，簡稱DWT）。下表是這10艘航空母艦的載重能力。

從上表來看，目前載重能力最強的是羅斯福號，可以載重2萬3804噸，這個噸數能載得動哥吉拉跟金剛嗎？

讓我們來看看哥吉拉跟金剛的體重，目前找不到官方設定的資料，但可以從其他資料，推測出哥吉拉的重量。

在中國版的電影海報中有明確寫出金剛身高102公尺與哥吉拉身高120公尺，而怪獸宇宙的前一部電影《哥吉拉 II 怪獸之王》中，哥吉拉119.8公尺，體重9萬9634噸。所以既然是同一個宇宙的電影，哥吉拉在這兩部電影的身高設定接近，那體重應該也是接近。

所以在《哥吉拉大戰金剛》中哥吉拉的身高高了0.2公尺，體重應該是相等或略大於9萬9634噸。

而現實中的尼米茲級航空母艦，看來都無法負擔哥吉拉的體重，更何況是哥吉拉跟金剛一起站在上面打鬥。

不過現實世界中確實存在能載得動它們的船，其中一艘就是之前擱淺在蘇伊士運河，塞住歐亞海運航線的長榮貨櫃輪長賜輪（Ever Given）。

根據資料，長賜輪的載重噸位為19萬9692噸，是哥吉拉體重的2倍以上，假設金剛的體重沒有比哥吉拉重很多的話，應該是可以載得動哥吉拉跟金剛。

甚至因為長賜輪船長400公尺，而哥吉拉跟金剛的身高加起來只有222公尺，所以他們兩隻要一起躺在長賜輪上休息，也是沒問題地。

這也讓我們再次見識到長賜輪有多麼巨大。

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核稿編輯：楊士範