【專訪】《共生流浪》導演李亦軒：英國老爺爺獨居高雄，他需要貓，似乎比貓需要他來得更多

採訪：陳佳妤、王湘緹｜撰文：阮淑容

73歲的馬爺爺來自英國，流浪了大半輩子、旅行過許多國家，最終落腳高雄林園的偏遠鄉下獨居，生活的唯一重心，就是餵養住家附近的一群流浪貓。年老的他沒有積蓄，有時連貓罐頭都需要他人資助，但看似窮困孤獨的生活中，卻流露出恬淡平和的生命觀。

導演李亦軒以《共生流浪》帶領觀眾看進爺爺的日常，細緻動人的生命切片，有如一首短的影像詩篇。年輕的導演說，他與爺爺的相遇始於當年對未來感到迷茫的時期，希望透過這部片的拍攝為生活做些改變。究竟導演如何帶著攝影機走進爺爺的生命？兩人的交會又碰撞出什麼樣的火花？且聽導演娓娓道出，那些影像背後的故事。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供

2017年，李亦軒正要離開台北至高雄林園居住，便在當地搜尋拍攝對象，一開始即鎖定他掛心已久的流浪動物議題。也因過去曾有相關影片的拍攝經驗，李亦軒很快的就在愛爸愛媽圈中，找到附近小有名氣的英國老爺爺Jerry。

Jerry爺爺來台已有30幾年，過去曾是英文老師，現已退休，獨居高雄林園。Jerry爺爺愛貓、養貓，幾乎將所有生活花費都用在購買貓罐頭上，全盛時期一共餵養將近七十隻貓，家中隨處可見貓咪悠閒嬉戲，舒適的蜷伏在各個角落。對於不會說中文、朋友不多的Jerry爺爺來說，貓就是他的家人，也是他生活的重心。縱使多次被鄰居抗議、被房東要求搬離，他依然放不下貓咪們，盡力爭取空間，借用附近朋友的倉庫養貓，多顧一隻算一隻。

盡量減少介入，真實記錄爺爺與貓的日常

李亦軒從固定去找Jerry爺爺閒聊開始，逐步走進他的生活，除了要得到爺爺的信任、答應拍攝之外，同時也必須讓警戒性高的流浪貓適應拍攝者與攝影機的存在。於是，導演固定在凌晨四點跟傍晚四、五點（爺爺餵貓的時間），帶些罐頭到他家餵貓兼聊天。大約經過一個月，和爺爺與貓都漸漸熟識之後，才開始將近半年的密集拍攝。

李亦軒說他希望盡量不影響爺爺的生活，也不介入造成過多的刺激，每次拍攝都是一人到場，攝影機架好就去跟爺爺顧貓、閒聊。「我攝影機就架著，會拍到什麼我也不知道，就是去follow他的生活。」導演選擇真實記錄爺爺與貓的每一天，反而得到不少意外的素材。全片刻意安排的訪談只有一段，「當時問了蠻多問題，可後來剪出來的都不是問題的內容」，最後留下來的，是爺爺講著講著，話題愈繞愈遠，想起故友忍不住哭了起來的畫面。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《共生流浪》

以鏡頭見證爺爺平靜豁達的生命觀

爺爺養的貓，有時會莫名不見蹤影，或被狗或蛇咬傷。當貓失蹤時，爺爺都會非常擔心，但令導演驚訝的是，每次遇上貓兒的死亡，爺爺就只是「把貓包一包，直接丟垃圾車」。對貓咪那麼有感情，卻以這樣簡單的方式為愛貓處理後事，李亦軒於是好奇起爺爺和貓離別的場景，想以鏡頭捕捉在那當下，他究竟是否會表露傷心？然而，導演總是恰好與這些時刻擦身而過，事發後再去看爺爺，他總是沒有太多情緒波動，「知道貓死掉了，他也覺得算了。沒辦法，生命就是這樣。」如同片中爺爺所說，「你什麼都沒辦法做，該走的就是會走，你沒有選擇。」只能照顧好還活著的。

片中，爺爺反覆哼的一首歌是這樣唱的：「你知道有些時候，我曾背負不能承受之重，但自始至終，就算充滿疑惑，我還是克服困難戰勝了它，我挺直身軀勇敢面對。」面對鏡頭，爺爺自述年輕時對未來從無大志向，也無法想像30年後自己會獨居台灣鄉間，每日生活被貓圍繞，但他做了所有想做的事，也對自己的生命感到開心。

看著爺爺平淡的生活，導演也曾懷疑，真的有人可以這麼坦然面對生命嗎？有些觀眾甚至跟向他反應，覺得爺爺好可憐。然而，回憶起拍攝過程，李亦軒從他身上感受到「here in now」的概念：爺爺不強求任何事，不覺得自己可憐，也對生活的狀態感到滿意，活在當下，不對過去有任何質疑。「他對自己的生命不後悔，我覺得這是真的。雖然這是大家都知道的道理，但爺爺是真的在實踐的那一位。」

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 《共生流浪》

《共生流浪》告一段落，拍攝仍在持續中

聊完爺爺與貓互相依存的生活，談及片名為何取做「共生」和「流浪」，導演表示「共生」的概念是互利，他認為很多愛爸愛媽是單純在救狗，不見得需要從狗身上獲得什麼，「但從Jerry身上感覺到的是他需要貓，比貓需要他來得更多。」而「流浪」，則融合了爺爺和貓的經歷，爺爺18歲就離開英國在世界各地跑，後來才來到台灣定居。「我定義了他流浪人生的概念，而貓也是流浪的，所以把共生和流浪放在一起。」

和爺爺相處了大半年，他開始稱導演為他的young friend，甚至有次還突然說導演有點像家人。對此，李亦軒坦承稍感壓力，怕自己太輕易進入了爺爺的生活，突然抽開會造成爺爺很大的傷害，所以即使《共生流浪》完成了，他依舊會固定去拜訪爺爺、持續拍攝他的生活。畢竟，導演對生命的疑問也尚未解開，他說他「真正想做的其實是，把自己也丟進這部影片中，展開一些對話」，藉由爺爺的生命觀，「討論『做自己』與社會框架的衝突。」

「目前《共生流浪》算是對爺爺生命狀態的總結。」，攝影機繼續在roll，導演與爺爺的互動仍在持續。且讓我們耐心等候導演的續集，屆時，或許他已找到他想找的答案。

活動資訊

名稱：2021台灣國際紀錄片影展

日期：4月30日至5月09日

地點：台北新光影城｜光點華山電影館｜空總臺灣當代文化實驗場C-LAB

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航