在馬路上被別人「不小心」拍照，算是侵害肖像權嗎？

根據新聞報導，近日一名國立大學女學生在學校社團貼文指控一名男大學生偷拍，並且上傳男大生的背影照片「公審」。不過，遭指控的男大生很快也上網回應並澄清事情經過，表示當下是在拍攝違停轎車，檢查所拍攝照片是否清楚時還被誤會成在「檢視戰利品」，非常無奈。之後女大生雖然修文道歉，但用語讓網友感覺毫無誠意反受輿論砲轟，造指控的男大生也提告「妨害名譽」。在馬路上被別人拍照，肖像權或隱私權就會受到侵害嗎？如果覺得被拍照很不舒服可以算性騷擾嗎？

未經同意拍到人就算侵害肖像權？

在我國法律中，「肖像權」雖然沒有被明文規定，不過《民法》第18條與第195條對於人格權的保障其實就包含者肖像權的概念在內，基本在實務上會認為「未經他人同意便擅自製作、公開其肖像」就侵害了肖像權。不過還是要看照片上的辨識度，如果只是拍到背影或某一部位，可能就還不到肖像的程度。

而依照拍攝時的情況跟目的不同，有時也不能算是肖像權的侵害，例如被拍攝者本來就屬於公眾人物，或是拍照時有公益性目的等等情況。而這次男大生拍攝的目的是為檢舉違規停車，女大生雖然剛好入鏡，但由於行為具公益性之目的，所以並不會侵害肖像權。

公共場合也別隨便亂拍

隱私權規定則在《刑法》第315-1條，以偷拍為例，必須要拍到「非公開之活動、言論、談話」或「身體隱私部位」才算是觸犯此條。簡單來說，在公共場所拍照基本上不會侵害到別人的隱私權，除非像色狼偷拍裙底風光那樣拍攝隱私部位才會觸犯《刑法》。

《刑法》第315-1條 有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金：

一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。

二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。

但在公眾場所只要拍的不是隱私部位就沒有問題嗎？當然不是。若拍照行為對別人造成不舒服的感覺，例如拍攝行為造成人心生畏、感受到敵意或冒犯，就會有觸犯性騷擾防治法的可能。不過成立性騷擾與否也並非當事人主觀認定就算數，還必須要納入社會普遍的價值觀來綜合判斷。

這起爭議事件中，只要男大生確實拍的是檢舉照片，其實完全不必擔心自己有違法的可能。不過法操還是要提醒大家，如果拍攝的對象是「人」，還是要詢問一下對方的意願，不然就算沒有刑責，也可能會被追究民事或行政責任喔。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航